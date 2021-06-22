Про це розповідають #Букви.
Планета диких тварин – Виставка на Співочому полі
У столичному парку з’явилися крокодили, черепахи, слони, страуси та інші 3D композиції, зроблені із квітів та декоративних рослин.
Коли: 18 червня – 1 серпня.
Де: вул. Лаврська, 31.
Вартість квитків: дорослий – 100 грн, дитячий – 25 грн.
Дітям до 3 років, пенсіонерам, багатодітним сім’ям, учасникам антитерористичних операцій, інвалідам 1 і 2 груп та учасникам ліквідації наслідків чорнобильської аварії вхід на виставку безкоштовний.
Angry Birds – Виставка квітів
Експозиція складається з фігур персонажів відомого мультика – Angry Birds.
Самі фігури зварені з металевих каркасів. Їх заповнюють ґрунтом та різнобарвними бегоніями та колеусом.
Виставка діятиме з 7 червня по 18 липня.
Вхід вільний.
Bike Land на Контрактовій площі
Усіх запрошують на Bike Land, який проходитиме на Контрактовій площі з 26 до 27 червня. Початок – об 10.00.
На Вас чекають презентації свіжих моделей мотоциклів від провідних світових виробників, а також тест драйви техніки.
А ще:
– показові заїзди професійних гонщиків та ентузіастів двоколісного транспорту.
– виставка ексклюзивних супутніх товарів моторинку.
– Освітні лекції від професіоналів галузі
Більш детальну інформацію про подію можна отримати тут.
Free Walking Tours – Безкоштовні екскурсії Києвом
Управління туризму та промоцій відновлює чудову традицію київського літа – безкоштовні екскурсії нашим улюбленим містом Free Walking Tours.
Екскурсії українською мовою будуть проводитися щосуботи.
Початок о 12:00, зустріч біля будівлі Київської міської державної адміністрації (біля літер KYIV).
Для участі в екскурсії, необхідно зареєструватися!
ВАЖЛИВО: реєстрація є обов’язковою умовою.
Маршрут екскурсії: Хрещатик, Європейська площа, арка Дружби народів, новий пішохідно-велосипедний міст, парк «Володимирська гірка», Алея художників, Пейзажна алея, Андріївський узвіз.