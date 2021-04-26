#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.
Схід-Захід – Міжнародний фестиваль українського театру
7-й Міжнародний фестиваль українського театру “Схід-Захід” пройде в онлайн-форматі.
Свої вистави презентують 14 театрів з Польщі, України, Вірменії.
Програма:
- “Психоз 4.48” від театру “ТЕМП” (Чернівці)
- “MIŁOŚĆ/ Любов” від театру “Золоті ворота” (Київ)
- “Божественна комедія… АнДанте” від театру “І люди і ляльки” (Львів)
- “Коли повертається дощ” від Миколаївського художнього драматичного театру
- “Любов” від Харківського театру імені Т. Г. Шевченка
- “Магазин іграшок” від театру “Сцена Ельфів” (Варшава, Польща)
- “Коза-дереза” від дніпровського Театру актора і ляльки
- “Курчатко з Букваря” від театру “СВіЯ” (Запоріжжя)
- “Крістофер” від Єреванського державного театру ляльок імені Оганеса Туманяна (Єреван, Вірменія)
- HOMOSAPIENS! Sapiens? від театру “ОКО” (Львів)
- “Мюнхгаузен” від Київського театру ляльок на лівому березі Дніпра
- “Святкові сни” від Львівського театру ляльок
24-26 квітня
Онлайн-читання п’єси “Хлібне перемир’я” від Театру Creative M (Краків, Польща)
Читання відбуватиметься українською мовою.
26 квітня
О 18:00 відбудеться церемонія закриття фестивалю. Переглянути можна за посиланням тут.
О 19:00 – інтернет-резюме зустрічі з журі фестивалю.
Онлайн-покази будуть доступними впродовж дев’яти днів на сайті фестивалю.
Ковчег Чорнобиль – Презентація екологічного арт-проекту
В ніч з 25 на 26 квітня в 23:30 у м. Прип’ять, на центральній площі, пройде виставка відомого українського фотографа Дениса Копилова “Ковчег Чорнобиль”.
Сучасне мистецтво є мистецтвом, яке активно залучено до локального/ глобального простору та реагує на стан суспільства і сьогоднішнього світу. Так, протягом семи років автор проекту подорожував світом, фотографуючи тварин у природному середовищі. Згодом він надрукував великі плакати цих тварин і фотографував їх у нетуристичних місцях Зони відчуження так, щоб здавалося, ніби звірі живуть у Зоні.
Серія творів складається з 20 фоторобіт, 11 з яких будуть представлені на виставці вражаючи своїм маштабним розміром 2,5×5 м. Роботи будуть розміщенні в колонаді на центральній площі у м. Прип’ять.
Віртуальна екскурсія у Чорнобиль
До 35-х роковин трагедії Чорнобиля! Для мандрівників презентували мобільний додаток про Чорнобиль з доповненою реальністю, аудіо-гідами та розсекреченими документами КДБ.
Додаток виконує функцію віртуального гіда, надаючи інформацію завдяки:
- авторським аудіогідам,
- сферам 360°,
- AR-доповненням,
- історичним фото.
До уваги користувачів представлено 7 маршрутів та 44 локацій.
Інформація розміщена двома мовами, українською та англійською.
Унікальна перевага додатку – якісні AR-технології, або доповнена реальність, яка дозволяє кожному оживити історію Чорнобиля.
Завантажити додаток можливо за посиланнями:
Сирецький дендропарк: таємне диво Києва
Сирецький дендропарк займає площу 7,5 га.
Колекція парку налічує 325 видів дерев, серед яких тисові і соснові дерева, 16 видів ліан, 119 листяних дерев. Хвойні дерева займають 50% території парку, що робить повітря чистим і цілющим.
А ще в парку можна побачити найрізноманітніші рослини і чагарники: починаючи від дуба і липи, які налічують понад 100 років, до екзотичних гінкго і тюльпанового дерева.
Є тут і такі “екзоти”, як: тис гостролистий, ялина Енгельмана, ялина колюча “Срібна”, кримська липа, магнолія Кобус.
Дендропарк відкритий для відвідування щоденно:
Режим роботи дендропарку: з 9:00 до 18:00.
Режим роботи адміністрації: з 8:00 до 17:00.
Режим роботи теплиць: з 9:00 до 16:00.
Як доїхати:
від станції метро Нивки маршруткою № 26, 410, 455, 465, 531,
автобусом № 32, 226, 14 тролейбусом № 5, 26 до зупинки вул. Стеценка.
від станції метро Сирець маршруткою № 23, 47, 223, 439, тролейбусом № 23, 35 до зупинки за вимогою вул. Тираспільська або пройти пішки територією “Сирецького гаю”.
Міська інтерактивна екостежка у Києві
У Національному природному парку “Голосіївський” з’явилася перша міська інтерактивна екостежка в Україні. Мета проекту – закохати українців в пішохідні прогулянки на природі і довести, що екологічна освіта може бути захопливою для дорослих та дітей.
Екостежку прокладено в київському парку “Голосіївський” – єдиному в Україні та одному із кількох у світі національних парків, розташованих у межах мегаполісу. Його загальна площа майже 11 тисяч гектарів – це дорівнює площі 15 тисяч футбольних полів, причому 90% території займають ліси.
Під час подорожі екостежкою довжиною 3 км можна буде дізнатися про мешканців Голосіївського лісу, порівняти розмах своїх рук з розмахом крил птахів, свої сліди зі слідами тварин, разом з друзями обійняти найбільший дуб в парку обхватом 7 метрів, а також спробувати себе в ролі художника та зобразити лісовий пейзаж на спеціально встановлених мольбертах.
Перша міська інтерактивна екостежка створюється за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України.
Екостежка в Національному природному парку “Голосіївський” буде відкрита 24 травня 2019 року. Більше про цей проект можна дізнатися на сторінці у Facebook.