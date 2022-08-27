Дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла про псевдоволонтера Віталія Хемича, який привласнив гроші, які були зібрані на автомобілі для Збройних сил України.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

У повідомленні Христина Горняк зазначила, що нещодавно організувала збір коштів на потреби ЗСУ. Загальними зусиллями вдалося зібрати 100 тисяч гривень.

З цих грошей на 30 тисяч було замовлено термобілизну для батальйону “Хартія” через волонтера Віталія Хемича. Він без перешкод доставив термобілизну для українських захисників, тому не викликав жодних підозр.

Наступні 70 тисяч Христина також перерахувала псевдоволонтеру Віталію Хемичу на купівлю автомобілів для українських військових і була впевнена, що він їх придбає та передасть на фронт. Віталій навіть відкрив додатковий збір, щоб купити найкращі автомобілі.

Проте автомобілі так і не були доставлені українським військовим, а Віталій Хемич зник разом із грошима.

“Є тварюки, які обкрадають ЗСУ. Далі показую вам цю тварюку. Він – це аферист, який краде гроші у військових”, – написала Христина Горняк і показала фото псевдоволонтера.

Пізніше Христина опублікувала допис в якому розповіла, чим вся ця історія закінчилася.

“За цю добу ми пережили з українськими захисниками дуже багато стресу через псевдоволонтера Віталія Хемича. Я не зневірилася та продовжую вірити у те, що є дуже багато порядних волонтерів, а Віталій точно понесе відповідальність за свої вчинки”, – зазначила Христина.

Окрім того, додала, що кошти були повернуті братом Віталія, тому є надія, що скоро у військових буде авто, яке їм вкрай необхідне.

“Дякую за цей урок, але тепер ще детальніше будемо перевіряти всіх волонтерів”, – підсумувала Христина.

Проте Христина не єдина, хто поскаржився на Віталія Хемича. Нещодавно один з українських військових опублікував допис, в якому розповів про те, як Віталій нажився на військових на суму в 140000 гривень.

“Він взяв кошти й розповідав нам, що ось-ось вже приїде й все привезе, ми чекали, чекали і встигли знову вийти на бойове завдання і повернутись і знову чекали й слухали його історії, але час дійшов до того що минуло 20 днів і в результаті ми не отримали нічого”, – зазначив Дмитро Грищенко.