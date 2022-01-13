Міжнародний аеропорт Алмати у Казахстані поновлює роботу сьогодні, 13 січня. Летовище уже прийняло і відправило перших пасажирів.

Про це йдеться у повідомленні комітету цивільної авіації Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану.

“З 13 січня 2022 року Міжнародний аеропорт Алмати відновлює роботу. За попередньою інформацією керівництва аеропорту, здійснюватимуться внутрішні та міжнародні рейси з 8:00 до 21:00 години згідно з часом розкладу польотів авіакомпанії”, — йдеться у повідомленні.

Після поновлення роботи в аеропорт прибув перший міжнародний рейс з Анталії (Туреччина).

На сьогодні в аеропорту Алмати планується виконання міжнародних рейсів за маршрутом Коломбо (Шрі-Ланка) – Алмати та Алмати – Сеул (Південна Корея).

Під час кривавих сутичок у Казахстані співробітникам головного аеропорту в Алмати довелося тікати після того, як демонстранти увійшли в термінал. За заявами уряду, щонайменше вісім співробітників сил безпеки були вбиті, ще сотні отримали поранення.