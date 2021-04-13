З 13-го по 18-е квітня киян і гостей столиці чекає багато культурних розваг: мистецькі виставки, майстер-класи з писанкарства. Крім того, можна буде відвідати фестиваль повітряних куль; побувати на онлайн-екскурсії в музеї Сікорського, відвідати кінопокази. А маленькі кияни зможуть потрапити на відеозаписи казок.

#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.

Сирецький дендропарк: таємне диво Києва

Сирецький дендропарк займає площу 7,5 га.

Колекція парку налічує 325 видів дерев, серед яких тисові і соснові дерева, 16 видів ліан, 119 листяних дерев. Хвойні дерева займають 50% території парку, що робить повітря чистим і цілющим.

А ще в парку можна побачити найрізноманітніші рослини і чагарники: починаючи від дуба і липи, які налічують понад 100 років, до екзотичних гінкго і тюльпанового дерева.

Є тут і такі “екзоти”, як: тис гостролистий, ялина Енгельмана, ялина колюча “Срібна”, кримська липа, магнолія Кобус.

Дендропарк відкритий для відвідування щоденно:

Режим роботи дендропарку: з 9:00 до 18:00.

Режим роботи адміністрації: з 8:00 до 17:00.

Режим роботи теплиць: з 9:00 до 16:00.

Як доїхати:

від станції метро Нивки маршруткою № 26, 410, 455, 465, 531,

автобусом № 32, 226, 14 тролейбусом № 5, 26 до зупинки вул. Стеценка.

від станції метро Сирець маршруткою № 23, 47, 223, 439, тролейбусом № 23, 35 до зупинки за вимогою вул. Тираспільська або пройти пішки територією “Сирецького гаю”.

Безкоштовні відеозаписи казок від акторів театру

Зацікавити дітлахів вирішили у київському “Тетрі на Липках”.

Під час карантину актори театру захотіли своїм юним глядачам подарувати незабутні емоції.

Відеозаписи можна переглядати у будь-який час всією родиною за посиланням.

Перегляд – безкоштовний!

Майстерня писанкарства у Києві

Музей Івана Гончара запрошує у свою Майстерню писанкарства! З 17 квітня у музейному просторі усіх охочих навчатимуть давній техніці розпису писанок. Початок – об 11.00, 15.00. Вартість заняття становить 300 гривень.

Учасники дізнаються про традиційні орнаменти та колорит, зміст закодованих символів та регіональні особливості писанок.

Зустрічі заплановані щотижня з 17 до 24 квітня:

вівторок 11.00 та 15.00

четвер 11.00 та 15.00

субота 11.00 та 15.00

Попередній запис – обов’язковий!

Зареєструватися на заняття можна за номером телефону: (067) 59-87-571.

Фестиваль повітряних куль на ВДНГ

У Києві влаштують Фестиваль повітряних куль “Монгольф’єрія”!

Глядачі побачать унікальну виставу повітряних куль!

Фестиваль пройде з урахуванням всіх необхідних карантинних норм.

Коли: 10 квітня. Початок – о 13.00.

Де: ВДНГ (пр-т Академіка Глушкова, 1).

Вартість квитків: від 75 грн.

Марафон фільмів до 30-ї річниці Незалежності

В України стартував Марафон фільмів до 30-ї річниці Дня незалежності!

Суть марафону в тому, що українці зможуть обрати найкращі українські фільми, а Держкіно покаже їх у серпні в кінотеатрах по всій країні.

3D-музей у родинному будинку Ігоря Сікорського

У Києві створили безкоштовний онлайновий 3D-музей у родинному будинку Ігоря Сікорського.

У дворі онлайн-відвідувачі можуть роздивитися перші моделі літака й гелікоптера Ігоря Сікорського, а потім потрапити всередину розкішної оселі.

Усі охочі можуть віртуально побувати у всіх кімнатах, а також пройти захопливий квест.

До слова, для проекту зробили близько 8 тисяч світлин будинку.

Кінопокази в Театрі Між Трьох Колон

Привіт! Ми – Театр Між Трьох Колон і крім театру ми любимо кіно!

Так вийшло що ми дуже захоплюємося кіно і дуже хотіли б поділитися з вами чудовими фільмами!

Кінопокази проходять кожну середу о 19:00 на сцені Театру Між Трьох Колон.

Вхід – вільний!