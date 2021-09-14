Афганські жінки у всьому світі публікують в соцмережах свої фото в яскравих національних вбраннях, тим самим протестуючи проти нової вимоги талібів носити чорний хіджаб в школах і університетах.

Про це повідомляє телеканал CNN.

В останні дні радикальний ісламістський рух “Талібан” ввів обов’язкову гендерну сегрегацію в шкільних і університетських класах і заявив, що студентки, викладачки та співробітниці повинні носити хіджаби. До цього зобов’язують закони шаріату.

Світові ЗМІ вже публікували фотографії групи студенток, одягнених із ніг до голови в чорні мантії і з прапорами “Талібану” в лекційному залі державного університету в Кабулі.

Інші афганські жінки у відповідь розмістили в соцмережах свої фотографії в яскравих і барвистих традиційних афганських сукнях.

Бахар Джалалі, колишня викладачка Американського університету в Афганістані, прокоментувала носіння чорного хіджабу: “Жодна жінка в історії Афганістану ніколи так не одягалася. Це абсолютно чуже і чуже афганській культурі”.

Згодом афганські жінки також почали публікувати в соціальних мережах свої фото в національних сукнях.

Васлат Хасрат-Назімі, голова афганської служби DW News, опублікувала фотографію себе в традиційному афганському одязі і головному уборі з коментарем: “Це афганська культура, і так одягаються афганські жінки”.

Сана Сафі, журналістка BBC з Лондона, опублікувала фотографію себе в яскравому традиційному одязі.

А Пеймана Асад, політикиня із Великої Британії, написала у своїй публікації: “Наш національний одяг не схожий на одяг дементора, який таліби змушують носити жінок”.

Шекіба Теймор, афганська співачка і активістка, яка втікла з Кабула, сказала CNN, що “хіджаб існував до падіння Кабула під натиском талібів. Ми могли бачити жінок в хіджабі, але це було засноване на сімейних рішеннях, а не введено урядом”.

Ферешта Аббасі, афганська юристка, опублікувала фотографію традиційної сукні регіону Хазараджат.

Содаба Хайдаре, журналістка BBC, сказала: “Це наш традиційний одяг. Ми обожнюємо різноманітність кольорів”.

У період з 1996 по 2001 рік під час правління “Талібану” жінкам і дівчаткам взагалі було заборонено відвідувати школи і університети.

Зараз же таліби заявили, що не завадять жінкам здобувати освіту або працювати. Але з тих пір, як радикальних рух захопив контроль 15 серпня, вони попросили всіх жінок, крім тих, які працюють у секторі охорони здоров’я, не виходити на роботу, поки ситуація з безпекою не покращиться.

Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками. Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку. 18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні. 17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.