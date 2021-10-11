На киян та гостей міста цього тижня чекають розваги у світі велетнів у Голосіївському парку. Також на Співочому полі продовжує працювати виставка хризантем.

Про це розповідають #Букви.

Дні відкритих дверей у столичних музеях

12 жовтня, вівторок

Музей-майстерня Івана Кавалерідзе, Андріївській узвіз, 21

Національний музей літератури. Фото з сайту музею.

Світ Велетнів у Голосіївському парку

На Вас чекають:

Понад 30 масштабних зон зі своїми унікальними героями Велетнями;

Стилізовані зони розваг, дозвілля та відпочинку;

Інтерактивні “живі” персонажі, що рухатимуться за допомогою сучасних технологій аніматроніки;

Квести та інтерактивні ігри;

Гойдалки;

Музей Велетнів;

Велето-біологія;

Круті аніматори;

Розважальна програма з цікавими конкурсами на велето-сцені;

Фотозони та брендові сувеніри.

Коли: 3 вересня – 31 жовтня.

Де: вул. Генерала Родимцева, 6а.

Вартість квитків: 105-200 грн.

Історія кохання – Виставка хризантем на Співочому полі

Кияни та гості столиці зможуть побачити композиції на любовну тематику, створені з понад мільйону бутонів хризантем.

Коли: 1-31 жовтня.

Де: Співоче поле (вул. Лаврська, 31).

Більш детальну інформацію про подію можна отримати ТУТ!

Тарас Чубай і Плач Єремія з концертом у Києві

Кількість місць – обмежена!

Коли: 12 жовтня. Початок – о 21.00.

Де: вул. Московська, 8.

Golden Music Collection – Велике симфонічне шоу

Ви почуєте найкращі саундтреки, хіти та музичні композиції оркестру Андрія Чорного, які були створені протягом останніх 5 років!

А ще на Вас чекають новинки, які не виконував жодний оркестр країни!

Тривалість концерту – 120 хв.

Коли: 12 жовтня. Початок – о 19.00.

Де: Жовтневий палац (м. Київ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1).

Вартість квитків: 360-950 грн.

Повертайся живим – Концерт до Дня захисників та захисниць України

На сцені виступить Національний академічний духовий оркестр України.

У програмі:

– Старовинний запорізький марш

– Л. Колодуб – Три романси на вірші Т. Г. Шевченка

– М. Скорик – Дитинство з кінофільму

– Ю. Мейтус, вірші Т. Шевченка – Од села до села

– Музика Лесі Тельнюк, вірші Т. Шевченка

Диригент – ОЛЕКСІЙ БАЖЕНОВ.

Коли: 14 жовтня о 19.00.

Де: Національна філармонія України (Володимирський узвіз, 2, Київ).

Вартість квитків: від 80 грн.

Святкування Покрови у Парку Київська Русь

14, 15, 16 і 17 жовтня в “Парку Київська Русь” пройде масштабне та видовищне святкування Покрови та Дня захисника України.

На гостей чекає яскрава шоу-програма на історичну тематику з кінно-трюкових виступами, давньослов’янськими розвагами та майстер-класами. А ще: прогулянки на конях, музеї та експозиції, смачні страви з багаття і багато цікавого з життя справжнього, живого середньовічного міста.

Справжнім подарунком до свята стануть костюмовані лицарські турніри зі стародавніх кінних бойових мистецтв із використанням середньовічної зброї. Гості будуть вражені яскравими виступами з елементами середньовічних боїв і трюками у виконанні кращих українських кінних каскадерів у тандемі з унікальними кіньми історичних порід.