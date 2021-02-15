З 15-го по 21-е лютого киян і гостей столиці чекає безліч культурних розваг: продовжує працювати містечко зимових розваг, виставка справжніх тіл тварин. З початком Китайського Нового року можна відвідати фестиваль китайських ліхтарів. Також тиждень насичений вечорами класичної та сучасної музики. Своїх відвідувачів чекають і драматичні театри.

#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.

Фестиваль гігантських китайських ліхтарів

Гігантські світлові інсталяції у самому центрі Києва! Співоче поле запрошує на Фестиваль гігантських китайських ліхтарів! Він проходитиме з 12 лютого до 28 березня.

Загалом на Співочому полі облаштують 30 тематичних локацій.

У програмі також:

– захоплююча шоу-програма,

– Fire show

– Атракціони для дорослих та дітей

– тематичні майстер-класи, а ще багато розваг та приємних сюрпризів.

Динозаври морських глибин – Виставка на ВДНГ

18 аніматорних гігантських динозаврів покажуть у столичному ВДНГ!

11 грудня інтерактивно-освітня виставка “Динозаври морських глибин” відкриється в першому павільйоні ВДНГ. Наукова експозиція “Динозаври морських глибин” – це величезні копії 18 видів стародавніх монстрів, серед яких двотонний крокодил та 13-метрова акула. Завдяки приголомшливій технології – аніматроніці, новаторському методу імітації рухів живих істот, – представлені експонати можуть відтворювати навіть дихання свої предків.

Експозиція проходитиме з дотриманням усіх рекомендацій МОЗ. Для гарантованого комфорту гостей було введено продаж квитків на сайті dino.net.ua за часовими слотами.

Це допомагає уникнути одночасного скупчення великої кількості людей на виставці.

Де: ВДНГ, 1 павільйон.

Коли: 11 грудня 2020 – 14 березня 2021.

Онлайн концерт: Шуберт, Дворжак

16 лютого Київський камерний оркестр під орудою головної диригентки Наталії Пономарчук представить музику ХІХ століття, а саме – твори Франца Шуберта та Антоніна Дворжака. Так, “Серенада для струнних” останнього завершить цей камерний вечір.

Програма:

Ф. Шуберт. Квінтет до мажор, D. 956

А. Дворжак. Серенада для струнних мі мажор, тв. 22

Насолоджуйтесь вишуканою класикою ХІХ століття у неперевершеному виконанні та приєднуйтесь до онлайн трансляції концерту із Колонного залу імені Миколи Лисенка наживо 16 лютого. Початок о 19:00.

Про доступ до онлайн трансляцій концертів.

Щоб слухати вишукану класику та улюблених виконавців наживо під час онлайн трансляцій концертів у Колонному залі імені Миколи Лисенка потрібно:

1. Оплатити доступ до онлайн трансляції.

2. Отримати електронний лист із персональним лінком на платформу перегляду.

3. Якщо ви не отримали лист із персональним лінком, перевірте папку “Спам”. У разі неотримання листа, напишіть повідомлення на адресу технічної підтримки: [email protected]

4. Мати мережу Інтернет, щоб дивитися концерт наживо.

5. Якщо відбулася зупинка сигналу із платформи, оновіть, будь ласка, лінк у браузері Інтернет доступу. Також не забувайте натискати ліворуч трикутник Play для відтворення трансляції.

6. Якщо все ж таки виникли технічні проблеми, напишіть, будь ласка, у службу підтримки – чат Контрамарки, який можна знайти на екрані поруч із плеєром відтворення або зверніться у приватному повідомленні на сторінці фейсбук @philukr (Національна філармонія України) із зазначенням електронної адреси, на яку Ви отримували квиток доступу.

Хвилі світла – Виставка Ігоря Єлісєєва

За підтримки Центру Української Культури та Мистецтва!

На виставці київського художника Ігоря Єлісєєва представлено понад 30 робіт створених протягом 208-2020 рр. Його живопис – царина внутрішньої гармонії. Художник працює на межі рафінованої естетичності й тонких алюзій на витончене ретро. Живописна трансформація відбувається із усім, що привертає увагу художника: розлогі пейзажі, яскраві натюрморти, силуети «прекрасних дам». Він наповнює площину живопису світлом та перлинним маревом.

Ігор Єлісєєв повертає живопис до стану коли сутність мистецтва лежала в площині краси. У той же час сучасне мислення й світобачення художника невідворотно відділяє його творчість від гламурного fine аrt. Він перебуває в постійному пошуку. Теми театру і карнавалу екзотичних мандрівок змінюються задумливістю медитативністю пейзажу. Художник має сміливість бути собою лишатися носієм особливого світлоносного живописного бачення.

Коли: 5.02-24.02.2021

Де: Центр Української культури та мистецтва (м. Київ вул. Хорива 19-В).

Вхід – безкоштовний!

Неділя – вихідний!

Інтерстеллар – Органне шоу

Організаторами концерту виступає Київський планетарій і оркестр Eclectic Sound Orchestra, який якісно відрізняється від будь-яких інших “традиційних” оркестрів. Різна жанрова спрямованість музики і використання цифрових технологій зробили Eclectic Sound Orchestra новаторським і універсальним оркестром для будь-яких сучасних потреб шоу-бізнесу.

Музичний продюсер шоу – Сергій Лихоманенко.

Аранжування, клавіші і ударні – Влад Солодовников.

Асистент органіста – Євген Герзанич.

Коли: 18 лютого. Початок – о 19.30.

Вартість квитків: 550-800 грн.

Вертинський – Концерт-монолог

Усе життя Вертинського — це контрасти аншлагів й самотності, закоханості й розчарування…

Але завжди є те, що бачать не всі, відчувають інакше.

Яким тоді може бути той самий, відомий Олександр Вертинський?

Завіса відкриється зовсім скоро, і ви побачите його ще з одного боку.

Без гриму, з відритим обличчям і відкритою душею, заплющуючи очі, щоби краще побачити те, що відчувається серцем. Артист Майк Кауфман-Портніков поділиться тим, що чує у піснях Вертинського. Що бентежило чоловіка все життя, а чого він прагнув.

Авторська моновистава про історії кохання Олександра Вертинського — естрадного артиста українського походження, кіноактора, поета та композитора. І чоловіка, що мав грандіозний успіх у жінок.

18 лютого о 20:00 в Gastro Teatro.

Валентинів день – Вистава

Мелодрама на дві дії / 2 год. / 14+

Кажуть, що від любові до ненависті – один крок, і навпаки. Але в житті все буває набагато складніше, й любов з ненавистю розділяють один постріл, який ніяк не може пролунати, ціле життя, яке промайнуло повз, довга заплутана історія пристрастей, зрад та розчарувань.

Героїні вистави “Валентинів день” – дві самотні жінки, які одночасно люблять та ненавидять одна одну. В них – спільна історія, спільне велике кохання до одного чоловіка, спільна трагедія втрати його. Але між ними й ціла прірва, яку їм ще належить подолати.

Коли: 19 лютого. Початок – о 19.00.

Де: Український малий драматичний театр (вул. Олеся Гончара, 33).

Вартість квитків: 250 грн.

Basso d’Amore: Концерт барокової музики

На сцену вийдуть солісти з басами різних діапазонів – Ігор Воронка, Євген Рахманін, Євген Петронеллі та артисти, які вперше співатимуть у концерті Open Opera Ukraine – Тарас Бережанський та Микола Кушніренко.

Особливим гостем вечора стане скрипаль Ілля Король.

Коли: 21 лютого. Початок – о 19.00.

Де: вул. Архітектора Городецького, 1-3/11.

Вартість квитків: 150-300 грн.