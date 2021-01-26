З 26-го по 31-е січня киян і гостей столиці чекає безліч розваг: фестиваль повітряних куль, виставка справжніх тіл тварин, вистави, музичні концерти.

#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.

Фестиваль повітряних куль на ВДНГ

Фестиваль пройде з урахуванням всіх необхідних карантинних норм.

Коли: 30 січня. Початок – о 12.00.

Де: ВДНГ (пр-т Академіка Глушкова, 1).

Вартість квитків: від 75 грн.

Всесвіт тіла: Всередині тварин – Виставка справжніх тіл тварин

Анатомічне сафарі: повернення шокуючої виставки справжніх тіл!

Цьогоріч в експозиції “Всесвіту тіла” можна ознайомитися із тваринами-гігантами 30 жовтня в київському ВДНГ відкриють всесвітньо відому виставку Ґунтера фон Гаґенса “Всесвіт тіла: Всередині тварин”. Вона складатиметься з понад ста експонатів – це справжні тіла тварин-гігантів: жителів пустелі, джунглів та океану. Під час перегляду експозиції ви вивчите будову м’язів, кісток, кровоносної та нервової систем реальних слона, жирафа, верблюда, страуса, північного оленя, велетенського кальмара, приматів і навіть людини.

Коли: з 30 жовтня до 31 березня.

Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 4.

Дивні люди. ШУТКИ ПЕРЕД СМЕРТЮ – Вистава-комедія

Дорогі глядачі, 29 січня о 19:00 граємо Вистава-комедію “Дивні люди. ШУТКИ ПЕРЕД СМЕРТЮ”.

Захід пройде в Будинку архітектора, Київ, вул. Б. Грінченка 7, метро “Майдан Незалежності”. З дотриманням всіх санітарних вимог МОЗ України.

Відверті діалоги, іскрометні жарти і звичайно ж, в кращих традиціях театру, жива авторська музика!

Виставка творів Марії Примаченко

У Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відкрилась виставка творів Марії Примаченко “Калинові береги”.

У колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва зберігається одна з найбільших частин творчого доробку Марії Примаченко – 650 творів 1935–1987 рр.

Виставка триватиме до 31 березня.

Барви свободи. Майдан мальований дітьми – Виставка

З нагоди сьомої річниці Революції Гідності! У Києві відкриють виставку “Барви свободи. Майдан мальований дітьми”!

Ви побачите малюнки, створені дітьми від розповідей про Майдан.

“Щирість, безпосередність і символізм образів – дитячі твори крім мистецької вартості цінні ще й тим, що випромінюють оптимізм і віру в перемогу добра. Експонуватимуться роботи дітей з Києва та Полтавщини, а також кілька малюнків, створених дітьми для підтримки майданівців під час Революції Гідності – зі збірки Музею Майдану”, – зазначають організатори.

Виставка триватиме до 15 лютого.

Місце: виставковий простір просто неба “Майдан. Меморіал. Музей” (“Куб”) на місці майбутньої будівлі Національного музею Революції Гідності (алея Героїв Небесної Сотні, 3-5, м. Київ).

Онлайн концерт: Моцарт, Шостакович

29 січня академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України під орудою головного диригента Миколи Дядюри представить музику Вольфганга Амадея Моцарта та Дмитра Шостаковича.

Нині Концерт для флейти, арфи і оркестру – один із найвідоміших творів Вольфганга Амадея Моцарта. Цікаво, що 1778-го композитор написав його в Парижі для герцога де Гіна та його старшої дочки – Марі-Луїзи-Філіпіни. Дівчина вивчала композицію в Моцарта та грала на арфі, а її тато – на флейті. Цього разу сольні партії виконають флейтист Дмитро Медоліз та арфістка Ярослава Некляєва.

Програму онлайн концерту доповнять симфонії Вольфганга Амадея Моцарта Моцарта та Дмитра Шостаковича. І невипадково звучатиме саме музика Шостаковича. Адже, його невелика Дев’ята симфонія, створена 1945-го, нагадає не лише твори віденських класиків, а й Четверту симфонію Густава Малера.

Програма:

В. А. Моцарт. Симфонія № 9 до мажор, К. 73/75а

В. А. Моцарт. Концерт для флейти і арфи до мажор, К. 299/297с

Д. Шостакович. Симфонія № 9 мі-бемоль мажор, тв. 70

Приєднуйтесь до онлайн трансляції концерту із Колонного залу імені Миколи Лисенка наживо 29 січня 2021. Насолоджуйтесь вишуканою класикою у концертах Національної філармонії України! Початок о 19:00.

Про доступ до онлайн трансляцій концертів.

Щоб слухати вишукану класику та улюблених виконавців наживо під час онлайн трансляцій концертів у Колонному залі імені Миколи Лисенка потрібно:

1. Оплатити доступ до онлайн трансляції.

2. Отримати електронний лист із персональним лінком на платформу перегляду.

3. Якщо Ви не отримали лист із персональним лінком, перевірте папку “Спам”.В разі неотримання листа, напишіть повідомлення на адресу служби підтримки: [email protected]

4. Мати мережу Інтернет, щоб дивитися концерт наживо.

5. Якщо відбулася зупинка сигналу із платформи, оновіть, будь ласка, лінк у браузері Інтернет доступу. Також не забувайте натискати зліва трикутник Play для відтворення трансляції.

6. Якщо все ж таки виникли технічні проблеми, напишіть, будь ласка, у службу підтримки – чат Контрамарки, який можна знайти на екрані поруч із плеєром відтворення.

Онлайн концерт: Моцарт, Шуман, Рунчак

30 січня у Національній філармонії України у виконанні Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України під орудою Володимира Сіренка звучатиме музика Вольфганга Амадея Моцарт, Роберта Шумана та сучасного українського композитора Володимира Рунчака. Сольну партію в легендарному Фортепіанному концерті Роберта Шумана виконає Роман Рєпка.

Відомо, що Шуман був і чудовим піаністом. Але першою виконавицею цього твору стала його дружина Клара Вік. Саме вона порадила Шуману дописати ще дві частини до фантазії для фортепіано з оркестром. 1845-го виник тричастинний Фортепіанний концерт, який став яскравим зразком музики ХІХ століття. Донині твір залишається у репертуарі найкращих піаністів у світі.

Приєднуйтесь до онлайн трансляції цього концерту із Колонного залу імені Миколи Лисенка наживо 30 січня 2021. Початок о 19:00.

Програма:

В. А. Моцарт. Симфонія № 39 мі-бемоль мажор, К. 543

В. Рунчак. «Fortepiаno», концерт для симфонічного оркестру без фортепіано

Р. Шуман. Концерт для фортепіано з оркестром ля мінор, тв. 54

Про доступ до онлайн трансляцій концертів.

Щоб слухати вишукану класику та улюблених виконавців наживо під час онлайн трансляцій концертів у Колонному залі імені Миколи Лисенка потрібно:

1. Оплатити доступ до онлайн трансляції.

2. Отримати електронний лист із персональним лінком на платформу перегляду.

3. Якщо Ви не отримали лист із персональним лінком, перевірте папку “Спам”.

В разі неотримання листа, напишіть повідомлення на адресу служби підтримки: [email protected]

4. Мати мережу Інтернет, щоб дивитися концерт наживо.

5. Якщо відбулася зупинка сигналу із платформи, оновіть, будь ласка, лінк у браузері Інтернет доступу. Також не забувайте натискати зліва трикутник Play для відтворення трансляції.

6. Якщо все ж таки виникли технічні проблеми, напишіть, будь ласка, у службу підтримки – чат Контрамарки, який можна знайти на екрані поруч із плеєром відтворення.