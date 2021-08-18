Про це повідомляє британська газета The Independent.

Команда відома як “Афганські мрійники”, складається із 20 дівчаток у віці від 12 до 18 років.

Правозахисниця Кімберлі Мотлі зазначила, що дівчатка сильно налякані приходом “Талібану” в Кабул.

“У цих дівчат є майбутнє. Вони заслуговують майбутнього. Всі вони хочуть вступити до інституту. Ці дівчата хочуть бути інженерами … Вони не зможуть цього зробити, якщо залишаться в Афганістані … Ми буквально благаємо уряд Канади, ми благаємо прем’єрміністра Джастіна Трюдо, який є прихильником команди афганських дівчат-робототехніків, дозволити їм приїхати в Канаду”, – сказала Мотли, яка намагається допомогти дівчаткам.

Джастін Трюдо познайомився із групою в 2018 році в Канаді під час міжнародних змагань з робототехніки.

Digital Citizen Fund

CBC News

AFP via Getty Images

Уряд Канади зобов’язався прийняти в країну 20 000 афганських біженців, але конкретно на прохання прийняти “Афганських мрійників” поки не відповів.

Добробут жінок в Афганістані викликає серйозне занепокоєння. При колишньому режимі талібів жінкам не дозволялося перебувати в громадських місцях без супроводу члена сім’ї чоловічої статі. А самі таліби використовували жінок в якості секс-рабинь.

  • Меган Маркл та принц Гаррі виступили зі спільною заявою стосовно ситуації в Афганістані, де Талібан захопив владу, а також – стосовно ситуації після землетрусу на Гаїті.