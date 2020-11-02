#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.
Всесвіт тіла: Всередині тварин – Виставка справжніх тіл тварин
Цьогоріч в експозиції “Всесвіту тіла” можна ознайомитися із тваринами-гігантами 30 жовтня в київському ВДНГ відкриють всесвітньо відому виставку Ґунтера фон Гаґенса “Всесвіт тіла: Всередині тварин”. Вона складатиметься з понад ста експонатів – це справжні тіла тварин-гігантів: жителів пустелі, джунглів та океану. Під час перегляду експозиції ви вивчите будову м’язів, кісток, кровоносної та нервової систем реальних слона, жирафа, верблюда, страуса, північного оленя, велетенського кальмара, приматів і навіть людини.
Коли: з 30 жовтня до 31 січня.
Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 4.
Каннський фестиваль короткометражних фільмів
“Учасником нашої програми стала стрічка молодого французького режисера, яка стала переможцем Cinéfondation, а також картини з Японії, Ізраїлю, Угорщини і навіть Албанії”, – зазначають організатори.
Тривалість: 120 хвилин.
Мова: озвучено українською мовою.
Розклад сеансів – ТУТ!
Коли: 10 вересня – 7 жовтня.
Де: вул. Костянтинівська, 26.
Коли клятви підписано кров’ю – Фотопроєкт Андрія Дубчака
Свої роботи презентує журналіст і фотокореспондент Радіо Свобода – Андрій Дубчак.
Виставка експонуватиметься кожного дня з 12.00 до 20.00.
Коли: 14 жовтня – 4 листопада.
Де: Будинок Кіно (вул. Саксаганського, 6).
Вхід вільний на умовах дотримання карантинних заходів!
Віртуальний музей Івана Франка
У Києві запрацював віртуальний музей Івана Франка!
На Вас чекають 3D-тури залами квартири-музею родини Івана Франка.
Ви побачите архівні документи, машинописи, приватні речі, світлини із сімейного архіву, листи, родинні меблі та колекцію картин.
3D-мандрівку родинним помешканням Франків можна здійснити на сайті. Екскурсія проходить у супроводі аудіогідів українською, англійською, німецькою і російською мовами.
Унікальна колекція коней у Парку Київська Русь
7 і 8 листопада Древній Київ Князівства Київська Русь (“Парк Київська Русь”) запрошує здійснити захоплюючу подорож у часи Київської Русі та познайомитися з кіньми рідкісних стародавніх порід. На гостей чекає цікава програма з кінно-трюковими виступами, давньослов’янськими забавами, а також смачні страви з багаття, музеї, експозиції… І все це в справжньому, живому середньовічному місті!
Відвідування Древнього Києва відбувається з дотриманням вимог карантинного режиму.
Древній Київ розташований в 45 хвилинах їзди від Києва сучасного – в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів.
Доїхати можна на своєму автомобілі або громадським транспортом. Розклад маршруток можна дізнатися на сайті “Обухівтранс” або на сайті “Парк Київська Русь” в розділі “Контакти”.