З 30-го листопада по 6-е грудня киян і гостей столиці чекає безліч передноворічних та передріздвяних дійств та розваг. Можна з'їздити на екскурсію на фабрику ялинкових прикрас, відвідати фестиваль Японії, зимову країну на ВДНГ, а у Великій лаврській дзвіниці працюватиме резиденція Святого Миколая.

#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.

Екскурсії на фабрику ялинкових прикрас

Фабрика ялинкових прикрас запрошує на екскурсії та майстер-класи!

У програму входить:

відвідування склодувного цеху і художньої майстерні;

музей історії іграшки та виставкових експозицій;

казкове містечко Lemax;

знайомство з головним чарівником фабрики;

поштовий офіс Діда Мороза;

майстер-клас з розпису ялинкової іграшки;

відвідування фірмового магазину іграшок.

Тривалість екскурсії та майстре-класу – 90 хв.

Попередній запис – обов’язковий!

Де: 07850, Україна, Київська обл., смт Клавдієво-Тарасове, вул. Успенська, 1.

ROSHEN Winter Village – Святкове містечко

30 листопада на території Roshen Plaza розпочне роботу оновлений ROSHEN Winter Village!

На Вас чекає ковзанка, в центрі якої встановлять Новорічну ялинку!

Площа ковзанки становить майже 2 тис кв м. Відтак гості зможуть безпечно дотримуватися дистанції. Окрім того, для зменшення можливості скупчення людей в новому сезоні на ковзанці буде організована електронна черга.

Де: в Києві на Деміївській площі (пр. Науки,1).

Коли: з 30 листопада.

“Зимова країна на ВДНГ” знову об’єднає містян та гостей столиці

12 грудня тематичний парк зимового відпочинку та святкових подій України вже вшосте розпочне свою роботу. Цього року організатори не просто розширять територію розваг, але й адаптують локацію до нових карантинних реалій. Команда ВДНГ підготувала масштабну розважальну програму на свіжому повітрі: у “Зимовій Країні” збільшать площу ковзанки та тюбінгових гірок, створять окрему зону атракціонів просто неба, а також винесуть за межі павільйонів фудкорт та ярмарок подарунків.

12 грудня – 14 березня, Національний комплекс “Експоцентр України”

Вхід на територію парку — вільний

Фестиваль повітряних куль на ВДНГ

У Києві влаштують Фестиваль повітряних куль “Монгольф’єрія”!

Глядачі побачать унікальну виставу повітряних куль з України та Європи.

Фестиваль пройде з урахуванням всіх необхідних карантинних норм.

Коли: 26-27 листопада. Початок – о 17.30.

Де: ВДНГ (пр-т Академіка Глушкова, 1).

Вартість квитків: від 75 грн.

Резиденція Святого Миколая у Великій лаврській дзвіниці

Усіх запрошують у Резиденцію Святого Миколая! Її облаштують у Великій лаврській дзвіниці з 1 до 25 грудня. Початок – о 10.00.

На Вас очікує незабутня зустріч зі Святим Миколаєм!

“Протягом усієї роботи Резиденції для дітей триватимуть майстер-класи та інтерактивна програма “Таємниця чарівного дзвоника”, – додають організатори.

Графік: з понеділка по п’ятницю, з 14:00 до 16:30.

Детальний розклад подій – ТУТ!

Попередній запис – обов’язковий!

Зареєструватися можна за номерами телефонів: (044) 406-63-66.

Інтерстеллар – Органне шоу

Організаторами концерту виступає Київський планетарій і оркестр Eclectic Sound Orchestra.

Музичний продюсер шоу – Сергій Лихоманенко.

Аранжування, клавіші і ударні – Влад Солодовников.

Асистент органіста – Євген Герзанич.

Київський планетарій

Коли: 3 грудня. Початок – о 19.30.

Вартість квитків: 550-800 грн.

Палац казок Андерсена – Виставка

Виставка присвячена 215-й річниці від дня народження данського письменника Ганса Крістіана Андерсена!

Ви побачите:

ілюстрації;

книжки відомих видавництв;

порцелянові скульптури героїв казок;

театральні костюми, декорації й ескізи до вистав провідних театрів.

“Тут ви зможете переглянути короткометражні стрічки й уривки з вистав, а також створити в “Казковій майстерні” власні шедеври й поповнити колекцію виставки, ставши безпосереднім її учасником”, – наголошують організатори.

Коли: 10 вересня – 18 січня.

Де: у виставкових залах Будинку митрополита Національного заповідника “Софія Київська”.

Барви свободи. Майдан мальований дітьми – Виставка

З нагоди сьомої річниці Революції Гідності! У Києві відкриють виставку “Барви свободи. Майдан мальований дітьми”!

Відкриття виставки відбудеться 21 листопада. Початок – об 11.00.

Ви побачите малюнки, створені дітьми від розповідей про Майдан.

Виставка триватиме до 15 лютого.

Місце: виставковий простір просто неба “Майдан. Меморіал. Музей” (“Куб”) на місці майбутньої будівлі Національного музею Революції Гідності (алея Героїв Небесної Сотні, 3-5, м. Київ).

Загадкова Японія – Фестиваль у Києві

Фестиваль “Загадкова Японія” проходитиме в арт-просторі Samskara з 5 до 8 грудня.

“Пориньте з нами в японські традиції, культуру та містику. Вирушайте в екзотичну подорож однією з найзагадковіших країн світу разом зі справжніми експертами!”

запрошують організатори.

Щодня на вас чекатимуть:

Експозиції від справжніх майстрів, зібрані в єдиному просторі – унікальні кімоно, бойові обладунки самураїв, японська каліграфія на шкірі та камені, витончені фігурки нецке, магічні візерунки сумінаґаші, ієрогліфи – ловці снів…

Купольне кіно 360.

VR-ігри.

Гейм-зона з японськими настільними іграми Ґо та Сьогі.

Б’юті-зона – перевдягання у косплей, кімоно, японські мейкапи.

Лекторій та майстер-класи.

Квести та екскурсії.

Вартість квитків (за 1 день):

Четвер-п’ятниця: 15:00-22:00

Дорослий квиток 200 грн,

школярам та студентам 150 грн.

Субота-неділя: 11:00-22:00

Дорослий квиток 250 грн,

школярам та студентам 150 грн.

Дітям до 7 років вхід вільний.

Вихідні: пн, вт, ср.