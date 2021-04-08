Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в Facebook.

“Немає більше аеропорту «Дніпропетровськ», є «Дніпро». Стара назва аеропорту «Дніпропетровськ» залишилася остаточно в минулому. У сертифікатах аеродрому, збірнику аеронавігаційної інформації, в інформаційних матеріалах, а також в реєстрах нинішній аеропорт вже називається «Дніпро»”, – написав він.

Він зазначив, що цієї весни жителі Дніпра і Дніпропетровській області зможуть проголосувати на честь якого знакового історичного діяча буде названий новий аеропорт. Міжнародний аеропорт “Дніпро імені …”?

За словами міністра, вже до кінця наступного року почне функціонувати новий термінал, до якого будуть перенаправлені й всі літаки, а до кінця 2023 у Дніпрі буде і нова злітно-посадкова смуга.

“З підписанням договору щодо “відкритого неба” та поступовим відновленням авіаційної сфери та економіки після кризи, вірю, що новий сучасний аеропорт відкриє для міста і регіону реально нові можливості”, – написав Криклій.