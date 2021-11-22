Цього тижня кияни та гості міста матимуть змогу відвідати виставку знахідок на території церкви Богородиці Десятинної. Також побувати на джазовому вечорі та концерті "З ароматом кави" у філармонії.

Про це повідомляють #Букви.

Він і Вона – Театралізований концерт

Театралізований концерт “Він і Вона” за однойменним твором Ольги Кобилянської – це легка та вишукана романтична історія, яка звучатиме під щемливий та інтимний акомпанемент бандури.

Вона – меланхолійно-романтична, сильна і водночас ніжна, емансипована і патріотична. Вважає, що “чоловік – то щось таке, що його треба побороти”.

Він – значущий та значимий, розумний та вихований, гордий та дещо зверхній. Твердо переконаний, що “не з тих, що сивіють через жінку”.

“Він і Вона” – це історія кохання, яке почалося з випадкових зустрічей у парку. Двоє різних за світоглядом людей зійшлися тільки в одному, але вагомому принципі: тільки б не поступитися своєю гідністю протилежній статі та залишитись зверху. Цією ідеєю одержимі обоє – як Він, так і Вона. Тож через цю впертість та непоступливість виникає чимало внутрішніх мук і непорозумінь у їхніх подальших стосунках. Вечір за вечором відбувається трансформація героїв: від незалежності та суперечок до взаємоповаги та ніжності.

Емоційні монологи героїв наодинці та жартівливі діалоги при зустрічі, переплетені піснями, в яких відкриваються справжні бажання та страхи героїв. У музичній повісті звучатимуть пісні українських композиторів XX століття: як відомі, так і малознайомі глядачеві.

Над створенням працювали:

Режисер – Тетяна Гнатюк

Ролі виконуватимуть:

Він – Віталій Іванов (тенор)

Вона – Наталія Логощук (сопрано та гра на бандурі)

Кількість місць обмежена через карантин, тому обов’язкова реєстрація.

Віртуальна 3D виставка у Музеї Гончара

У чотирьох віртуальних залах можна побачити народні картини, вбрання, предмети побуту та інші експонати зі збірки.

Родзинкою 3D експозиції є перший в Україні віртуально реконструйований предмет – руків’я козацької шаблі ХVІІІ століття.

Відвідати віртуальну 3D експозицію “Іван Гончар. Збира” можна за посиланням.

Музика з ароматом кави – Концерт у Філармонії

Національна філармонія України запрошує на концерт “Музика з ароматом кави”!

У програмі – твори Дж. Темплтона (Стронг), С. Абреу, А. П”яццолли, Н. Ортолано, П. Шонфілда, А. Маньяні.

Участь беруть:

Дмитро Ульянов (ударні)

Максим Сидоренко (орган, фортепіано)

Тімур Бабашін (контрабас)

Тривалість концерту – 2 год.

Коли: 22 листопада о 19:00.

Де: Володимирський узвіз, 2.

Вартість квитків: 100-500 грн.

Джаз для дорослих з Олексієм Коганом

Дата наступної зустрічі уже відома: 23 листопада. Початок – о 19.00. У стінах Caribbean Club.

“Посуньтесь і дайте можливість музиці посидіти з вами. Може вона увійде у ваше серце, а може, ні. Буває по-різному. Якщо ні, чекайте”, – каже в своїх інтерв’ю Олексій Коган.

Ми запрошуємо посидіти разом з музикою 23 листопада у затишній атмосфері Caribbean Club. Тим більше що це буде музика, дбайливо відібрана учасниками Jazz in Kiev Band і самим Олексієм Коганом. За кожною зіграною п’єсою своя історія, яку ви теж почуєте.

Вартість квитків: від 390 грн.

Церква Богородиці Десятинна: архітектурно-мистецький образ – Виставка

На виставці можна оглянути понад 1000 оригінальних експонатів – знахідок із території храму. Відвідувачі побачать будівельні матеріали та деталі пластичного декору, фрагменти фрескового розпису, мозаїки, декору підлоги, бронзовий дзвін, вироби побутового та культового призначення, візантійський процесійний хрест.

Коли: до 20 грудня.

Де: Національний музей історії України (вул. Володимирська, 2).

Zемля: неймовірна Україна – Виставка-досвід

“Zемля: неймовірна Україна” – виставка-досвід, що в небувалий спосіб демонструє особливості нашої землі.

Проєкт приурочено до 30-річчя Незалежності України. Він звертає увагу на те, що у нас буквально під ногами щодня.

Експозиція складається з п’яти тематичних блоків: “Бачити”, “Смакувати”, “Вдихати”, “Відчувати”, “Чути”. Кожен із блоків дає можливість переосмислити сенси та образи землі, їхнє значення в житті українців. Ретроспективно, нині та наперед.

Переосмислити те щоденне, що насправді є неймовірним.

Лишень треба зупинитися й придивитись.

Під час виставки відбуватимуться:

майстер-класи;

кураторські екскурсії від Євгенія Стасіневича;

кінопоказ у музичному супроводі.

Місце проведення – ВДНГ, за першим павільйоном.

Розклад роботи:

будні: з 12:00 по 21:00,

вихідні: з 10:00 по 21:00.

Вхід безкоштовний.

Просимо вас звернути увагу, що під час проведення культурних подій чинні карантинні обмеження.

Вхід на виставку для осіб від 18 років можливий за наявності одного з цих документів:

негативного результату тестування на COVID-19, яке проведене не більш як за 72 години до відвідування виставки (тестування методом ПЛР);

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародного, внутрішнього сертифіката чи іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати));

документа про одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка порталу Дія.

Також на території виставки потрібно: