У Києві з 22- го по 27 червня можна буде відвідати виставки квітів, скористатися безкоштовними екскурсіями містом та побачити видовищне шоу мотоциклістів.

Про це розповідають #Букви.

Планета диких тварин – Виставка на Співочому полі

У столичному парку з’явилися крокодили, черепахи, слони, страуси та інші 3D композиції, зроблені із квітів та декоративних рослин.

Коли: 18 червня – 1 серпня.

Де: вул. Лаврська, 31.

Вартість квитків: дорослий – 100 грн, дитячий – 25 грн.

Дітям до 3 років, пенсіонерам, багатодітним сім’ям, учасникам антитерористичних операцій, інвалідам 1 і 2 груп та учасникам ліквідації наслідків чорнобильської аварії вхід на виставку безкоштовний.

Angry Birds – Виставка квітів

Експозиція складається з фігур персонажів відомого мультика – Angry Birds.

Самі фігури зварені з металевих каркасів. Їх заповнюють ґрунтом та різнобарвними бегоніями та колеусом.

Виставка діятиме з 7 червня по 18 липня.

Вхід вільний.

Bike Land на Контрактовій площі

Усіх запрошують на Bike Land, який проходитиме на Контрактовій площі з 26 до 27 червня. Початок – об 10.00.

На Вас чекають презентації свіжих моделей мотоциклів від провідних світових виробників, а також тест драйви техніки.

А ще:

– показові заїзди професійних гонщиків та ентузіастів двоколісного транспорту.

– виставка ексклюзивних супутніх товарів моторинку.

– Освітні лекції від професіоналів галузі

Більш детальну інформацію про подію можна отримати тут.

Free Walking Tours – Безкоштовні екскурсії Києвом

Управління туризму та промоцій відновлює чудову традицію київського літа – безкоштовні екскурсії нашим улюбленим містом Free Walking Tours.

Екскурсії українською мовою будуть проводитися щосуботи.

Початок о 12:00, зустріч біля будівлі Київської міської державної адміністрації (біля літер KYIV).

Для участі в екскурсії, необхідно зареєструватися!

ВАЖЛИВО: реєстрація є обов’язковою умовою.

Маршрут екскурсії: Хрещатик, Європейська площа, арка Дружби народів, новий пішохідно-велосипедний міст, парк «Володимирська гірка», Алея художників, Пейзажна алея, Андріївський узвіз.