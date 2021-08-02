На цьому тижні киян та гостей міста очікує багато мистецьких заходів, зокрема виставок.

Про це розповідають #Букви.

Виставка ікон Софії Київської і Лаври

На хорах Софійського собору відкриють виставку іконопису з фондів національних заповідників – Софії Київської та Києво-Печерської Лаври.

На виставці презентують:

Ікони із зворотного боку іконостаса Андріївської церкви ХVІІІ ст., яка входить до складу Софійського заповідника;

Ікони та деталі з іконостасів Софійського собору;

Ікони та церковне гаптування з фондової колекції Києво-Печерського заповідника.

Виставка експонуватиметься у виставковій залі Софійського собору до лютого 2022 року.

КОНФІСКАТ: Фестиваль контркультурної музики

Всього у лайнапі десять гуртів, з яких організатори відкрили наразі вже 5: Стас Корольов, Ragapop, Паліндром, Джозерс, Shadazz. Наступні п’ять артистів будуть оголошені згодом. Один слот у фестивалі відкритий. Подати заявку на участь у фестивалі “КОНФІСКАТ” може будь-який гурт, для цього потрібно надіслати свою музику у телеграм-чат!

КОНФІСКАТ — некомерційний фестиваль та організовується без фінансової підтримки брендів та інших спонсорів.

Коли: 7 серпня о 16.00.

Де: ЮБК.

Ціна на квиток: 700-1500 грн.

Згадати той день коли – Виставка у PinchukArtCentre

Виставка представить роботи Юлії Бєляєвої, Сергія Браткова, Олега Голосія, Анни Звягінцевої, Саші Курмаза, Павла Макова, Олександра Ройтбурда, Олега Тістола, Романа Хімея та Яреми Малащука, Лесі Хоменко та Василя Цаголова.

Куратор виставки: Бйорн Гельдхоф.

Коли: 27 лютого – 15 серпня.

Де: PinchukArtCentre, вул. Велика Васильківська/Басейна, 1/3-2.

Вхід – вільний!

Більш детальну інформацію про подію можна отримати ТУТ!

Виставка присвячена донорам крові

На Південному вокзалі відкрили виставку, присвячену донорам крові!

У ній взяло участь 78 учасників.

Усіх запрошують оглянути творчі роботи!

Виставка триватиме до 6 серпня в конкорсі вокзалу Київ-Пасажирський.

Кіновернісаж просто неба у парку Шевченка

Майданчик працюватиме щодня з 25 червня до 25 серпня.

Вхід на всі покази безкоштовний.

Сферичний кінотеатр на ВДНГ

Обирайте сеанс та купуйте квитки онлайн або за номером: (050) 880-34-09.

Де: Київ, ВДНГ, 10 павільйон.