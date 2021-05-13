Аеропорт "Київ" (Жуляни) у 2023 році закриють на 8-9 місяців, щоб подовжити і посилити злітно-посадкову смугу.

Про це розповів глава ради директорів підприємства Денис Костржевський, повідомляє видання avianews.

Костржевський зазначив, що після робіт аеропорт без обмежень зможе приймати усі літаки лоукостера Wizz Air — Airbus A320 и A321. Через те, що останній тип літаків не може літати у “Київ” з повним завантаженням, Wizz Air вирішив відкрити новий дальній рейс з Абу-Дабі в аеропорт “Бориспіль”.

За словами Костржевського, аеропорт “Київ” в ході робіт отримає фактично нову смугу. Він уточнив, що будівельники демонтують старе покриття з асфальту, посилять основу, а потім зведуть нове покриття з бетону, яке буде мати міцність PCN 72.

Довжину смуги в ході робіт мають намір збільшити на 460 метрів до 2770 метрів.

Крім того, один з двох курсів смуги отримає інструментальну систему посадки ILS категорії II ICAO. Це дозволить літакам сідати в аеропорту при видимості не менше 350 метрів. Зараз там працює ILS категорії I ICAO, через це польоти припиняються, коли видимість впаде менше 800 метрів.

Роботи по реконструкції аеродрому також включатимуть посилення покриття руліжних доріжок і перону зі стоянками для літаків, щоб їх могли використовувати більш важкі авіалайнери.

У 2021 році аеропорт хоче визначити проєктувальника робіт, у 2022 році провести посилення поверхні аеродромних покриттів без припинення польотів, а в 2023 року приступити до робіт на смузі з закриттям аеродрому на прийом літаків. Вартість робіт може скласти від 2,5 до 5 млрд грн. Ці кошти планується залучити з бюджету Києва, державного бюджету або використати змішане фінансування.