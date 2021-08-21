Групи озброєних афганців почали відкрито виступати проти представників терористичного угруповання "Талібан". Вони напали на талібів у п'ятницю, 20 серпня, витіснивши їх з трьох районів на півночі країни.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Це перші випадки відкритого протистояння талібам з боку афганців.

Місцеві афганські командири стверджують, що під час вчорашніх нападів вдалося ліквідувати 30 талібів й захопити 20 у полон. Атаки відбувалися в провінції Баглан.

За їх словами, до них приєдналися військовослужбовці Афганістану та місцеве населення.

Після перемоги над талібами в цих районах афганці підіймали національний прапор країни над урядовими будівлями.

Представники “Талібану” підтвердили, що напади були. Однак, вони надають іншу інформацію стосовно вбитих та полонених. В “Талібані” пояснили, що загинули 15 їх учасників, а ще 15 отримали поранення. Вони додали, що місцеві жителі їх зрадили, адже не погодилися на амністію.

“Усі, хто вчинив цей злочин, повинні бути вбиті. Діалогу не буде”, – заявили таліби. “Усі люди долини піднялися проти талібів… Ми не боїмося бійців “Талібану”. Ми можемо боротися з ними стільки, скільки їх прийде”, – відповіли представники афганців, які нападали.

У Twitter афганці опублікували світлини та відеозаписи з захоплених районів, зокрема зображення бійців із рушницями, які вітають один одного з перемогою та скандують “Аллах акбар” або “Бог великий”.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.

18 серпня таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.