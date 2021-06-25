Аеропорт Дубай (ОАЕ) відновив роботу всіх терміналів після 18-місячної перерви через пандемію коронавірусу. Аеропорт намагається повернутися до попередніх темпів роботи та отримати статус найзавантаженішого у світі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

24 червня в аеропорту знову відкрили термінал 1 та залу D. Вони були зачинені через пандемію з 25 березня минулого року.

Очільник аеропорту шейх Ахмед бен Саїд Аль Мактум заявив з цього приводу:

“Авіаційний сектор Дубай наразі в авангарді розвитку. Глобальна кампанія з відновлення життєво важливих міжнародних автоповідомлень з відкриття без карантинних коридорів для подорожей між ОАЕ та кількома країнами світу”.

Відкриття останнього терміналу дозволить повернутися в аеропорт 40 міжнародним перевізникам.

З огляду на нововведення, пасажирів попросили перевірити термінал вильоту перед тим, як реєструватися на рейс. Загалом, процес відкриття терміналу відбуватиметься в кілька етапів. Його закінчать до початку липня.

Залу D вартістю 1,2 млрд доларів відкрили в лютому 2016 року. Вона з’єднана з Терміналом 1 потягом.

За даними Міжнародної ради аеропортів, у 2020 році пасажиропотік в аеропорті знизився на 70%.

Цьогоріч пропускна здатність аеропорту може становити майже 26 мільйонів пасажирів. Це практично така ж кількість, як до пандемії.