Міжнародний аеропорт Кабула може відновити роботу через добу, якщо вдасться провести всі необхідні технічні роботи. Також потрібно мати підтримку з боку міжнародної спільноти.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

З відкриттям аеропорту можуть допомогти Нідерланди. Міністр закордонних справ Нідерландів Сігрід Кааг пояснив, що вони шукають шляхи, аби передати необхідні ресурси чи, можливо, людей. Він додав, що їх мета – допомогти відновити роботу аеропорту, аби потім витягнути з Афганістану своїх громадян, резидентів та афганців, які знаходяться в групі ризику.

Якщо аеропорт відновить роботу в п’ятницю, 3 вересня, в країні відновлять внутрішні рейси. Коли розпочнуться міжнародні рейси – поки що не відомо.

Зараз в Кабулі технічні групи з Катару та Туреччини. Їх запросили таліби, аби відновити роботу аеропорту.

Як відомо, аеропорт перестав працювати 31 серпня.

В Управлінні цивільної авіації Афганістану повідомили, що виконують технічні роботи, аби відновити міжнародні рейси. Для цього слід налагодити роботу радіолокаційної системи для спостереження за польотами. У відомстві пояснили, що щойно всі технічні роботи буде завершено — аеропорт розпочне функціонування у звичайному режимі.