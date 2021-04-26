#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.

Схід-Захід – Міжнародний фестиваль українського театру

7-й Міжнародний фестиваль українського театру “Схід-Захід” пройде в онлайн-форматі.

Свої вистави презентують 14 театрів з Польщі, України, Вірменії.

Програма:

  • “Психоз 4.48” від театру “ТЕМП” (Чернівці)
  • “MIŁOŚĆ/ Любов” від театру “Золоті ворота” (Київ)
  • “Божественна комедія… АнДанте” від театру “І люди і ляльки” (Львів)
  • “Коли повертається дощ” від Миколаївського художнього драматичного театру
  • “Любов” від Харківського театру імені Т. Г. Шевченка
  • “Магазин іграшок” від театру “Сцена Ельфів” (Варшава, Польща)
  • “Коза-дереза” від дніпровського Театру актора і ляльки
  • “Курчатко з Букваря” від театру “СВіЯ” (Запоріжжя)
  • “Крістофер” від Єреванського державного театру ляльок імені Оганеса Туманяна (Єреван, Вірменія)
  • HOMOSAPIENS! Sapiens? від театру “ОКО” (Львів)
  • “Мюнхгаузен” від Київського театру ляльок на лівому березі Дніпра
  • “Святкові сни” від Львівського театру ляльок

24-26 квітня

Онлайн-читання п’єси “Хлібне перемир’я” від Театру Creative M (Краків, Польща)

Читання відбуватиметься українською мовою.

26 квітня

О 18:00 відбудеться церемонія закриття фестивалю. Переглянути можна за посиланням тут.

О 19:00 – інтернет-резюме зустрічі з журі фестивалю.

Онлайн-покази будуть доступними впродовж дев’яти днів на сайті фестивалю.

Ковчег Чорнобиль – Презентація екологічного арт-проекту

В ніч з 25 на 26 квітня в 23:30 у м. Прип’ять, на центральній площі, пройде виставка відомого українського фотографа Дениса Копилова “Ковчег Чорнобиль”.

Сучасне мистецтво є мистецтвом, яке активно залучено до локального/ глобального простору та реагує на стан суспільства і сьогоднішнього світу. Так, протягом семи років автор проекту подорожував світом, фотографуючи тварин у природному середовищі. Згодом він надрукував великі плакати цих тварин і фотографував їх у нетуристичних місцях Зони відчуження так, щоб здавалося, ніби звірі живуть у Зоні.

Серія творів складається з 20 фоторобіт, 11 з яких будуть представлені на виставці вражаючи своїм маштабним розміром 2,5×5 м. Роботи будуть розміщенні в колонаді на центральній площі у м. Прип’ять.

Віртуальна екскурсія у Чорнобиль

До 35-х роковин трагедії Чорнобиля! Для мандрівників презентували мобільний додаток про Чорнобиль з доповненою реальністю, аудіо-гідами та розсекреченими документами КДБ.

Додаток виконує функцію віртуального гіда, надаючи інформацію завдяки:

  • авторським аудіогідам,
  • сферам 360°,
  • AR-доповненням,
  • історичним фото.

До уваги користувачів представлено 7 маршрутів та 44 локацій.

Інформація розміщена двома мовами, українською та англійською.

Унікальна перевага додатку – якісні AR-технології, або доповнена реальність, яка дозволяє кожному оживити історію Чорнобиля.

Завантажити додаток можливо за посиланнями:

https://chornobyl.app

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Сирецький дендропарк: таємне диво Києва

Сирецький дендропарк займає площу 7,5 га.

Колекція парку налічує 325 видів дерев, серед яких тисові і соснові дерева, 16 видів ліан, 119 листяних дерев. Хвойні дерева займають 50% території парку, що робить повітря чистим і цілющим.

А ще в парку можна побачити найрізноманітніші рослини і чагарники: починаючи від дуба і липи, які налічують понад 100 років, до екзотичних гінкго і тюльпанового дерева.

Є тут і такі “екзоти”, як: тис гостролистий, ялина Енгельмана, ялина колюча “Срібна”, кримська липа, магнолія Кобус.

Дендропарк відкритий для відвідування щоденно:

Режим роботи дендропарку: з 9:00 до 18:00.
Режим роботи адміністрації: з 8:00 до 17:00.
Режим роботи теплиць: з 9:00 до 16:00.

Як доїхати:

від станції метро Нивки маршруткою № 26, 410, 455, 465, 531,

автобусом № 32, 226, 14 тролейбусом № 5, 26 до зупинки вул. Стеценка.

від станції метро Сирець маршруткою № 23, 47, 223, 439, тролейбусом № 23, 35 до зупинки за вимогою вул. Тираспільська або пройти пішки територією “Сирецького гаю”.

Міська інтерактивна екостежка у Києві

У Національному природному парку “Голосіївський” з’явилася перша міська інтерактивна екостежка в Україні. Мета проекту – закохати українців в пішохідні прогулянки на природі і довести, що екологічна освіта може бути захопливою для дорослих та дітей.

Екостежку прокладено в київському парку “Голосіївський” – єдиному в Україні та одному із кількох у світі національних парків, розташованих у межах мегаполісу. Його загальна площа майже 11 тисяч гектарів – це дорівнює площі 15 тисяч футбольних полів, причому 90% території займають ліси.

Під час подорожі екостежкою довжиною 3 км можна буде дізнатися про мешканців Голосіївського лісу, порівняти розмах своїх рук з розмахом крил птахів, свої сліди зі слідами тварин, разом з друзями обійняти найбільший дуб в парку обхватом 7 метрів, а також спробувати себе в ролі художника та зобразити лісовий пейзаж на спеціально встановлених мольбертах.

Перша міська інтерактивна екостежка створюється за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України.

Екостежка в Національному природному парку “Голосіївський” буде відкрита 24 травня 2019 року. Більше про цей проект можна дізнатися на сторінці у Facebook.