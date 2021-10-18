Кияни та гості міста цього тижня можуть відвідати виставку Світу велетнів у Голосіївському парку, а також на Співочому полі виставку хризантем. Є можливість побували і на фотовиставці, присвяченій героям війни на Донбасі.

Про це розповідають #Букви.

Світ Велетнів у Голосіївському парку

На вас чекають:

Понад 30 масштабних зон зі своїми унікальними героями Велетнями;

Стилізовані зони розваг, дозвілля та відпочинку;

Інтерактивні “живі” персонажі, що рухатимуться за допомогою сучасних технологій аніматроніки;

Квести та інтерактивні ігри;

Гойдалки;

Музей Велетнів;

Велето-біологія;

Круті аніматори;

Розважальна програма з цікавими конкурсами на велето-сцені;

Фотозони та брендові сувеніри.

Коли: 3 вересня – 31 жовтня.

Де: вул. Генерала Родимцева, 6а.

Вартість квитків: 105-200 грн.

Історія кохання — Виставка хризантем на Співочому полі

Кияни та гості столиці зможуть побачити композиції на любовну тематику, створені з понад мільйону бутонів хризантем.

Коли: 1-31 жовтня.

Де: Співоче поле (вул. Лаврська, 31).

Більш детальну інформацію про подію можна отримати ТУТ!

Donbas. Лінія фронту – Фотовиставка незалежного репортерського інтерактивного медіа Donbas Frontliner

12 жовтня – 02 листопада 2021 року

ДО ДНЯ ЗАХИСНИКІВ І ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ

Представлені фотороботи Андрія Дубчака, Олени Максименко, Єви Фомичевої (Donbas Frontliner), також фотороботи київських авторів Валерія Лещинського, Тетяни Фоменко, Світлани Задоровської, Валеріана Антоновича (посмертно).

Куратор події – Валерій Лещинський

Creative/Art Director у Kyivphotos-Hall 2012

Спеціальні гості на відкритті – київська поетеса і бард Ірина Антонович і бард-рок тріо “Рок-н-Ролл на поляне”.

Про експозицію:

Російсько-українська війна триває сьомий рік. Але на сьогодні так складається, що українці все менше отримують у сучасній інтерактивній формі актуальну інформацію та глибокі текстові репортажі та світлини з фронту та прифронтової зони.

Donbas Frontliner – незалежне репортерське інтерактивне медіа про військовий конфлікт та гібридну війну РФ проти України. Кореспонденти і фоторепортери проєкту постійно фізично присутні на лінії фронту. Інтерактивність – одна з ключових інновацій Donbas Frontliner.

Ці документальні репортерські фотороботи, які представлені на цій виставці, завжди цікаві та цінні для усіх небайдужих громадян, активістів, волонтерів, чиновників і військових.

Виставка ікон Софії Київської й Лаври

На хорах Софійського собору відкриють виставку іконопису з фондів національних заповідників – Софії Київської та Києво-Печерської Лаври.

На виставці презентують:

Ікони зі зворотного боку іконостаса Андріївської церкви ХVІІІ ст., яка входить до складу Софійського заповідника;

Ікони та деталі з іконостасів Софійського собору;

Ікони та церковне гаптування з фондової колекції Києво-Печерського заповідника.

Виставка експонуватиметься у виставковій залі Софійського собору до лютого 2022 року.

Через карантинні обмеження вхід за попередньою реєстрацією за тел. 0 978 596 226.

Італійські враження – Концерт Київського камерного оркестру

Програма концерту:

А.Вівальді Симфонія для струнних соль мажор, RV 146

О. Респігі Італіана та Сіциліана з “Античних танців”

А.Вівальді Симфонія для струнних соль мінор, RV 157

Дж. Пуччіні Хризантеми

А.Вівальді Симфонія для струнних мі мінор, RV 134

Л. Боккеріні Менует

А. Вівальді Симфонія для струнних соль мажор, RV 149

Дж. Россіні Соната для струнних №3 До мажор

Ціна за квитки: 190–450 грн

INTERSTELLAR – Органне шоу

Організаторами концерту виступає Київський планетарій і оркестр Eclectic Sound Orchestra, який якісно відрізняється від будь-яких інших “традиційних” оркестрів. Різна жанрова спрямованість музики і використання цифрових технологій зробили Eclectic Sound Orchestra новаторським і універсальним оркестром для будь-яких сучасних потреб шоу-бізнесу.

Музичний продюсер шоу – Сергій Лихоманенко.

Аранжування, клавіші і ударні – Влад Солодовников.

Асистент органіста – Євген Герзанич.

Коли: 23 жовтня. Початок – о 19.30.

Вартість квитків: 550-800 грн.