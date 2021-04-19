З 19-го по 25-е квітня киян і гостей столиці чекає безліч культурних розваг: у PinchukArtCentre можна відвідати мистецьки виставки низки художників. Посольство Нідерландів організовує фестиваль тюльпанів.

#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.

День Землі у Ботанічному саду

Ботанічний сад ім. Гришка запрошує на День Землі!

У програмі:

виставка робіт RomaPiar

інсталяції лєнд-арт

Оновлена інсталляція від Plastikwood та Precious Plastik Ukraine

Відкриття скульптури “Легені Легкі” від Анни Надуди (Ani Swami)

арт-перформанс від Olga Tushe

Виставка робіт ботанічного художника

Волонтерська робота, з лекторами та кураторами різних ділянок ботанічного саду. Такі як фармовий сад, дендрарій, тощо.

Будуть виставлені величезні кокедами, зроблені під кураторством науково співробітника Ботсаду, Володимира Вахрушкіна

зможете прийняти участь у зборі пляшок для медіа-інсталяції Київський кит

Лекції будуть проходити у онлайн форматі і ви зможете їх прослухати прогулюючись садом.

Коли: 22-25 квітня. Початок – о 19.00.

Де: вул. Тимірязєвська, 1.

Сирецький дендропарк: таємне диво Києва

Сирецький дендропарк займає площу 7,5 га.

Колекція парку налічує 325 видів дерев, серед яких тисові і соснові дерева, 16 видів ліан, 119 листяних дерев. Хвойні дерева займають 50% території парку, що робить повітря чистим і цілющим.

А ще в парку можна побачити найрізноманітніші рослини і чагарники: починаючи від дуба і липи, які налічують понад 100 років, до екзотичних гінкго і тюльпанового дерева.

Є тут і такі “екзоти”, як: тис гостролистий, ялина Енгельмана, ялина колюча “Срібна”, кримська липа, магнолія Кобус.

Дендропарк відкритий для відвідування щоденно:

Режим роботи дендропарку: з 9:00 до 18:00.

Режим роботи адміністрації: з 8:00 до 17:00.

Режим роботи теплиць: з 9:00 до 16:00.

Як доїхати:

від станції метро Нивки маршруткою № 26, 410, 455, 465, 531,

автобусом № 32, 226, 14 тролейбусом № 5, 26 до зупинки вул. Стеценка.

від станції метро Сирець маршруткою № 23, 47, 223, 439, тролейбусом № 23, 35 до зупинки за вимогою вул. Тираспільська або пройти пішки територією “Сирецького гаю”.

Фестиваль тюльпанів у Києві

Фестиваль відбудеться за сприяння Посольства України в Королівстві Нідерланди.

Програма:

22 квітня:

16.00-16.30 – офіційна церемонія відкриття Фестивалю за участю мера столиці Віталія Кличка. Також у заході візьмуть участь: Посол Королівства Нідерланди в Україні Й. де Мол, керівництво МЗС України, дирекція компанії Міжнародні авіалінії України та інші партнери.

Місце проведення – біля відповідної квіткової клумби на Майдані Незалежності.

17.00-20.00 – урочисте прийняття з нагоди відкриття Фестивалю.

Місце проведення – Національний заповідник “Софія Київська”. Захід організовується спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України.

23 квітня:

Перша половина дня (час узгоджується) – Українсько-Нідерландський бізнес форум.

Місце проведення – готель Hilton. Захід організовується спільно з UkraineInvest.

Віртуальна екскурсія у Чорнобиль

До 35-х роковин трагедії Чорнобиля! Для мандрівників презентували мобільний додаток про Чорнобиль з доповненою реальністю, аудіо-гідами та розсекреченими документами КДБ.

Додаток виконує функцію віртуального гіда, надаючи інформацію завдяки:

авторським аудіогідам,

сферам 360°,

AR-доповненням,

історичним фото.

До уваги користувачів представлено 7 маршрутів та 44 локацій.

Інформація розміщена двома мовами, українською та англійською.

Унікальна перевага додатку – якісні AR-технології, або доповнена реальність, яка дозволяє кожному оживити історію Чорнобиля.

Завантажити додаток можливо за посиланнями:

https://chornobyl.app

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Згадати той день коли – Виставка у PinchukArtCentre

Виставка представить роботи Юлії Бєляєвої, Сергія Браткова, Олега Голосія, Анни Звягінцевої, Саші Курмаза, Павла Макова, Олександра Ройтбурда, Олега Тістола, Романа Хімея та Яреми Малащука, Лесі Хоменко та Василя Цаголова.

Куратор виставки: Бйорн Гельдхоф.

Коли: 27 лютого – 15 серпня.

Де: PinchukArtCentre, вул. Велика Васильківська/Басейна, 1/3-2.

Вхід – вільний!

Більш детальну інформацію про подію можна отримати ТУТ!