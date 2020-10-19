На цьому тижні дорослих і дітей чекають численні майстер-класи, театральні постановки, фестиваль кінних бойових мистецтв.

#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.

Мистецький вечір пам’яті Богдана Ступки

В рамках події відбудеться аукціон з представленими особистими речами відомого актора, винами з його приватних колекцій, роботами відомих митців, художників та скульпторів. Усі кошти з нього підуть на майбутнє зведення пам’ятника.

Коли: 22 жовтня. Початок – о 19.00.

Де: Guramma Modern Asia (Дніпровський узвіз, 1).

Скіфи – Фестиваль кінних бойових мистецтв

На Київщині пройде відкритий чемпіонат України з верхової стрільби з лука 24 і 25 жовтня “Парк Київська Русь” запрошує всіх на грандіозну подію осені – відкритий чемпіонат України з верхової стрільби з лука “Скіфи”.

У змаганнях візьмуть участь кращі кінні лучники України, призери міжнародних чемпіонатів.

Досвідчені спортсмени-віртуози в яскравих історичних костюмах змагатимуться у влучності стрільби з традиційного (історичного) лука верхи на конях на повному скаку. Це неймовірно складне завдання для учасників змагань, і в той же час, азартне та захоплююче видовище для глядачів!

Коли: 24-25 жовтня

Світ солодощів – Хризантеми на Співочому полі

Ви побачите – Долину льодяників, Фабрику солодощів, Пряниковий будинок, Зефірну фортецю, Містечко пекарів та багато іншого. Всього понад 10 солодких композицій, зроблених із 30 тисяч хризантем.

Коли: 2 жовтня – 1 листопада.

Де: Співоче поле, вул. Лаврська, 33.

Кармен-сюїта – Балет-феєрія у Театрі оперети

Балет-феєрія. Музика Ж.Бізе.

Хореографія та постановка – Вадим Прокопенко

Диригент-постановник – Сергій Голубничий

Дійові особи та виконавці:

КАРМЕН – з. а. України Юлія Ільченко, Анна Шарабуріна

ХОЗЕ – Максим Булгаков, Євген Радченко

ЕСКАМІЛЬЙО – Михайло Боцок

ДУША – з. а. України Тамара Ходакова, Соломія Приймак. Друзі, подруги,солдати, народ – артисти балету та хору.

Де: Велика Васильківська, 53/3

Коли: 24 жовтня.

Коли клятви підписано кров’ю – Фотопроєкт Андрія Дубчака

Свої роботи презентує журналіст і фотокореспондент Радіо Свобода – Андрій Дубчак.

Виставка експонуватиметься кожного дня з 12.00 до 20.00.

Коли: 14 жовтня – 4 листопада.

Де: Будинок Кіно (вул. Саксаганського, 6).