Про це заявив міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс, повідомляє Reuters.
“Це необхідно для того, щоб при прибутті рейсів безпосередньо в Хітроу люди могли потрапити в окрему зону”, – сказав він.
Зазначається, що Хітроу є найбільш завантаженим аеропортом в Європі, і більше 200 000 пасажирів проходять через хаб Великобританії кожен день. В середньому щодня з Китаю в Хітроу прибувають 17 рейсів.
Нові заходи прильоту будуть застосовуватися тільки до рейсів з китайського міста Ухань. У середу о 18:30 за Гринвічем очікується ще один такий рейс.
Ухань є епіцентром спалаху вірусу, який може передаватися між людьми, і вже поширився на інші міста Китаю, а також в Сполучені Штати, Таїланд, Південну Корею, Японію і Тайвань.
Нагадаємо, в Китаї поширюється невідомий раніше вірус, який призводить до пневмонії.
Медики дійшли висновку, що вірус може бути спровокований патогеном з сімейства коронавірусів. Внаслідок зараження може розвиватися пневмонія і виникати проблеми з диханням.
- Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) у середу, 22 січня, скликає термінове засідання комітету експертів, щоб визначити, чи є спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом в Китаї, міжнародним надзвичайним станом.