З 21-го грудня по 27-е грудня киян і гостей столиці чекає багато передноворічних та передріздвяних дійств. Безліч розважальних програм, костюмованих спектаклів, конкурсів. На ВДНГ можна буде відвідати резиденцію Санти, покататися з гірок, відвідати виставку жителів морських глибин.

#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.

Шалені гірки на ВДНГ

У Зимовій Країні працює дві гірки – дитяча (висота – 4 метри) та доросла (висота – 9 метрів, довжина – 55 метрів). Діють обмеження щодо зросту – від 120 см можна на дорослу гірку, до 120 см – на дитячу. Обмеження по вазі – до 130 кг.

Графік роботи:

Вихідні та свята – з 10:00 до 21:00

Вартість:

1 спуск – 30 грн (безготівка) / 20 грн (готівка);

5 спусків – 70 грн (безготівка) / 60 (готівка);

10 спусків – 100 грн (безготівка) / 90 грн (готівка).

Новорічна поштова резиденція на Головпоштамті

“Настав час, коли тисячі маленьких діток із сяйвом в очах сідають писати листи. Скоро тут з’являтимуться цікаві, щемкі та по-дитячому кумедні листи. А ми, як офіційні представники новорічного чарівника, готуємося передавати йому все-все-все. Цього року готуємо багато подарунків, а отримають їх автори й авторки найщиріших листів. Тож не марнуйте часу – записуйте адресу”, – додають організатори.

Кому: Новорічному чарівнику​.

Куди: місто Київ, вул. Хрещатик, 22, 01001​.

Обов’язково вказуйте свою адресу, щоб отримати відповідь​!

Новорічна поштова резиденція триватиме до 30 грудня.

Екскурсії на фабрику ялинкових прикрас

Фабрика ялинкових прикрас запрошує на екскурсії та майстер-класи!

У програму входить:

відвідування склодувного цеху і художньої майстерні;

музей історії іграшки та виставкових експозицій;

казкове містечко Lemax;

знайомство з головним чарівником фабрики;

поштовий офіс Діда Мороза;

майстер-клас з розпису ялинкової іграшки;

відвідування фірмового магазину іграшок.

Тривалість екскурсії та майстре-класу – 90 хв.

Попередній запис – обов’язковий!

Де: 07850, Україна, Київська обл., смт Клавдієво-Тарасове, вул. Успенська, 1.

ROSHEN Winter Village – Святкове містечко

30 листопада на території Roshen Plaza розпочне роботу оновлений ROSHEN Winter Village!

На Вас чекає ковзанка, в центрі якої встановлять Новорічну ялинку!

Площа ковзанки становить майже 2 тис кв м. Відтак гості зможуть безпечно дотримуватися дистанції. Окрім того, для зменшення можливості скупчення людей в новому сезоні на ковзанці буде організована електронна черга.

Де: в Києві на Деміївській площі (пр. Науки,1).

Коли: з 30 листопада.

Містечко зимових розваг у Києві

Для гостей готують багато святкових розваг!

У програмі:

Найвища гірка столиці,

простора ковзанка,

фуд-зона,

яскрава ялинка,

Різдвяний ярмарок.

Коли: 18 грудня – 28 лютого.

Де: вул. Велика Васильківська, 103.

Динозаври морських глибин – Виставка на ВДНГ

18 аніматорних гігантських динозаврів покажуть у столичному ВДНГ!

11 грудня інтерактивно-освітня виставка “Динозаври морських глибин” відкриється в першому павільйоні ВДНГ. Наукова експозиція “Динозаври морських глибин” – це величезні копії 18 видів стародавніх монстрів, серед яких двотонний крокодил та 13-метрова акула. Завдяки приголомшливій технології – аніматроніці, новаторському методу імітації рухів живих істот, – представлені експонати можуть відтворювати навіть дихання свої предків.

Експозиція проходитиме з дотриманням усіх рекомендацій МОЗ. Для гарантованого комфорту гостей було введено продаж квитків на сайті dino.net.ua за часовими слотами.

Це допомагає уникнути одночасного скупчення великої кількості людей на виставці.

Де: ВДНГ, 1 павільйон.

Коли: 11 грудня 2020 – 14 березня 2021.

Зимова Країна на ВДНГ

12 грудня в Києві стартує новий зимовий сезон розваг на території Національного комплексу “Експоцентр України”!

За п’ять сезонів свого існування тематичний парк-фестиваль “Зимова країна на ВДНГ” встиг перетворитися на головну різдвяну традицію всіх киян і гостей столиці. 12 грудня гігантський майданчик зимового відпочинку та святкових подій України вже вкотре розпочинає свою роботу. Цього року організатори значно розширили територію розваг, додавши на мапу ВДНГ унікальні локації для дорослих та дітей.

Коли: 12 грудня 2020 – 14 березня 2021.

Свято новорічної іграшки у Києві

Дати проведення: 1-28 грудня.

Відкриття: 1 грудня о 14:00.

Місце проведення: Будинок Центру Української Культури та Мистецтва

(м. Київ, вул. Хорива, 19-В).

Організатор: Центр Української Культури та Мистецтва.

Генеральний партнер: Гіпермаркет Рукоділля.

Резиденція Санти на ВДНГ

На вас чекає:

захопливий квест разом з ельфами та справжньою чаклункою,

непередбачувані сюжетні ходи,

динамічна пригодницька історія та особисте знайомство із Сантою!

А ще … атмосферна святкова місцина, нестандартні фотозони та солодкий подарунок!

Де: ВДНГ, Просп. Глушкова, 1.

Вартість квитків: 220 грн.

Новорічна програма розваг у Маркет моллі Даринок

Столичний маркет-молл “Даринок” з 19 грудня до 6 січня включно запускає розважальну програму з костюмованими спектаклями, ростовими ляльками, конкурсами та подарунками. Щодня! Усі активності – безкоштовні.

Маркет-молл “Даринок” відкриває “Хеппі шоп”, у якому маленькі гості можуть отримати солодощі або іграшки, беручи участь у лотереї. Якщо ж не вдалося спіймати удачу за хвіст – є можливість купити призи за місцеву валюту – “хеппіки”, листи різної номінальної вартості можна заробити, якщо:

• відвідати спектакль “Міжгалактична подорож на планету Пундиків”;

• написати лист Діду Морозу з 19 до 31 грудня і зафіксувати в аніматора на локації з 12:00 до 18:00;

• пройти квест (стійки реєстрації біля 1 і 6 входів з 12:00 до 18:00);

• викласти сторі з “Даринку” зі спеціальним хештегом #хеппіновийрік

Офіційні правила – ТУТ!