Аеропорт Катанії — другого за величиною міста італійського острова Сицилія — ​​ зупинив приймання і відправлення рейсів через виверження вулкана Етна.

Про це повідомило агентство ANSA.

Висота викидів попелу перевищує 1 км.

Проте, за словами фахівця Національного інституту геофізики та вулканології марок Нері, виверження не становить небезпеки для навколишніх міст.

“Станом на цю мить – можна не хвилюватися і насолоджуватися видовищем”, – сказав він.

Етна є найвищим і найактивнішим вулканом Європи. За різними даними, висота вулкана коливається від 3326 до 3350 метрів — вона змінюється з кожним виверженням. Вулкан має від 200 до 400 вулканічних кратерів — приблизно раз на три місяці один із них вивергається.