#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.
Сирецький дендропарк: таємне диво Києва
Сирецький дендропарк займає площу 7,5 га.
Колекція парку налічує 325 видів дерев, серед яких тисові і соснові дерева, 16 видів ліан, 119 листяних дерев. Хвойні дерева займають 50% території парку, що робить повітря чистим і цілющим.
А ще в парку можна побачити найрізноманітніші рослини і чагарники: починаючи від дуба і липи, які налічують понад 100 років, до екзотичних гінкго і тюльпанового дерева.
Є тут і такі “екзоти”, як: тис гостролистий, ялина Енгельмана, ялина колюча “Срібна”, кримська липа, магнолія Кобус.
Дендропарк відкритий для відвідування щоденно:
Режим роботи дендропарку: з 9:00 до 18:00.
Режим роботи адміністрації: з 8:00 до 17:00.
Режим роботи теплиць: з 9:00 до 16:00.
Як доїхати:
від станції метро Нивки маршруткою № 26, 410, 455, 465, 531,
автобусом № 32, 226, 14 тролейбусом № 5, 26 до зупинки вул. Стеценка.
від станції метро Сирець маршруткою № 23, 47, 223, 439, тролейбусом № 23, 35 до зупинки за вимогою вул. Тираспільська або пройти пішки територією “Сирецького гаю”.
Безкоштовні відеозаписи казок від акторів театру
Зацікавити дітлахів вирішили у київському “Тетрі на Липках”.
Під час карантину актори театру захотіли своїм юним глядачам подарувати незабутні емоції.
Відеозаписи можна переглядати у будь-який час всією родиною за посиланням.
Перегляд – безкоштовний!
Майстерня писанкарства у Києві
Музей Івана Гончара запрошує у свою Майстерню писанкарства! З 17 квітня у музейному просторі усіх охочих навчатимуть давній техніці розпису писанок. Початок – об 11.00, 15.00. Вартість заняття становить 300 гривень.
Учасники дізнаються про традиційні орнаменти та колорит, зміст закодованих символів та регіональні особливості писанок.
Зустрічі заплановані щотижня з 17 до 24 квітня:
- вівторок 11.00 та 15.00
- четвер 11.00 та 15.00
- субота 11.00 та 15.00
Попередній запис – обов’язковий!
Зареєструватися на заняття можна за номером телефону: (067) 59-87-571.
Фестиваль повітряних куль на ВДНГ
У Києві влаштують Фестиваль повітряних куль “Монгольф’єрія”!
Глядачі побачать унікальну виставу повітряних куль!
Фестиваль пройде з урахуванням всіх необхідних карантинних норм.
Коли: 10 квітня. Початок – о 13.00.
Де: ВДНГ (пр-т Академіка Глушкова, 1).
Вартість квитків: від 75 грн.
Марафон фільмів до 30-ї річниці Незалежності
В України стартував Марафон фільмів до 30-ї річниці Дня незалежності!
Суть марафону в тому, що українці зможуть обрати найкращі українські фільми, а Держкіно покаже їх у серпні в кінотеатрах по всій країні.
3D-музей у родинному будинку Ігоря Сікорського
У Києві створили безкоштовний онлайновий 3D-музей у родинному будинку Ігоря Сікорського.
У дворі онлайн-відвідувачі можуть роздивитися перші моделі літака й гелікоптера Ігоря Сікорського, а потім потрапити всередину розкішної оселі.
Усі охочі можуть віртуально побувати у всіх кімнатах, а також пройти захопливий квест.
До слова, для проекту зробили близько 8 тисяч світлин будинку.
Кінопокази в Театрі Між Трьох Колон
Привіт! Ми – Театр Між Трьох Колон і крім театру ми любимо кіно!
Так вийшло що ми дуже захоплюємося кіно і дуже хотіли б поділитися з вами чудовими фільмами!
Кінопокази проходять кожну середу о 19:00 на сцені Театру Між Трьох Колон.
Вхід – вільний!