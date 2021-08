Відео опублікував американський телеканал CBS News.

Діти грають з м’ячем на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Це американська база, яка слугує штабом ВПС США в Європі. По суті, ця авіабаза — опорний пункт американських військових на території Німеччини. Також це одна з авіабаз НАТО.

Afghan children are seen playing with a ball at Ramstein Air Base in Germany. The base, which serves as headquarters for the U.S. Air Forces in Europe, has taken in evacuees from Afghanistan. https://t.co/tpMSAODoUU pic.twitter.com/6t0unwxqIj

— CBS News (@CBSNews) August 24, 2021