У Мережі з'явилося відео, як афганські діти, яких евакуювали з аеропорту в Кабулі, грають з м'ячем на американській авіабазі в Німеччині.

Відео опублікував американський телеканал CBS News.

Діти грають з м’ячем на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Це американська база, яка слугує штабом ВПС США в Європі. По суті, ця авіабаза — опорний пункт американських військових на території Німеччини. Також це одна з авіабаз НАТО.

Afghan children are seen playing with a ball at Ramstein Air Base in Germany. The base, which serves as headquarters for the U.S. Air Forces in Europe, has taken in evacuees from Afghanistan. https://t.co/tpMSAODoUU pic.twitter.com/6t0unwxqIj — CBS News (@CBSNews) August 24, 2021

З початку липня США евакуювали з Афганістану 80 тисяч американських громадян, постійних резидентів США та афганських союзників, які допомагали військовим під час 20-річної війни (особливо – перекладачів). З 14 серпня (дати активного наступу талібів) евакуювали понад 30 тисяч осіб.

Наразі планується, що до 31 серпня США евакуюють з Афганістану не менше 20 тисяч афганців.

Афганців з імміграційними візами, яких евакуюють з Кабула, спершу скеровують на американські військові бази. Там їм допомагають оформити необхідні документи, аби отримати дозвіл на роботу. Після цього афганські громадяни мають зв’язатися з організаціями, які займаються біженцями. Там їх допоможуть розв’язати побутові питання, отримати медичну допомогу, вивчити англійську мову тощо.

Члени країн “Великої сімки” (G7) ухвалили спільний план дій щодо протидії “Талібану” та вирішення конфлікту в Афганістані. Одна з вимог – дозволити безпечну евакуацію громадян з аеропорту Кабула після 31 серпня.

Нагадаємо, що 17 серпня ісламістський рух “Талібан” оголосив амністію для урядовців Афганістану. Ба більше, бойовики також закликали жінок приєднуватися до нового уряду.

Однак наступного дня представник руху оголосив, що “Талібан” не керуватиме Афганістаном за демократичними законами, натомість обрав закони шаріату.

Верховна комісарка Організації об’єднаних націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність надійних свідчень страт цивільних людей в Афганістані бойовиками ісламістського руху “Талібану”.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану разом з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку.

18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні.

17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.