Цього тижня кияни та гості міста матимуть змогу відвідати виставку знахідок на території церкви Богородиці Десятинної. Крім того, у кінотеатрі "Жовтень" можна відвідати фестиваль короткометражного кіно, а ще побувати на концерті під зірками і послухати артистів Київського національного академічного театру оперети.

Про це повідомляють #Букви.

Фестиваль “Короткий метр “ЛЕОНАРДО”

Для них головне – творити, втілювати у життя свої думки та мрії, розкривати свій талант, застосовувати несподівано здобуті та напрацьовані досвідом здібності і навички.

Одні намагаються змінити світ заради кохання, інші – для майбутніх поколінь, для слави, самоствердження, задоволення власних амбіцій, або заради самої творчості. Чиїсь спроби вдалі, а хтось залишається невизнаним та спустошеним.

Де: кінотеатр “Жовтень”.

Коли: з 28 жовтня.

Оперета. Найкраще – Феєричний концерт

У виконанні неперевершених і надзвичайно яскравих артистів Київського національного академічного театру оперети ви зможете почути блискучі арії та ансамблі з улюблених оперет Ж. Оффенбаха, І. Кальмана, Дж. Стайна, Е. Ліппа та інших!

Режисерка – Олександра Шевельова.

Коли: 30 жовтня та 16 листопада о 19:00.

Де: МКЦ ім. І. Козловського (вул. Хрещатик, 50-Б).

Вартість квитків: 200 грн.

Церква Богородиці Десятинна: архітектурно-мистецький образ – Виставка

На виставці можна оглянути понад 1000 оригінальних експонатів – знахідок із території храму. Відвідувачі побачать будівельні матеріали та деталі пластичного декору, фрагменти фрескового розпису, мозаїки, декору підлоги, бронзовий дзвін, вироби побутового та культового призначення, візантійський процесійний хрест.

Коли: до 20 грудня.

Де: Національний музей історії України (вул. Володимирська, 2).

Джаз крізь час – Концерт під зірками

Спеціальний гість – український композитор і піаніст Андрій Соловйов! Він підготував найвідоміші світові музичні хіти у новому джазовому звучанні, а також свої авторські композиції.

До слова, вхід в Зоряну залу після початку концерту суворо заборонено.

Коли: 18 листопада. Початок – о 19.30.

Вартість квитків: від 550 грн.