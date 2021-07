Про це розповідають #Букви.

Інтерстеллар – Органне шоу

Чому варто піти на музичне шоу INTERSTELLAR? 1. Послухати орган, який відтворює не тільки звучання, але і акустику Нотр-Дам де Парі. 2. Під час сферичних відео-проекцій космічної тематики зануритися в іншу реальність. 3. Насолодитися легендарним саундтреком з кінофільму “Інтерстеллар” Ханса Циммера в формі сюїти у виконанні органу, фортепіано і ударних. Кращий оргáн Франції зазвучить в Київському Планетарії в органному шоу Interstellar.

Музичний продюсер шоу – Сергій Лихоманенко.

Аранжування, клавіші і ударні – Влад Солодовников.

Асистент органіста – Євген Герзанич.

Коли: 31 липня. Початок – о 19.30.

Вартість квитків: 550-800 грн.

Безкоштовні концерти класичної музики

Киян та гостей міста запрошують на безкоштовні концерти класичної музики!

Перший концерт пройде 30 липня у парку імені Тараса Шевченка, другий – 19 серпня біля Національного музею історії України (вул. Володимирська, 2). Тут, біля музею, пройде фінал конкурсу “Українська концертна увертюра”.

Вхід на всі концерти – вільний.

Початок о 19:00.

Планета Голлівуд – Концерт

На Вас чекає музичне шоу у виконанні Національного академічного духового оркестру України.

У програмі:

І ВІДДІЛ

Джон Вільямс “Подорож з Джоном Вільямсом” попурі з к/ф “Супермен”, “Імперія сонця”, “Зоряні війни”

Дені Ельфман/Принс Музика з кінофільму “Бетмен”

Ханс Циммер Саундтрек із кінофільму “Гладіатор”

Генрі Манчіні “Moon river” з к/ф “Сніданок у Тіффані”, солістка – Аліна БАШКІНА

Адель Аткінс “Skyfall” з к/ф “Джеймс Бонд 007”, солістка – Аліна БАШКІНА

Джеймс Хорнер Вибране з кінофільму “Аватар”

Лало Шифрін Музика з к/ф “Місія неможлива”

Алан Сільвестрі Музика з к/ф “Назад в майбутнє”

ІІ ВІДДІЛ

Джон Вільямс “The Imperial March”

Джон Вільямс “John Williams Swings!” попурі з к/ф “Зоряні війни”, “Піймай мене, якщо зможеш”, “1941”

Доллі Партон “I will always love you” з к/ф “Охоронець”, солістка – Аліна БАШКІНА

Девід Арнольд “The world is not enough” з к/ф “Джеймс Бонд”, солістка – Аліна БАШКІНА

Джон Баррі “James Bond 007”

Брайан Мей “Who wants to live forever” з к/ф “Горець”, солістка – Аліна БАШКІНА

Клаус Бадельт Музика з к/ф “Пірати Карибського моря”

Біс: Брайан Тайлер “Can You Dig It” from “Iron Man – 3”

Коли: 28 липня о 19.00.

Де: Будинок офіцерів Збройних сил України (вул. М. Грушевського, 30/1).

Вартість квитків: 190-690 грн.

Кінорганум у Київському Планетарії

Киян та гостей міста запрошують на концерт “Кінораганум”, який відбудеться у Київському Планетарії 21 травня та 28 липня. Початок – о 19.30. Вартість квитків: від 550 грн.

На Вас чекає шоу відомого експериментального оркестру Eclectic Sound Orchestra!

Диригент – Сергій Лихоманенко.

Тривалість дійства – близько години.

До слова, вхід в Зоряну залу після початку концерту суворо заборонено!

Сезон лаванди у Добропарку

У Добропарку стартував Сезон лаванди!

Він триватиме з 19 червня до 30 липня.

Дорослий квиток: 150 грн.

Дитячий квиток (від 5 до 14): 80 грн (дітям до 5 років – безкоштовно).

Деталі за телефоном: (093) 921 21 91.

Динопарк – Найбільший парк динозаврів в Україні

На території Гідропарку відкрили першу чергу найбільшого парку динозаврів в Україні – Динопарк!

Тут розмістили понад 100 роботизованих фігур динозаврів реальних розмірів. Також ви зможете побачити комах-велетнів та багато чого іншого.

Парк працює щодня з 10:00 до 21:00. Дитячий квиток (від 3 років до 12 років) коштує 100 грн, дорослий від 12 років – 150 грн.

Безкоштовний вхід доступний для дітей до 3 років, дітей-сиріт, дітей з інвалідністю з супроводжуючим, для учасників АТО та дітей загиблих учасників АТО, для учасників бойових дій, для дітей до трьох років, дітей-іменинників, а також для кожної третьої та наступної дитини з багатодітної сім’ї.