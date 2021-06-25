Про це повідомляє американський телеканал CNN.
24 червня в аеропорту знову відкрили термінал 1 та залу D. Вони були зачинені через пандемію з 25 березня минулого року.
Очільник аеропорту шейх Ахмед бен Саїд Аль Мактум заявив з цього приводу:
“Авіаційний сектор Дубай наразі в авангарді розвитку. Глобальна кампанія з відновлення життєво важливих міжнародних автоповідомлень з відкриття без карантинних коридорів для подорожей між ОАЕ та кількома країнами світу”.
Відкриття останнього терміналу дозволить повернутися в аеропорт 40 міжнародним перевізникам.
З огляду на нововведення, пасажирів попросили перевірити термінал вильоту перед тим, як реєструватися на рейс. Загалом, процес відкриття терміналу відбуватиметься в кілька етапів. Його закінчать до початку липня.
Залу D вартістю 1,2 млрд доларів відкрили в лютому 2016 року. Вона з’єднана з Терміналом 1 потягом.
За даними Міжнародної ради аеропортів, у 2020 році пасажиропотік в аеропорті знизився на 70%.
Цьогоріч пропускна здатність аеропорту може становити майже 26 мільйонів пасажирів. Це практично така ж кількість, як до пандемії.
- Аеропорт Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport в Атланті (штат Джорджія) втратив статус найзавантаженішого у світі через пандемію коронавірусу COVID-19.