Кабінет Міністрів погодив відкриття міжнародного пункту пропуску через державний кордон в аеропорту “Житомир”.

Відповідне розпорядження ухвалили на засіданні Кабміну у середу, 30 червня.

Йдеться про відкриття міжнародного пункту пропуску для вантажного та пасажирського повітряного сполучення з постійним режимом функціонування та цілодобовим часом роботи.

Державній прикордонній службі та Державній митній службі доручили забезпечити функціонування відповідних підрозділів в аеропорту “Житомир”.

Водночас Міністерство закордонних справ повинне повідомити дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав про відкриття міжнародного пункту пропуску в аеропорту “Житомир”.