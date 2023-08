Жінки-військові боронять нашу країну нарівні з чоловіками на всіх фронтах. Вони – сміливі, незламні, сильні, роблять усе, щоб захистити красу нашої України – красу, яку вони бачать з висоти польоту дрона. Саме краса нашої держави, яку захищають українські аеророзвідниці, стала фундаментом концепції проєкту.

«У лавах української армії служать 60 тисяч жінок, які щодня справляються із важкою фізичною роботою та емоційним навантаженням. Вони потребують нашої підтримки, і словом, і ділом. Тому ми вирішили організувати цей збір, щоб дати їм можливість опанувати такі необхідні сьогодні дрони. Як нам розповіли партнери, один FPV-дрон – це мінімум 50 врятованих життів військових у найгарячіших точках фронту. Тобто, зібравши кошти на 100 таких апаратів, ми вже разом можемо врятувати щонайменше 5000 життів. Мені здається, кращої мотивації годі й шукати», – розповіла виконавча директорка ТОВ «РУШ» (лінія магазинів EVA та EVA.UA) Ольга Шевченко.

Навчання аеророзвідниць триватиме 33 дні. Протягом цього часу військові працюватимуть із симулятором польотів, а після вдалого іспиту перейдуть до бойових FPV-дронів. Крім того, кожна аеророзвідниця навчиться швидко ремонтувати не тільки дрон, але й всю необхідну для роботи техніку, та дізнається як отримувати дані для ураження ворога.

«На війні там, де немає дронів, розхідним матеріалом стають люди. Але важливо не тільки забезпечувати військових дронами, а й постійно готувати нових кваліфікованих пілотів, саме тому навчання і забезпечення аеророзвідниць є нашим пріоритетом. Маємо берегти життя наших військових, воювати технікою, а не людьми», – прокоментувала Любов Шипович, СЕО фонду “Dignitas”.

«Аеророзвідниці – популярна спеціальність серед жінок. Можливо, найпопулярніша після медика. Прикро, але у жінок і у БПЛА є спільна риса: жінок та технології наша армія недостатньою мірою інтегрує в процеси. Для жінок, як і раніше, існує багато перешкод в армії. Доступ до освіти – одна з основних. Пріоритетно виправляти обидві прогалини. Саме жінки, шукаючи свою нішу на службі, зможуть змінити стан речей мотивацією, яку ми посилимо якісною освітою, а також сприяти розвитку застосування БПЛА в нашому війську», – пояснила співзасновниця руху VETERANKA Катерина Приймак.

Ми потребуємо підтримки кожного українця та українки, щоб якнайбільше людей дізнались про такий важливий збір, а наші аеророзвідниці отримали все для того, аби боронити нашу Україну. Нам є що захищати! Наразі зібрано більше 1 млн грн. Долучитись до збору можна на касі будь-якого магазину EVA: повідомте касиру про бажання підтримати проєкт «На захисті краси України» та назвіть будь-яку суму переказу від 1 гривні. Бажану суму вашого добровільного внеску касир додасть до чека.

Крім того, 1 гривня з кожної одиниці товарів ТМ Patricia Ledo, ABOUT face, ABOUT body, ABOUT hair, проданої до 30.09.2023 у роздрібних магазинах EVA, перераховується на користь проєкту «На захисті краси України». Зібрані кошти EVA спрямує до фонду «Dignitas» для підготовки та забезпечення фронту 100 професійними військовими-аеророзвідницями.

Долучитись до збору можна також онлайн, зробивши переказ на сайті: https://dignitas.fund/uk/drone-girls/