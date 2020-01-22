Британський аеропорт Хітроу введе окремі зони для пасажирів, які подорожують з регіонів, постраждалих від нового коронавируса в Китаї.

Про це заявив міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс, повідомляє Reuters.

“Це необхідно для того, щоб при прибутті рейсів безпосередньо в Хітроу люди могли потрапити в окрему зону”, – сказав він.

Зазначається, що Хітроу є найбільш завантаженим аеропортом в Європі, і більше 200 000 пасажирів проходять через хаб Великобританії кожен день. В середньому щодня з Китаю в Хітроу прибувають 17 рейсів.

Нові заходи прильоту будуть застосовуватися тільки до рейсів з китайського міста Ухань. У середу о 18:30 за Гринвічем очікується ще один такий рейс.

Ухань є епіцентром спалаху вірусу, який може передаватися між людьми, і вже поширився на інші міста Китаю, а також в Сполучені Штати, Таїланд, Південну Корею, Японію і Тайвань.

Нагадаємо, в Китаї поширюється невідомий раніше вірус, який призводить до пневмонії.

Медики дійшли висновку, що вірус може бути спровокований патогеном з сімейства коронавірусів. Внаслідок зараження може розвиватися пневмонія і виникати проблеми з диханням.