Афганські громадяни, яких нещодавно евакуювали до Великої Британії через захоплення влади в країні представниками "Талібану", готові повернутися, аби більше не жити в готелях без права на вільне пересування.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Усіх афганських біженців, які прибули до Великої Британії, поселили в готелях в рамках урядової програми “Гостинна зустріч” (Warm Welcome).

Програма працює за підтримки уряду Бориса Джонсона з 29 серпня. Вона передбачає, що біженців з Афганістану селять в готелях, надають медичну допомогу та всі предмети першої необхідності. Як тільки будуть готові їх документи, біженцям допоможуть знайти роботу, продовжити навчальний процес, інтегруватися до місцевої культури.

Наразі в готелях живуть понад 7 тисяч афганських біженців. У Міністерстві внутрішніх справ з самого початку попереджували, що в такому режимі біженцям доведеться жити принаймні кілька місяців.

Але деяким афганцям такий спосіб життя вже набрид. Один з медиків розповів, що 67-річний афганець просить повернути його в Кабул, бо на Батьківщині він має житло, де йому не доведеться цілодобово сидіти в чотирьох стінах. Інший медик розповів, що біженці скаржаться на ізоляцію, в деяких починається депресія.

У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, що евакуація з Афганістану дала змогу врятувати понад 15 тисяч осіб. Їх перебування в готелях та на військових базах – тимчасовий захід.

“Наша мета – підтримати всіх, хто переселилися сюди, аби побудувати для них успішне життя у Великій Британії, і тому ми працюватимемо цілодобово, аби підтримати ці родини… Кожен, хто живе в готелі, має доступ до основних харчових продуктів, медичних послуг, може навчатися та отримувати фінансову підтримку”, – пояснили у відомстві.