Про це розповідають #Букви.
Дні відкритих дверей у столичних музеях
12 жовтня, вівторок
Музей-майстерня Івана Кавалерідзе, Андріївській узвіз, 21
Національний музей літератури. Фото з сайту музею.
Світ Велетнів у Голосіївському парку
На Вас чекають:
Понад 30 масштабних зон зі своїми унікальними героями Велетнями;
- Стилізовані зони розваг, дозвілля та відпочинку;
- Інтерактивні “живі” персонажі, що рухатимуться за допомогою сучасних технологій аніматроніки;
- Квести та інтерактивні ігри;
- Гойдалки;
- Музей Велетнів;
- Велето-біологія;
- Круті аніматори;
- Розважальна програма з цікавими конкурсами на велето-сцені;
- Фотозони та брендові сувеніри.
Коли: 3 вересня – 31 жовтня.
Де: вул. Генерала Родимцева, 6а.
Вартість квитків: 105-200 грн.
Історія кохання – Виставка хризантем на Співочому полі
Кияни та гості столиці зможуть побачити композиції на любовну тематику, створені з понад мільйону бутонів хризантем.
Коли: 1-31 жовтня.
Де: Співоче поле (вул. Лаврська, 31).
Більш детальну інформацію про подію можна отримати ТУТ!
Тарас Чубай і Плач Єремія з концертом у Києві
Кількість місць – обмежена!
Коли: 12 жовтня. Початок – о 21.00.
Де: вул. Московська, 8.
Golden Music Collection – Велике симфонічне шоу
Ви почуєте найкращі саундтреки, хіти та музичні композиції оркестру Андрія Чорного, які були створені протягом останніх 5 років!
А ще на Вас чекають новинки, які не виконував жодний оркестр країни!
Тривалість концерту – 120 хв.
Коли: 12 жовтня. Початок – о 19.00.
Де: Жовтневий палац (м. Київ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1).
Вартість квитків: 360-950 грн.
Повертайся живим – Концерт до Дня захисників та захисниць України
На сцені виступить Національний академічний духовий оркестр України.
У програмі:
– Старовинний запорізький марш
– Л. Колодуб – Три романси на вірші Т. Г. Шевченка
– М. Скорик – Дитинство з кінофільму
– Ю. Мейтус, вірші Т. Шевченка – Од села до села
– Музика Лесі Тельнюк, вірші Т. Шевченка
Диригент – ОЛЕКСІЙ БАЖЕНОВ.
Коли: 14 жовтня о 19.00.
Де: Національна філармонія України (Володимирський узвіз, 2, Київ).
Вартість квитків: від 80 грн.
Святкування Покрови у Парку Київська Русь
14, 15, 16 і 17 жовтня в “Парку Київська Русь” пройде масштабне та видовищне святкування Покрови та Дня захисника України.
На гостей чекає яскрава шоу-програма на історичну тематику з кінно-трюкових виступами, давньослов’янськими розвагами та майстер-класами. А ще: прогулянки на конях, музеї та експозиції, смачні страви з багаття і багато цікавого з життя справжнього, живого середньовічного міста.
Справжнім подарунком до свята стануть костюмовані лицарські турніри зі стародавніх кінних бойових мистецтв із використанням середньовічної зброї. Гості будуть вражені яскравими виступами з елементами середньовічних боїв і трюками у виконанні кращих українських кінних каскадерів у тандемі з унікальними кіньми історичних порід.