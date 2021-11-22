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Він і Вона – Театралізований концерт
Театралізований концерт “Він і Вона” за однойменним твором Ольги Кобилянської – це легка та вишукана романтична історія, яка звучатиме під щемливий та інтимний акомпанемент бандури.
Вона – меланхолійно-романтична, сильна і водночас ніжна, емансипована і патріотична. Вважає, що “чоловік – то щось таке, що його треба побороти”.
Він – значущий та значимий, розумний та вихований, гордий та дещо зверхній. Твердо переконаний, що “не з тих, що сивіють через жінку”.
“Він і Вона” – це історія кохання, яке почалося з випадкових зустрічей у парку. Двоє різних за світоглядом людей зійшлися тільки в одному, але вагомому принципі: тільки б не поступитися своєю гідністю протилежній статі та залишитись зверху. Цією ідеєю одержимі обоє – як Він, так і Вона. Тож через цю впертість та непоступливість виникає чимало внутрішніх мук і непорозумінь у їхніх подальших стосунках. Вечір за вечором відбувається трансформація героїв: від незалежності та суперечок до взаємоповаги та ніжності.
Емоційні монологи героїв наодинці та жартівливі діалоги при зустрічі, переплетені піснями, в яких відкриваються справжні бажання та страхи героїв. У музичній повісті звучатимуть пісні українських композиторів XX століття: як відомі, так і малознайомі глядачеві.
Над створенням працювали:
- Режисер – Тетяна Гнатюк
- Ролі виконуватимуть:
- Він – Віталій Іванов (тенор)
- Вона – Наталія Логощук (сопрано та гра на бандурі)
Кількість місць обмежена через карантин, тому обов’язкова реєстрація.
Віртуальна 3D виставка у Музеї Гончара
У чотирьох віртуальних залах можна побачити народні картини, вбрання, предмети побуту та інші експонати зі збірки.
Родзинкою 3D експозиції є перший в Україні віртуально реконструйований предмет – руків’я козацької шаблі ХVІІІ століття.
Відвідати віртуальну 3D експозицію “Іван Гончар. Збира” можна за посиланням.
Музика з ароматом кави – Концерт у Філармонії
Національна філармонія України запрошує на концерт “Музика з ароматом кави”!
У програмі – твори Дж. Темплтона (Стронг), С. Абреу, А. П”яццолли, Н. Ортолано, П. Шонфілда, А. Маньяні.
Участь беруть:
- Дмитро Ульянов (ударні)
- Максим Сидоренко (орган, фортепіано)
- Тімур Бабашін (контрабас)
Тривалість концерту – 2 год.
Коли: 22 листопада о 19:00.
Де: Володимирський узвіз, 2.
Вартість квитків: 100-500 грн.
Джаз для дорослих з Олексієм Коганом
Дата наступної зустрічі уже відома: 23 листопада. Початок – о 19.00. У стінах Caribbean Club.
“Посуньтесь і дайте можливість музиці посидіти з вами. Може вона увійде у ваше серце, а може, ні. Буває по-різному. Якщо ні, чекайте”, – каже в своїх інтерв’ю Олексій Коган.
Ми запрошуємо посидіти разом з музикою 23 листопада у затишній атмосфері Caribbean Club. Тим більше що це буде музика, дбайливо відібрана учасниками Jazz in Kiev Band і самим Олексієм Коганом. За кожною зіграною п’єсою своя історія, яку ви теж почуєте.
Вартість квитків: від 390 грн.
Церква Богородиці Десятинна: архітектурно-мистецький образ – Виставка
На виставці можна оглянути понад 1000 оригінальних експонатів – знахідок із території храму. Відвідувачі побачать будівельні матеріали та деталі пластичного декору, фрагменти фрескового розпису, мозаїки, декору підлоги, бронзовий дзвін, вироби побутового та культового призначення, візантійський процесійний хрест.
Коли: до 20 грудня.
Де: Національний музей історії України (вул. Володимирська, 2).
Zемля: неймовірна Україна – Виставка-досвід
“Zемля: неймовірна Україна” – виставка-досвід, що в небувалий спосіб демонструє особливості нашої землі.
Проєкт приурочено до 30-річчя Незалежності України. Він звертає увагу на те, що у нас буквально під ногами щодня.
Експозиція складається з п’яти тематичних блоків: “Бачити”, “Смакувати”, “Вдихати”, “Відчувати”, “Чути”. Кожен із блоків дає можливість переосмислити сенси та образи землі, їхнє значення в житті українців. Ретроспективно, нині та наперед.
Переосмислити те щоденне, що насправді є неймовірним.
Лишень треба зупинитися й придивитись.
Під час виставки відбуватимуться:
майстер-класи;
кураторські екскурсії від Євгенія Стасіневича;
кінопоказ у музичному супроводі.
Місце проведення – ВДНГ, за першим павільйоном.
Розклад роботи:
будні: з 12:00 по 21:00,
вихідні: з 10:00 по 21:00.
Вхід безкоштовний.
Просимо вас звернути увагу, що під час проведення культурних подій чинні карантинні обмеження.
Вхід на виставку для осіб від 18 років можливий за наявності одного з цих документів:
- негативного результату тестування на COVID-19, яке проведене не більш як за 72 години до відвідування виставки (тестування методом ПЛР);
- документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародного, внутрішнього сертифіката чи іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати));
- документа про одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка порталу Дія.
Також на території виставки потрібно:
- обов’язково одягати респіратор або захисну маску, що закриває ніс та рот;
- дотримуватися соціальної дистанції не менш ніж 1 м та заходів особистої гігієни.