14 серпня група військовослужбовців збройних сил Афганістану в кількості 84 осіб перетнула лінію держкордону з Узбекистаном і попросила допомоги.

Про це повідомляє МЗС Узбекистану.

Зазначається, що при затриманні афганські військові не чинили опору і звернулися з проханням про допомогу, зокрема медичну, для трьох поранених.

“З даними афганськими громадянами проведені необхідні фільтраційні процедури, деяким надано медичну допомогу, а також надано харчування та організовано їхнє тимчасове розміщення”, – наголошується в повідомленні МЗС.

У відомстві розповіли, що на афганській частини мосту “Термез-Хайротон” фіксується скупчення військовослужбовців урядових військ Афганістану – вживаються заходи щодо надання їм гуманітарної допомоги.

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Як повідомляє британська телерадіокомпанія BBC, у неділю бойовики без бою взяли під контроль Джелалабад, ключове східне місто.

Це сталося після захоплення четвертого за величиною міста Мазарі-Шаріф днем раніше.

У суботу, 14 серпня, таліби захопили ще дві столиці провінцій та максимально наблизилися до Кабулу. Наразі під контролем талібів більшість північних, західних та південних районів Афганістану. Захопити таку територію вдалося протягом трьох тижнів активних наступів.

Під контроль талібів на сьогодні потрапила провінція Логар (на південь від Кабулу). Бойовики захопили місцевих чиновників й дійшли до району Чар-Асяю, за 11 кілометрів від Кабулу.

Також бойовикам вдалося захопити адміністративний центр провінції Пактика (кордон з Пакистаном). Раніше бойовики Талібану після жорстких боїв захопили друге та третє за чисельністю міста Афганістану – Кандагар і Герат.

Наразі Велика Британія споряджає 600 військовослужбовців для евакуації британців, які перебувають в Афганістані. Президент Афганістану вважає, що їхні військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США.