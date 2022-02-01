На прохання українського посольства аеропорт Праги відмовився від практики оголошень російською мовою під час посадки на рейси в Україну.

Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс у Facebook.

Посол зауважив, що у посольстві давно намагалися домогтися зміни такої практики, оскільки логіки у дублюванні інформації російською немає жодної. Проте, аеропорт постійно відповідав, що це робиться на прохання авіакомпаній, а також через турботу про транзитних пасажирів.

Він зазначив, що перший аргумент свідчить про недооцінення авіакомпаніями громадян України, котрі, як і громадяни решти країн, здатні зрозуміти базові оголошення про початок посадки тощо — чеською та англійською мовами. За словами дипломата, другий аргумент взагалі звучить дивно, оскільки російські громадяни транзитом через Україну зазвичай не літають, адже “авіасполучення між Україною і країною-агресором вже давно відсутнє”.