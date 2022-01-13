Про це йдеться у повідомленні комітету цивільної авіації Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану.
“З 13 січня 2022 року Міжнародний аеропорт Алмати відновлює роботу. За попередньою інформацією керівництва аеропорту, здійснюватимуться внутрішні та міжнародні рейси з 8:00 до 21:00 години згідно з часом розкладу польотів авіакомпанії”, — йдеться у повідомленні.
Після поновлення роботи в аеропорт прибув перший міжнародний рейс з Анталії (Туреччина).
На сьогодні в аеропорту Алмати планується виконання міжнародних рейсів за маршрутом Коломбо (Шрі-Ланка) – Алмати та Алмати – Сеул (Південна Корея).
Під час кривавих сутичок у Казахстані співробітникам головного аеропорту в Алмати довелося тікати після того, як демонстранти увійшли в термінал. За заявами уряду, щонайменше вісім співробітників сил безпеки були вбиті, ще сотні отримали поранення.
- Нагадаємо, Токаєв анонсував вивід військ ОДКБ з Казахстану.
- Нагадаємо, Вашингтон вимагає пояснень від влади Казахстану щодо необхідності залучення військ ОДКБ для придушення заворушень внутрішнього характеру.
- Військам дали пряму вказівку стріляти по мітингувальниках. Тоді Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження, оскільки їм “довелося мати справу з озброєними та підготовленими бандитами, як місцевими, так іноземними”.
- Раніше у місті Талдикорган протестувальники знесли встановлений там пам’ятник експрезиденту Нурсултану Назарбаєву.
- 5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати з 00:30 5 січня до 00:00 19 січня 2022 року.
- Пізніше президент Казахстану звернувся до ОДКБ по допомогу з придушенням протестів. Протестувальників він назвав “бандитами” та “терористами”, котрі пройшли “серйозну підготовку за кордоном”, а ситуацію у Казахстані – “зовнішньою загрозою”.
- У відповідь на звернення Токаєва, у Раді Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ) погодились надіслати до Казахстану російські війська та війська партнерів Кремля для придушення протестних виступів.
- Повідомляється про те, що у Казахстані за період протестів правоохоронці затримали 5,8 тисячі осіб. Серед них – багато іноземців.