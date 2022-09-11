Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що технічно для відновлення роботи аеропортів в Україні необхідно до двох тижнів, проте практично це можна зробити лише за гарантованої безпеки.

Про це він повідомив на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії YES, передає “Інтерфакс“.

“Першим аеропортом ми розглядаємо Львівський аеропорт. Я сподіваюся, що, як це було з Чорноморською зерновою ініціативою, коли ми отримаємо гарантовану безпеку, гарантії насамперед від міжнародних партнерів, від ООН, ми розпочнемо, я сподіваюся”, – пояснив міністр.

Кубраков наголосив, що основна перешкода для відновлення польотів цивільних суден — безпека, а не технічні питання.

Своєю чергою, мер міста Андрій Садовий зазначив, що міжнародний аеропорт “Львів” технічно готовий до запуску роботи, залишається питання безпеки.

Водночас відкриття аеропорту є важливим кроком для зміцнення української економіки.

Українське небо закрите для польотів цивільних літаків із першого дня повномасштабної військової агресії РФ — із 24 лютого 2022 року.