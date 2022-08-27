Скріншот: Instagram/kristygor

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

У повідомленні Христина Горняк зазначила, що нещодавно організувала збір коштів на потреби ЗСУ. Загальними зусиллями вдалося зібрати 100 тисяч гривень.

З цих грошей на 30 тисяч було замовлено термобілизну для батальйону “Хартія” через волонтера Віталія Хемича. Він без перешкод доставив термобілизну для українських захисників, тому не викликав жодних підозр.

Скріншот: Instagram/kristygor

Наступні 70 тисяч Христина також перерахувала псевдоволонтеру Віталію Хемичу на купівлю автомобілів для українських військових і була впевнена, що він їх придбає та передасть на фронт. Віталій навіть відкрив додатковий збір, щоб купити найкращі автомобілі.

Проте автомобілі так і не були доставлені українським військовим, а Віталій Хемич зник разом із грошима.

Скріншот: Instagram/kristygor

“Є тварюки, які обкрадають ЗСУ. Далі показую вам цю тварюку. Він – це аферист, який краде гроші у військових”, – написала Христина Горняк і показала фото псевдоволонтера.

Пізніше Христина опублікувала допис в якому розповіла, чим вся ця історія закінчилася.

“За цю добу ми пережили з українськими захисниками дуже багато стресу через псевдоволонтера Віталія Хемича. Я не зневірилася та продовжую вірити у те, що є дуже багато порядних волонтерів, а Віталій точно понесе відповідальність за свої вчинки”, – зазначила Христина.

Скріншот: Instagram/kristygor

Окрім того, додала, що кошти були повернуті братом Віталія, тому є надія, що скоро у військових буде авто, яке їм вкрай необхідне.

“Дякую за цей урок, але тепер ще детальніше будемо перевіряти всіх волонтерів”, – підсумувала Христина.

Скріншот: Instagram/kristygor

Проте Христина не єдина, хто поскаржився на Віталія Хемича. Нещодавно один з українських військових опублікував допис, в якому розповів про те, як Віталій нажився на військових на суму в 140000 гривень.

“Він взяв кошти й розповідав нам, що ось-ось вже приїде й все привезе, ми чекали, чекали і встигли знову вийти на бойове завдання і повернутись і знову чекали й слухали його історії, але час дійшов до того що минуло 20 днів і в результаті ми не отримали нічого”, – зазначив Дмитро Грищенко.