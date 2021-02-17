Про це повідомило агентство ANSA.
Висота викидів попелу перевищує 1 км.
Проте, за словами фахівця Національного інституту геофізики та вулканології марок Нері, виверження не становить небезпеки для навколишніх міст.
“Станом на цю мить – можна не хвилюватися і насолоджуватися видовищем”, – сказав він.
Етна є найвищим і найактивнішим вулканом Європи. За різними даними, висота вулкана коливається від 3326 до 3350 метрів — вона змінюється з кожним виверженням. Вулкан має від 200 до 400 вулканічних кратерів — приблизно раз на три місяці один із них вивергається.
- В Індонезії, на острові Суматра, знову активізувався вулкан Синабунг. Він двічі за три дні викинув в небо гігантські хмари попелу.