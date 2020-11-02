З 2-го по 8-е листопада киян і гостей столиці чекає виставка справжніх тіл тварин, показ короткометражного фільму Каннського фестивалю, виставка кореспондента "Радіо Свобода" - Андрія Дубчака і знайомство з кіньми рідкісних стародавніх порід в парку "Київська Русь".

#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.

Всесвіт тіла: Всередині тварин – Виставка справжніх тіл тварин

Цьогоріч в експозиції “Всесвіту тіла” можна ознайомитися із тваринами-гігантами 30 жовтня в київському ВДНГ відкриють всесвітньо відому виставку Ґунтера фон Гаґенса “Всесвіт тіла: Всередині тварин”. Вона складатиметься з понад ста експонатів – це справжні тіла тварин-гігантів: жителів пустелі, джунглів та океану. Під час перегляду експозиції ви вивчите будову м’язів, кісток, кровоносної та нервової систем реальних слона, жирафа, верблюда, страуса, північного оленя, велетенського кальмара, приматів і навіть людини.

Коли: з 30 жовтня до 31 січня.

Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 4.

Каннський фестиваль короткометражних фільмів

“Учасником нашої програми стала стрічка молодого французького режисера, яка стала переможцем Cinéfondation, а також картини з Японії, Ізраїлю, Угорщини і навіть Албанії”, – зазначають організатори.

Тривалість: 120 хвилин.

Мова: озвучено українською мовою.

Розклад сеансів – ТУТ!

Коли: 10 вересня – 7 жовтня.

Де: вул. Костянтинівська, 26.

Коли клятви підписано кров’ю – Фотопроєкт Андрія Дубчака

Свої роботи презентує журналіст і фотокореспондент Радіо Свобода – Андрій Дубчак.

Виставка експонуватиметься кожного дня з 12.00 до 20.00.

Коли: 14 жовтня – 4 листопада.

Де: Будинок Кіно (вул. Саксаганського, 6).

Вхід вільний на умовах дотримання карантинних заходів!

Віртуальний музей Івана Франка

У Києві запрацював віртуальний музей Івана Франка!

На Вас чекають 3D-тури залами квартири-музею родини Івана Франка.

Ви побачите архівні документи, машинописи, приватні речі, світлини із сімейного архіву, листи, родинні меблі та колекцію картин.

3D-мандрівку родинним помешканням Франків можна здійснити на сайті. Екскурсія проходить у супроводі аудіогідів українською, англійською, німецькою і російською мовами.

Унікальна колекція коней у Парку Київська Русь

7 і 8 листопада Древній Київ Князівства Київська Русь (“Парк Київська Русь”) запрошує здійснити захоплюючу подорож у часи Київської Русі та познайомитися з кіньми рідкісних стародавніх порід. На гостей чекає цікава програма з кінно-трюковими виступами, давньослов’янськими забавами, а також смачні страви з багаття, музеї, експозиції… І все це в справжньому, живому середньовічному місті!

Відвідування Древнього Києва відбувається з дотриманням вимог карантинного режиму.

Древній Київ розташований в 45 хвилинах їзди від Києва сучасного – в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів.

Доїхати можна на своєму автомобілі або громадським транспортом. Розклад маршруток можна дізнатися на сайті “Обухівтранс” або на сайті “Парк Київська Русь” в розділі “Контакти”.