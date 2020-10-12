Незважаючи на карантин столиця все ж рясніє захоплюючими концертами, виставками, фестивалями і подіями. Дорослих і дітей чекають численні майстер-класи, театральні постановки, святкування Покрови.

#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.

Роботовиставка “Повстання роботів”

Експозиція для дітей з дев’ятьма найпопулярнішими роботами, відомими по популярним коміксами, фільмів і відеоігор.

Висота фігур від 3-6 метрів.

Є на виставці і кінематографічна сцена космічної битви. Ці декорації, обов’язковий інструмент лазерних боїв – надсучасні бластери та інші сюрпризи – від дня на день також будуть доступні для маленьких відвідувачів та їх інтерактивних ігор на території роботопарка.

Коли і де: до 1 листопада на пр-т Академіка Глушкова, 1.

FantaziaFest – Міжнародний театральний фестиваль

Номінація “ТЕАТР, де грають діти”: показ конкурсних вистав, репетиції, майстер-класи та творчі лабораторії з провідними акторами і режисерами України, творчі зустрічі з відомими акторами театру і кіно, привітання колективів, змагання в імпровізації, показ позаконкурсних робіт, урочисте відкриття фестивалю , гала-концерт, нагородження.

Номінація “Твій кастинг”: конкурсний перегляд учасників номінації “Твій кастинг”, фотосесія для переможців, майстер-класи, урочисте відкриття фестивалю, гала-концерт, нагородження.

Номінація “Театральна хореографія”: показ конкурсних виступів, майстер-класи, привітання колективів, урочисте відкриття фестивалю, гала- концерт, нагородження.

Де і коли: до 31 жовтня на Хрещатику.

АРТ. Кричати! Звати! Горіти! Українська кінореклама 1920-30-х

Відвідувачі можуть подивитися близько 100 рідкісних кіноплакатів з фондів відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства ББК, створених українськими художниками для вітчизняних і зарубіжних кінокартин, які виходили в прокат в 1920-30-х роках. Всі вони демонструються вперше.

Коли і де: до 18 жовтня, Dovzhenko Center

Каннський фестиваль короткометражних фільмів

Каннський фестиваль короткометражних фільмів відбувається у кінотеатрі “Жовтень”.

Де і коли: до 7 листопада, вул. Костянтинівська, 26.

Несвоєчасне. Віктор Сидоренко

Через роздуми про пам’ять і час подивитись на сьогодення і себе в ньому. До такого спонукає виставка робіт художника Віктора Сидоренка.

Де і коли: до 18 жовтня, Contemporary art center M17

Онлайн-лекції з історії європейського мистецтва

Де і коли: до 30 грудня, вул. Бастіонна, 5а, арт-студія “Ліхтарик”

Екскурсія Містика Києва

Маршрут і об’єкти показу: Маршрут: Андріївський узвіз, Старокиївська Гора, Андріївський узвіз, 13, Замкова Гора, занедбаний цвинтар, вулиця Чорна Бруд, а також Три сходи (підйомів і спусків).

Пішохідна екскурсія тривалістю 3 години.

Початок: Фонтан Самсон на контактового площі. Кінець: Андріївська церква.

Коли: 14 жовтня

Грандіозне святкування Покрови

14, 17 і 18 жовтня в Стародавньому Києві Князівства Київська Русь ( “Парк Київська Русь”) пройде масштабне і видовищне святкування Покрови і Дня захисника України. На гостей чекає яскрава шоу-програма на історичну тематику з кінно-трюкових виступами, древньослов’янськими забавами та майстер-класами. А ще: прогулянки на конях, музеї та експозиції, смачні страви з багаття і багато цікавого з життя справжнього, живого середньовічного міста.

Коли і де: Київська область, Обухівський район, с. Копачів (34 км. Від Києва), Парк Київська Русь, 14 жовтня, 13.00.

Актрисі завжди вісімнадцять

Лариса Кадочникова у виставі за п’єсою Джона Маррелла.

Постановка – Давид Бабаєв

Сценографія – Ігор Несміянов

Костюми – Валентина Плавун

Композитор – Олександр Шимко

Режисер-асистент – Олександр Степанцов

Помічник режисера – Вікторія Асєєва

Де і коли: вул. Б. Хмельницького, 5, Театр російської драми ім. Лесі Українки. 17 жовтня, 12:00; 10 листопада, 20:00; 19 листопада, 20:00.

“Ненормальна”

“Ненормальна” – це жорстка, що тримає глядача в напрузі до останньої репліки історія, часом трагічного, часом комічного змісту.

Надія Птушкіна

Режисер – Дмитро Морозов

Сценографія – Ігор Несміянов

Керівник постановки – Михайло Резнікович

Де і коли: вул. Б. Хмельницького, 5, Театр російської драми ім. Лесі Українки. 18 жовтня, 12:00; 13 листопада, 20:00.