На цьому тижні жителі і гості Києва можуть відвідати різні виставки, танцювальні шоу, концерт музики.

#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.

Світ солодощів – Хризантеми на Співочому полі

Ви побачите – Долину льодяників, Фабрику солодощів, Пряниковий будинок, Зефірну фортецю, Містечко пекарів та багато іншого. Всього понад 10 солодких композицій, зроблених із 30 тисяч хризантем.

Коли: 2 жовтня – 1 листопада.

Де: Співоче поле, вул. Лаврська, 33.

Мистецькі четверги в Мистецькому арсеналі

На відвідувачів чекає оглядання та обговорення кількох робіт з експозиції протягом однієї години.

Участь – безкоштовна. Вам потрібно лише придбати вхідний квиток на виставку. А також зареєструватися – ТУТ!

Коли: 29 жовтня, а також 12 листопада. Початок – о 18:00 год.

Ecoblibrum – Унікальна шоу-програма без тварин

У програмі беруть участь:

Театр пластичної комедії MIMIRICHI – під керівництвом Андрія Гонсалеса;

Акробати на роликах – Вячеслав Любівець та Олена Ольнєва;

Силові жонглери – Вікторія та Ігор Ільченко;

Парний еквілібр-каучук – Ангеліна Федорко та Олександра Чала;

Акробати на батуті – під керівництвом Павла Оцупок;

Акробати на балонах – під керівництвом Олега Рибченко;

Еквілібристи на катушках – Сергій та Катерина Мелащенко;

Повітряні гімнасти – під керівництвом Марії Шевченко.

Коли: з 16 жовтня до 13 грудня.

Де: Національний цирк України (пл. Перемоги, 2).

Вечір французької музики

У програмі прозвучать ліричні пісні Едіт Піаф, Шарля Азнавура, Джо Дассена, Мірей Матьє та багатьох інших.

Коли: 30 жовтня. Початок – о 19.00.

Де: вул. Алея Небесної сотні, 1.

Київський тиждень критики – 2020

Кінофестиваль “Київський тиждень критики – 2020” відбуватиметься у кінотеатрі “Жовтень” з 22 до 28 жовтня.

Глядачі познайомляться з найкращими новими фільмами, обраними професійними українськими кінокритиками.

Flamenko Show – Шоу

Flamenko Show – це саме той концерт музики і фламенко, який запалить вогонь і у ваших очах.

Коли: 29 жовтня. 20:00 – початок концерту.

Де: Gastro Teatro (Київ, проспект Павла Тичини, 18Б).

Петрик і вовк – Симфонічне шоу з пісочною анімацією

Відвідувачам презентують унікальну версію шоу “Петрика і вовка”. Над його створенням працювали Kyiv Fantastic Orchestra разом зі Світланою Тельбух – учасницею шоу “Україна має талант”, America’s Got Talent, полуфіналісткою Spain’s Got Talent та засновницею найбільшої в Україні школи пісочної анімації.

Коли: 31 жовтня. Початок – о 12.00, 15.00, 18.00.

Місце проведення: Kyiv Symphony Hall, площа Лесі Українки, 1.