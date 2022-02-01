Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс у Facebook.
Посол зауважив, що у посольстві давно намагалися домогтися зміни такої практики, оскільки логіки у дублюванні інформації російською немає жодної. Проте, аеропорт постійно відповідав, що це робиться на прохання авіакомпаній, а також через турботу про транзитних пасажирів.
Він зазначив, що перший аргумент свідчить про недооцінення авіакомпаніями громадян України, котрі, як і громадяни решти країн, здатні зрозуміти базові оголошення про початок посадки тощо — чеською та англійською мовами. За словами дипломата, другий аргумент взагалі звучить дивно, оскільки російські громадяни транзитом через Україну зазвичай не літають, адже “авіасполучення між Україною і країною-агресором вже давно відсутнє”.
“Радий повідомити, що, взявши до уваги наші аргументи, празький аеропорт у листі на адресу Посольства повідомив, що, починаючи з 1 лютого, всі оголошення на рейси в Україну нарешті звучатимуть лише чеською та англійською мовами, тобто стандартним для чеського аеропорту набором мов, так, як це відбувається при посадках на рейси до переважної більшості інших країн” – наголосив Євген Перебийніс.
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