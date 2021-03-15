З 15-го по 21-е березня киян і гостей столиці чекає безліч культурних розваг: продовжує працювати виставка справжніх тіл тварин, фестиваль китайських ліхтарів. Також можна буде відвідати художню виставку Марії Примаченко та виставку графіки та акварелі.

#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.

Велике хімічне шоу в Києві

Якщо Ви шукаєте пізнавальні, цікаві та захоплюючі події для своєї дитини, тоді обов’язково завітайте на Науково-розважальне ВЕЛИКЕ ХІМІЧНЕ ШОУ для дітей – від київського театру “Тисячоліття”!

На вас чекають:

– експерименти з рідким азотом;

– миттєве заморожування квітів та предметів;

– дивовижні перетворення рідини у пінні стовбури висотою до 3-х метрів;

– повітряна левітація предметів;

– яскраві експерименти з сухим льодом;

– великі, але абсолютно безпечні вибухи та підривання предметів;

– створення штучного туману та великих хмар;

– залпи з димових гармат кільцями діаметром більше 1 метру.

І це ще не все цим ми зможемо вас здивувати! Приходьте та переконайтеся!

Шоу програма українською мовою.

Місце проведення – Будинок Кіно, червоний зал.

АДРЕСА – вул Саксаганського, 6, ст. метро “Палац спорту”.

Тривалість шоу-програми – 60 хвилин.

Вартість квитків – від 50 грн.

Яблуневоцвітно – Весняна виставка графіки та акварелі

До 130-ліття з дня народження Павла Тичини! Зустрічайте весняну виставку графіки та акварелі “Яблуневоцвітно”!

Кураторський проект “Яблуневоцвітно” об’єднав 20 художників із Києва, Одеси, Дніпра, Бориспіля, Кам’янець-Подільського. В експозиції твори графіки та акварель, які розглядають тему весни і кохання. Це квіткові натюрморти, весняні пейзажі, і, навіть, несподіване жіноче ню… Ви побачите не тільки академічно-класичні твори, але і більш сучасне етюдні твори графіки, етюдні замальовки, легкі, майже абстрактні пастелі.

Учасники виставки: Верцанова Олена (Київ), Глушок Тетяна (Київ), Григорьєв Сергій (Київ), Григорьєва Вікторія (Київ), Диденко Олена (Київ), Животкова Тетяна (Київ), Захарова Ніна (Київ), Кириченко Лариса (Київ), Колотова Олена (Київ), Куликовська Наталія (Одеса), Ларіна Наталія (Дніпро), Лашко Яна (Кам’янець-Подільський), Литовченко Паула (Київ), Микитюк Марія (Київ), Мухіна Віра (Київ), Онищенко Надія (Київ), Пономарьова Ольга (Київ), Сулейманова Ірина (Бориспіль), Турська Олена (Київ), Шабалтій Анна (Київ).

Відкриття виставки відбудеться 12 березня о 16:00

ЛОКАЦІЯ: Музей-квартира Павла Тичини, вул. Терещенківська, 5 кв.1.

ДАТИ: 12.03.2021-04.04.2021 р.

ЧАС: 09:00-17:00 кожен день

ВАРТІСТЬ квитка: 15 грн (в день відкриття вхід безкоштовний)

Виставка творів Марії Примаченко

У Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відкрилась виставка творів Марії Примаченко “Калинові береги”.

Великий, унікальний та щедрий талант народної художниці України, лауреатки Національної премії України імені Тараса Шевченка Марії Оксентіївни Примаченко (1909–1997), її неповторна особистість, характер мислення, оригінальне світобачення постійно привертають до себе увагу.

Понад шістдесят років присвятила майстриня улюбленій справі – малюванню, залишивши людям велику художню спадщину, що дає можливість щораз по-новому поглянути на її мистецький доробок та висвітлити нові його аспекти.

Вже з перших робіт, виконаних у 1935–1938 рр., перед нами постає дивовижний “примаченківський” світ звірів, фантастичних істот, птахів і квітів.

На виставці “Калинові береги” чимало творів, присвячених калині, яку українці вважають поетичним символом своєї землі Це улюблений мотив художниці.

“Кущ калини здавна вважається уособленням дівочої вроди, кохання, материнства, мужності, незламності духу в боротьбі за незалежність рідного краю, туги за полеглими героями та кровного єднання людей від покоління до покоління.

Ніжні білі суцвіття калини, які так часто ми бачимо в композиціях Марії Примаченко – це образ молодої дівчини, нареченої, а гарячий червоний колір ягід символізує палке кохання”, – розповідає науковець музею Олена Шестакова.

У колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва зберігається одна з найбільших частин творчого доробку Марії Примаченко – 650 творів 1935–1987 рр.

Виставка триватиме до 31 березня.

Співають тенори України – Концерт високої музики

Киян та гостей міста запрошують на концерт високої музики “Співають тенори України”. Він відбудеться у МКЦ ім. Козловського 18 березня. Початок – о 19.00. Вартість квитків: від 150 гривень.

У цей вечір звучатимуть пісні, романси і арії українських та зарубіжних авторів.

У концерті беруть участь – артисти Київського національного академічного театру оперети та запрошені виконавці:

– Петро Челялі

– Віталій Іванов

– Василь Сащук

– Володимир Одринський

– Олег Тонкошкура

За роялем – з.а. України Анна Поліщук.

Режисерка – Олександра Шевельова.

Легенда про північне сяйво

А чи знаєте ви, як з’явилося північне сяйво? Якщо вам коли-небудь доведеться побачити поруч Місяць і Сонце ‒ знайте, що десь на Землі сталося диво Великого Кохання.

Наша романтична вистава перенесе вас на далеку-далеку Північ, в часи, коли на Землі панували Червоний та Чорний шамани, коли люди поклонялися силам природи. Саме в такі часи на Землі зустрілися прекрасна дівчина Тухкімі, посвячена Місяцю, та відважний юнак Тухкімус, посвячений Сонцю.

Випадково перетнувшись на дорозі, вони покохали одне одного та вже не змогли розстатися, тим самим поставивши під загрозу звичайний плин життя людей, адже через них Сонце не змогло змінити Місяць. Дізнавшись про це, шамани були невблаганні та намагалися розлучити закоханих. Однак немає на Землі сили, міцнішої за кохання.

Вік: 4+ | Мова: українська | Тривалість: 45 хвилин.

Прем’єра 19.11.2016 року

Постановник – н. а. України Сергій Єфремов

Режисер – Михайло Урицький

Художник-постановник – В’ячеслав Поляков

Художник – Віра Задорожня

Коли: 19 березня. Початок – о 17.00.

Де: Ляльковий театр на лівому березі Дніпра (м. Київ, вул. Миропільська, 1).

Вартість квитків: 90 грн.