З 14-го грудня по 20-е грудня киян і гостей столиці чекає багато передноворічних та передріздвяних розваг. На день Св. Миколая у столиці відбудеться урочисте відкриття головної ялинки країни.

#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.

Новорічна поштова резиденція на Головпоштамті

“Настав час, коли тисячі маленьких діток із сяйвом в очах сідають писати листи. Скоро тут з’являтимуться цікаві, щемкі та по-дитячому кумедні листи. А ми, як офіційні представники новорічного чарівника, готуємося передавати йому все-все-все. Цього року готуємо багато подарунків, а отримають їх автори й авторки найщиріших листів. Тож не марнуйте часу – записуйте адресу”, – додають організатори.

Кому: Новорічному чарівнику​.

Куди: місто Київ, вул. Хрещатик, 22, 01001​.

Обов’язково вказуйте свою адресу, щоб отримати відповідь​!

Новорічна поштова резиденція триватиме до 30 грудня.

Екскурсії на фабрику ялинкових прикрас

Фабрика ялинкових прикрас запрошує на екскурсії та майстер-класи!

У програму входить:

відвідування склодувного цеху і художньої майстерні;

музей історії іграшки та виставкових експозицій;

казкове містечко Lemax;

знайомство з головним чарівником фабрики;

поштовий офіс Діда Мороза;

майстер-клас з розпису ялинкової іграшки;

відвідування фірмового магазину іграшок.

Тривалість екскурсії та майстре-класу – 90 хв.

Попередній запис – обов’язковий!

Де: 07850, Україна, Київська обл., смт Клавдієво-Тарасове, вул. Успенська, 1.

ROSHEN Winter Village – Святкове містечко

30 листопада на території Roshen Plaza розпочне роботу оновлений ROSHEN Winter Village!

На Вас чекає ковзанка, в центрі якої встановлять Новорічну ялинку!

Площа ковзанки становить майже 2 тис кв м. Відтак гості зможуть безпечно дотримуватися дистанції. Окрім того, для зменшення можливості скупчення людей в новому сезоні на ковзанці буде організована електронна черга.

Де: в Києві на Деміївській площі (пр. Науки,1).

Коли: з 30 листопада.

Містечко зимових розваг у Києві

Для гостей готують багато святкових розваг!

У програмі:

Найвища гірка столиці,

простора ковзанка,

фуд-зона,

яскрава ялинка,

Різдвяний ярмарок.

Коли: 18 грудня – 28 лютого.

Де: вул. Велика Васильківська, 103.

Засвічення Головної Новорічної ялинки у Києві

19-го грудня о 19.00 год. на Софійській площі відбудеться засвічення Головної новорічної ялинки!

Також на площі святкуватимуть День Святого Миколая!

Тематика Нового року 2021 – казковий ліс. Головна ялинка країни цього разу буде дивувати всіх. В її основі буде створено великий пень, а сама ялинка буде штучною.

На 31-метрової красуні планується близько 1500 іграшок, з них – 800 – казкові герої і більше 10 км гірлянд.

Ялинку прикрасять тематичними іграшками – це лісові звірі, шишки, грибочки, жолуді.

Навколо головної ялинки на Софійській площі розставлять п’ять фотозоні з штучними ялинками поменше – від 8 до 10 метрів. Кожна фотозоні буде з різними лісовими героями – ельфами, гномами і лісовими тваринами.

Також біля головної ялинки на Софійській площі будуть веб-камери. І кожен, хто не зможе прийти, побачить ялинку онлайн.

Динозаври морських глибин – Виставка на ВДНГ

18 аніматорних гігантських динозаврів покажуть у столичному ВДНГ!

11 грудня інтерактивно-освітня виставка “Динозаври морських глибин” відкриється в першому павільйоні ВДНГ. Наукова експозиція “Динозаври морських глибин” – це величезні копії 18 видів стародавніх монстрів, серед яких двотонний крокодил та 13-метрова акула. Завдяки приголомшливій технології – аніматроніці, новаторському методу імітації рухів живих істот, – представлені експонати можуть відтворювати навіть дихання свої предків.

Експозиція проходитиме з дотриманням усіх рекомендацій МОЗ. Для гарантованого комфорту гостей було введено продаж квитків на сайті dino.net.ua за часовими слотами.

Це допомагає уникнути одночасного скупчення великої кількості людей на виставці.

Де: ВДНГ, 1 павільйон.

Коли: 11 грудня 2020 – 14 березня 2021.

Зимова Країна на ВДНГ

12 грудня в Києві стартує новий зимовий сезон розваг на території Національного комплексу “Експоцентр України”!

За п’ять сезонів свого існування тематичний парк-фестиваль “Зимова країна на ВДНГ” встиг перетворитися на головну різдвяну традицію всіх киян і гостей столиці. 12 грудня гігантський майданчик зимового відпочинку та святкових подій України вже вкотре розпочинає свою роботу. Цього року організатори значно розширили територію розваг, додавши на мапу ВДНГ унікальні локації для дорослих та дітей.

Коли: 12 грудня 2020 – 14 березня 2021.

Свято новорічної іграшки у Києві

Дати проведення: 1-28 грудня.

Відкриття: 1 грудня о 14:00.

Місце проведення: Будинок Центру Української Культури та Мистецтва

(м. Київ, вул. Хорива, 19-В).

Організатор: Центр Української Культури та Мистецтва.

Генеральний партнер: Гіпермаркет Рукоділля.