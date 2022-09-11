Про це він повідомив на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії YES, передає “Інтерфакс“.
“Першим аеропортом ми розглядаємо Львівський аеропорт. Я сподіваюся, що, як це було з Чорноморською зерновою ініціативою, коли ми отримаємо гарантовану безпеку, гарантії насамперед від міжнародних партнерів, від ООН, ми розпочнемо, я сподіваюся”, – пояснив міністр.
Кубраков наголосив, що основна перешкода для відновлення польотів цивільних суден — безпека, а не технічні питання.
Своєю чергою, мер міста Андрій Садовий зазначив, що міжнародний аеропорт “Львів” технічно готовий до запуску роботи, залишається питання безпеки.
Водночас відкриття аеропорту є важливим кроком для зміцнення української економіки.
Українське небо закрите для польотів цивільних літаків із першого дня повномасштабної військової агресії РФ — із 24 лютого 2022 року.
- Через нестабільну ситуацію на білорусько-українському кордоні, міський голова Львова Андрій Садовий провів оперативну нараду за участю військового та цивільного керівництва міста, щоб напрацювати план дій на випадок ескалації з боку Білорусі.
- Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що біля українського кордону зосереджено сім батальйонів військ збройних сил Білорусі. Загроза вторгнення білоруських військ на територію України все ще зберігається. Проте наразі прямий військовий наступ із Білорусі є малоймовірним.
- Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що розблокування портів дасть як мінімум 1 млрд доларів для української економіки.