Про це повідомляє британська газета The Independent.

Команда відома як “Афганські мрійники”, складається із 20 дівчаток у віці від 12 до 18 років.

Правозахисниця Кімберлі Мотлі зазначила, що дівчатка сильно налякані приходом “Талібану” в Кабул.

“У цих дівчат є майбутнє. Вони заслуговують майбутнього. Всі вони хочуть вступити до інституту. Ці дівчата хочуть бути інженерами … Вони не зможуть цього зробити, якщо залишаться в Афганістані … Ми буквально благаємо уряд Канади, ми благаємо прем’єрміністра Джастіна Трюдо, який є прихильником команди афганських дівчат-робототехніків, дозволити їм приїхати в Канаду”, – сказала Мотли, яка намагається допомогти дівчаткам.

Джастін Трюдо познайомився із групою в 2018 році в Канаді під час міжнародних змагань з робототехніки.

"When Afghanistan's 1st #COVID-19 case was reported, we developed a low-cost prototype ventilator out of used car parts to treat patients & support our country's healthcare system," says Somaya, 18, a member of the 'Afghan Dreamers' Girls' Robotics Team.

