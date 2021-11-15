Про це повідомляють #Букви.
Фестиваль “Короткий метр “ЛЕОНАРДО”
Для них головне – творити, втілювати у життя свої думки та мрії, розкривати свій талант, застосовувати несподівано здобуті та напрацьовані досвідом здібності і навички.
Одні намагаються змінити світ заради кохання, інші – для майбутніх поколінь, для слави, самоствердження, задоволення власних амбіцій, або заради самої творчості. Чиїсь спроби вдалі, а хтось залишається невизнаним та спустошеним.
Де: кінотеатр “Жовтень”.
Коли: з 28 жовтня.
Оперета. Найкраще – Феєричний концерт
У виконанні неперевершених і надзвичайно яскравих артистів Київського національного академічного театру оперети ви зможете почути блискучі арії та ансамблі з улюблених оперет Ж. Оффенбаха, І. Кальмана, Дж. Стайна, Е. Ліппа та інших!
Режисерка – Олександра Шевельова.
Коли: 30 жовтня та 16 листопада о 19:00.
Де: МКЦ ім. І. Козловського (вул. Хрещатик, 50-Б).
Вартість квитків: 200 грн.
Церква Богородиці Десятинна: архітектурно-мистецький образ – Виставка
На виставці можна оглянути понад 1000 оригінальних експонатів – знахідок із території храму. Відвідувачі побачать будівельні матеріали та деталі пластичного декору, фрагменти фрескового розпису, мозаїки, декору підлоги, бронзовий дзвін, вироби побутового та культового призначення, візантійський процесійний хрест.
Коли: до 20 грудня.
Де: Національний музей історії України (вул. Володимирська, 2).
Джаз крізь час – Концерт під зірками
Спеціальний гість – український композитор і піаніст Андрій Соловйов! Він підготував найвідоміші світові музичні хіти у новому джазовому звучанні, а також свої авторські композиції.
До слова, вхід в Зоряну залу після початку концерту суворо заборонено.
Коли: 18 листопада. Початок – о 19.30.
Вартість квитків: від 550 грн.