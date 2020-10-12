#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.
Роботовиставка “Повстання роботів”
Експозиція для дітей з дев’ятьма найпопулярнішими роботами, відомими по популярним коміксами, фільмів і відеоігор.
Висота фігур від 3-6 метрів.
Є на виставці і кінематографічна сцена космічної битви. Ці декорації, обов’язковий інструмент лазерних боїв – надсучасні бластери та інші сюрпризи – від дня на день також будуть доступні для маленьких відвідувачів та їх інтерактивних ігор на території роботопарка.
Коли і де: до 1 листопада на пр-т Академіка Глушкова, 1.
FantaziaFest – Міжнародний театральний фестиваль
Номінація “ТЕАТР, де грають діти”: показ конкурсних вистав, репетиції, майстер-класи та творчі лабораторії з провідними акторами і режисерами України, творчі зустрічі з відомими акторами театру і кіно, привітання колективів, змагання в імпровізації, показ позаконкурсних робіт, урочисте відкриття фестивалю , гала-концерт, нагородження.
Номінація “Твій кастинг”: конкурсний перегляд учасників номінації “Твій кастинг”, фотосесія для переможців, майстер-класи, урочисте відкриття фестивалю, гала-концерт, нагородження.
Номінація “Театральна хореографія”: показ конкурсних виступів, майстер-класи, привітання колективів, урочисте відкриття фестивалю, гала- концерт, нагородження.
Де і коли: до 31 жовтня на Хрещатику.
АРТ. Кричати! Звати! Горіти! Українська кінореклама 1920-30-х
Відвідувачі можуть подивитися близько 100 рідкісних кіноплакатів з фондів відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства ББК, створених українськими художниками для вітчизняних і зарубіжних кінокартин, які виходили в прокат в 1920-30-х роках. Всі вони демонструються вперше.
Коли і де: до 18 жовтня, Dovzhenko Center
Каннський фестиваль короткометражних фільмів
Каннський фестиваль короткометражних фільмів відбувається у кінотеатрі “Жовтень”.
Де і коли: до 7 листопада, вул. Костянтинівська, 26.
Несвоєчасне. Віктор Сидоренко
Через роздуми про пам’ять і час подивитись на сьогодення і себе в ньому. До такого спонукає виставка робіт художника Віктора Сидоренка.
Де і коли: до 18 жовтня, Contemporary art center M17
Онлайн-лекції з історії європейського мистецтва
Де і коли: до 30 грудня, вул. Бастіонна, 5а, арт-студія “Ліхтарик”
Екскурсія Містика Києва
Маршрут і об’єкти показу: Маршрут: Андріївський узвіз, Старокиївська Гора, Андріївський узвіз, 13, Замкова Гора, занедбаний цвинтар, вулиця Чорна Бруд, а також Три сходи (підйомів і спусків).
Пішохідна екскурсія тривалістю 3 години.
Початок: Фонтан Самсон на контактового площі. Кінець: Андріївська церква.
Коли: 14 жовтня
Грандіозне святкування Покрови
14, 17 і 18 жовтня в Стародавньому Києві Князівства Київська Русь ( “Парк Київська Русь”) пройде масштабне і видовищне святкування Покрови і Дня захисника України. На гостей чекає яскрава шоу-програма на історичну тематику з кінно-трюкових виступами, древньослов’янськими забавами та майстер-класами. А ще: прогулянки на конях, музеї та експозиції, смачні страви з багаття і багато цікавого з життя справжнього, живого середньовічного міста.
Коли і де: Київська область, Обухівський район, с. Копачів (34 км. Від Києва), Парк Київська Русь, 14 жовтня, 13.00.
Актрисі завжди вісімнадцять
Лариса Кадочникова у виставі за п’єсою Джона Маррелла.
- Постановка – Давид Бабаєв
- Сценографія – Ігор Несміянов
- Костюми – Валентина Плавун
- Композитор – Олександр Шимко
- Режисер-асистент – Олександр Степанцов
- Помічник режисера – Вікторія Асєєва
Де і коли: вул. Б. Хмельницького, 5, Театр російської драми ім. Лесі Українки. 17 жовтня, 12:00; 10 листопада, 20:00; 19 листопада, 20:00.
“Ненормальна”
“Ненормальна” – це жорстка, що тримає глядача в напрузі до останньої репліки історія, часом трагічного, часом комічного змісту.
- Надія Птушкіна
- Режисер – Дмитро Морозов
- Сценографія – Ігор Несміянов
- Керівник постановки – Михайло Резнікович
Де і коли: вул. Б. Хмельницького, 5, Театр російської драми ім. Лесі Українки. 18 жовтня, 12:00; 13 листопада, 20:00.