Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що через спалах захворювання на короновірусну інфекцію церемонія пройшла при порожніх трибунах.

Полум’я, запалене Верховною жрицею, було передано представнику Оргкомітету “Токіо-2020” Наоко Імото.

Очікується, що олімпійський вогонь прибуде до Японії 20 березня, а через шість днів стартує традиційна естафета. Сама літня Олімпіада повинна пройти з 24 липня по 9 серпня.

Масштаби поширення коронавірусу, який заразив більше 200 000 чоловік і вбив більше 8 700 по всьому світу, змусили скасувати численні спортивні заходи, що також викликає стурбованість з приводу того, чи пройде Олімпіада в призначений час. При цьому, Міжнародний олімпійський комітет і уряд Японії наполягають на тому, що Ігри пройдуть за планом.

The Olympic flame is on its way to #Tokyo2020 🔥

Tokyo Organizing committee representative Naoko Imoto has received the flame and it will now be transported to Miyagi prefecture in a specially designed #Tokyo2020 lantern. 🇯🇵#OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/963rIXeGtQ

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 19, 2020