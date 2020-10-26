#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.
Світ солодощів – Хризантеми на Співочому полі
Ви побачите – Долину льодяників, Фабрику солодощів, Пряниковий будинок, Зефірну фортецю, Містечко пекарів та багато іншого. Всього понад 10 солодких композицій, зроблених із 30 тисяч хризантем.
Коли: 2 жовтня – 1 листопада.
Де: Співоче поле, вул. Лаврська, 33.
Мистецькі четверги в Мистецькому арсеналі
На відвідувачів чекає оглядання та обговорення кількох робіт з експозиції протягом однієї години.
Участь – безкоштовна. Вам потрібно лише придбати вхідний квиток на виставку. А також зареєструватися – ТУТ!
Коли: 29 жовтня, а також 12 листопада. Початок – о 18:00 год.
Ecoblibrum – Унікальна шоу-програма без тварин
У програмі беруть участь:
- Театр пластичної комедії MIMIRICHI – під керівництвом Андрія Гонсалеса;
- Акробати на роликах – Вячеслав Любівець та Олена Ольнєва;
- Силові жонглери – Вікторія та Ігор Ільченко;
- Парний еквілібр-каучук – Ангеліна Федорко та Олександра Чала;
- Акробати на батуті – під керівництвом Павла Оцупок;
- Акробати на балонах – під керівництвом Олега Рибченко;
- Еквілібристи на катушках – Сергій та Катерина Мелащенко;
- Повітряні гімнасти – під керівництвом Марії Шевченко.
Коли: з 16 жовтня до 13 грудня.
Де: Національний цирк України (пл. Перемоги, 2).
Вечір французької музики
У програмі прозвучать ліричні пісні Едіт Піаф, Шарля Азнавура, Джо Дассена, Мірей Матьє та багатьох інших.
Коли: 30 жовтня. Початок – о 19.00.
Де: вул. Алея Небесної сотні, 1.
Київський тиждень критики – 2020
Кінофестиваль “Київський тиждень критики – 2020” відбуватиметься у кінотеатрі “Жовтень” з 22 до 28 жовтня.
Глядачі познайомляться з найкращими новими фільмами, обраними професійними українськими кінокритиками.
Flamenko Show – Шоу
Flamenko Show – це саме той концерт музики і фламенко, який запалить вогонь і у ваших очах.
Коли: 29 жовтня. 20:00 – початок концерту.
Де: Gastro Teatro (Київ, проспект Павла Тичини, 18Б).
Петрик і вовк – Симфонічне шоу з пісочною анімацією
Відвідувачам презентують унікальну версію шоу “Петрика і вовка”. Над його створенням працювали Kyiv Fantastic Orchestra разом зі Світланою Тельбух – учасницею шоу “Україна має талант”, America’s Got Talent, полуфіналісткою Spain’s Got Talent та засновницею найбільшої в Україні школи пісочної анімації.
Коли: 31 жовтня. Початок – о 12.00, 15.00, 18.00.
Місце проведення: Kyiv Symphony Hall, площа Лесі Українки, 1.