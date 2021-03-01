З 1-го по 7-е березня киян і гостей столиці чекає безліч культурних розваг: продовжує працювати містечко зимових розваг, виставка справжніх тіл тварин, фестиваль китайських ліхтарів. Також тиждень насичений музичними концертами - "Океан Ельзи", Prime Orchestra. Киян також чекає балет Сухішвілі.

#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.

Фестиваль гігантських китайських ліхтарів

Гігантські світлові інсталяції у самому центрі Києва! Співоче поле запрошує на Фестиваль гігантських китайських ліхтарів! Він проходитиме з 12 лютого до 28 березня.

Загалом на Співочому полі облаштують 30 тематичних локацій.

У програмі також:

– захоплююча шоу-програма,

– Fire show

– Атракціони для дорослих та дітей

– тематичні майстер-класи, а ще багато розваг та приємних сюрпризів.

Women’s day Market – Святковий ярмарок

Усіх запрошують на святковий ярмарок – Women’s day Market!

На ярмарку Ви зможете придбати:

дизайнерські прикраси та шовкові хустинки;

букети з мила;

подарункові набори для жінок;

ведмедики та іграшки з троянд;

і ще багато іншого.

Коли: 27 лютого – 8 березня.

Де: Lavina Mall (вул. Берковецька, 6д).

Кавер вечір пісень Океан Ельзи

Усіх поціновувачів творчості гурту “Океан Ельзи” запрошують на кавер вечір!

У виконанні RODIN N – ви почуєте відомі хіти ОЕ!

Тривалість концерту – 2 години.

Коли: 4 березня. Початок – о 19.00.

Де: Docker-G pub (м. Київ, вул. Ігорівська / Набережно-Хрещатицька, 13/5).

Вартість квитків: 100-125 грн.

Тобі, коханій – Святковий концерт в Опереті

До Міжнародного жіночого дня у столичній Опереті влаштують одразу два святкових концерти “Тобі, коханій”. Він відбудеться 6 та 7 березня. Вартість квитків: від 300 до 500 гривень.

Зі сцени звучатимуть кращі твори сучасного і класичного світового мистецтва. Їх виконуватимуть артисти Національної оперети України.

Тривалість концерту – 3 години.

Музичні вітання, подарунки, несподівані сюрпризи – завітай на вечір весни та краси!

Гріг, Елгар, Чайковський – Концерт

Завітайте на концерт класичної музики “Гріг, Елгар, Чайковський”!

Перед слухачами виступить Київський камерний оркестр.

У програмі:

Е.Елгар Серенада для струнного оркестру, тв. 20

1. Allegro piacevole

2. Larghetto

3. Allegretto

Е.Гріг Дві Елегійні мелодії, тв.34

1.Розбите серце

2.Остання весна

П.І.Чайковський Елегія («Вітання подяки») для струнного оркестру, ТН 51

П.І.Чайковський Серенада для струнного оркестру, тв.48

1. Pezzo in forma di sonatina

2. Valse

3. Elegia

4. Finale

Коли: 2 березня. Початок – о 19.30.

Де: Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ (вул. Микільсько-Слобідська, 5).

Вартість квитків: 420 грн.

Балет Сухішвілі у Києві

Балет Сухішвілі існує вже понад півстоліття. Завдяки йому грузинський народний танець вийшов на велику сцену, змусивши весь світ говорити про себе. Незважаючи на те що кожен раз в репертуарі ансамблю з’являється щось нове, він як і раніше шанує давні традиції і зберігає свій неповторний стиль.

100 танцюристів на сцені, більше 2500 унікальних костюмів.

Коли: 5-8 березня. Початок – о 19.30.

Де: Палац Україна (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 103).

Музика любові – Концерт Prime Orchestra на ВДНГ

Prime Orchestra – музичний проект, який з’єднав в собі потужний живе звучання симфонічного оркестру, сучасні технології і унікальні аранжування, а також харизматичний вокал. До складу Prime Orchestra, крім традиційних для оркестрів музикантів, входять ді-джей, рок бенд і кілька вокалістів.

Керівник оркестру і саунд-продюсер: Олексій Хорольський.

Коли: 7 березня.