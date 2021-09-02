Про це повідомляє американський телеканал CNN.
З відкриттям аеропорту можуть допомогти Нідерланди. Міністр закордонних справ Нідерландів Сігрід Кааг пояснив, що вони шукають шляхи, аби передати необхідні ресурси чи, можливо, людей. Він додав, що їх мета – допомогти відновити роботу аеропорту, аби потім витягнути з Афганістану своїх громадян, резидентів та афганців, які знаходяться в групі ризику.
Якщо аеропорт відновить роботу в п’ятницю, 3 вересня, в країні відновлять внутрішні рейси. Коли розпочнуться міжнародні рейси – поки що не відомо.
Зараз в Кабулі технічні групи з Катару та Туреччини. Їх запросили таліби, аби відновити роботу аеропорту.
Як відомо, аеропорт перестав працювати 31 серпня.
В Управлінні цивільної авіації Афганістану повідомили, що виконують технічні роботи, аби відновити міжнародні рейси. Для цього слід налагодити роботу радіолокаційної системи для спостереження за польотами. У відомстві пояснили, що щойно всі технічні роботи буде завершено — аеропорт розпочне функціонування у звичайному режимі.
- 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.
- 17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.
- 18 серпня таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.
- 30 серпня Сполучені Штати Америки завершили виведення своїх військ з Афганістану.
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