Відповідне розпорядження ухвалили на засіданні Кабміну у середу, 30 червня.
Йдеться про відкриття міжнародного пункту пропуску для вантажного та пасажирського повітряного сполучення з постійним режимом функціонування та цілодобовим часом роботи.
Державній прикордонній службі та Державній митній службі доручили забезпечити функціонування відповідних підрозділів в аеропорту “Житомир”.
Водночас Міністерство закордонних справ повинне повідомити дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав про відкриття міжнародного пункту пропуску в аеропорту “Житомир”.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон №5309 “Про внесення змін до закону України “Про публічні закупівлі” та інших законів щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель”. Він передбачає ремонт доріг і аеропортів поза системою Prozorro.