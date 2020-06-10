Голова юридичної компанії "СЕНС Консалтинг" Леонід Маслов, адвокат який займається захистом ветерана АТО і музиканта Андрія Антоненка, якого підозрюють в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, назвав головні помилки слідства, експертів і президента Володимира Зеленського.

Про це він розповів в своєму відеозверненні, яке опубліковано в Facebook.

“Афера Шеремета. Матеріали розкрито. Андрій Антоненко і Юля Кузьменко під вартою. Справжніх вбивць ніхто не шукає. Це не пан Антоненко, пані Дугарь і пані Кузьменко ув’язнені. Це ми всі. Журналіст Павло Шеремет загинув 20.07.2016. Після 3,5 років безплідних пошуків поліціянти оголосили злочинцями випадкових людей і влаштували шоу з вигаданими “доказами”. Президент Зеленський подякував поліціянтам і міністру Авакову за це. Докази тепер продемонстровані захисту з черговою порцією брехні ротом міністра і його зама, у тому числі з трибуни Верховної Ради. Тримання під вартою використовується як виправдання свавілля”, – написав Маслов.

Адвокат спростував заяви міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і його заступника Антона Геращенка. Так, до цих пір в справі немає основних мотивів злочину, а головним доказом у справі є експертиза ходьби підозрюваних. Текст підозри змінили, прибравши з нього згадку про ультранаціоналістичні ідеї і велич арійської раси. Крім того, тепер слідчі вважають Антоненка не організатором, а простим виконавцем вбивства, а дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко, згідно з оновленим текстом підозри, тільки заклала вибухівку разом з Антоненком, але не приводила її в дію.

Крім того, Маслов спростував те, що жоден з підслідних у справі Павла Шеремета не брав участі в слідчих діях і що вони відмовилися давати будь-які свідчення і пройти поліграф.

Крім того, адвокат нагадав заяви президента Володимира Зеленського, який спочатку називав підозрюваних злочинцями, а на пресконференції в честь річниці своєї інавгурації заявив, що якщо підозрювані у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета виявляться невинні, то ті, хто довів справу до суду будуть нести відповідальність.

Адвокат підкреслив, що нових вагомих доказів, щоб довести суду причетність Антоненка, Дугарь і Кузьменко (або хоча б одного з них) до злочину у слідчих немає.

Нагадаємо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.