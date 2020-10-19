#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.
Мистецький вечір пам’яті Богдана Ступки
В рамках події відбудеться аукціон з представленими особистими речами відомого актора, винами з його приватних колекцій, роботами відомих митців, художників та скульпторів. Усі кошти з нього підуть на майбутнє зведення пам’ятника.
Коли: 22 жовтня. Початок – о 19.00.
Де: Guramma Modern Asia (Дніпровський узвіз, 1).
Скіфи – Фестиваль кінних бойових мистецтв
На Київщині пройде відкритий чемпіонат України з верхової стрільби з лука 24 і 25 жовтня “Парк Київська Русь” запрошує всіх на грандіозну подію осені – відкритий чемпіонат України з верхової стрільби з лука “Скіфи”.
У змаганнях візьмуть участь кращі кінні лучники України, призери міжнародних чемпіонатів.
Досвідчені спортсмени-віртуози в яскравих історичних костюмах змагатимуться у влучності стрільби з традиційного (історичного) лука верхи на конях на повному скаку. Це неймовірно складне завдання для учасників змагань, і в той же час, азартне та захоплююче видовище для глядачів!
Коли: 24-25 жовтня
Світ солодощів – Хризантеми на Співочому полі
Ви побачите – Долину льодяників, Фабрику солодощів, Пряниковий будинок, Зефірну фортецю, Містечко пекарів та багато іншого. Всього понад 10 солодких композицій, зроблених із 30 тисяч хризантем.
Коли: 2 жовтня – 1 листопада.
Де: Співоче поле, вул. Лаврська, 33.
Кармен-сюїта – Балет-феєрія у Театрі оперети
Балет-феєрія. Музика Ж.Бізе.
Хореографія та постановка – Вадим Прокопенко
Диригент-постановник – Сергій Голубничий
Дійові особи та виконавці:
КАРМЕН – з. а. України Юлія Ільченко, Анна Шарабуріна
ХОЗЕ – Максим Булгаков, Євген Радченко
ЕСКАМІЛЬЙО – Михайло Боцок
ДУША – з. а. України Тамара Ходакова, Соломія Приймак. Друзі, подруги,солдати, народ – артисти балету та хору.
Де: Велика Васильківська, 53/3
Коли: 24 жовтня.
Коли клятви підписано кров’ю – Фотопроєкт Андрія Дубчака
Свої роботи презентує журналіст і фотокореспондент Радіо Свобода – Андрій Дубчак.
Виставка експонуватиметься кожного дня з 12.00 до 20.00.
Коли: 14 жовтня – 4 листопада.
Де: Будинок Кіно (вул. Саксаганського, 6).