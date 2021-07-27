Про це розповідають #Букви.
Інтерстеллар – Органне шоу
Чому варто піти на музичне шоу INTERSTELLAR? 1. Послухати орган, який відтворює не тільки звучання, але і акустику Нотр-Дам де Парі. 2. Під час сферичних відео-проекцій космічної тематики зануритися в іншу реальність. 3. Насолодитися легендарним саундтреком з кінофільму “Інтерстеллар” Ханса Циммера в формі сюїти у виконанні органу, фортепіано і ударних. Кращий оргáн Франції зазвучить в Київському Планетарії в органному шоу Interstellar.
Музичний продюсер шоу – Сергій Лихоманенко.
Аранжування, клавіші і ударні – Влад Солодовников.
Асистент органіста – Євген Герзанич.
Коли: 31 липня. Початок – о 19.30.
Вартість квитків: 550-800 грн.
Безкоштовні концерти класичної музики
Киян та гостей міста запрошують на безкоштовні концерти класичної музики!
Перший концерт пройде 30 липня у парку імені Тараса Шевченка, другий – 19 серпня біля Національного музею історії України (вул. Володимирська, 2). Тут, біля музею, пройде фінал конкурсу “Українська концертна увертюра”.
Вхід на всі концерти – вільний.
Початок о 19:00.
Планета Голлівуд – Концерт
На Вас чекає музичне шоу у виконанні Національного академічного духового оркестру України.
У програмі:
І ВІДДІЛ
Джон Вільямс “Подорож з Джоном Вільямсом” попурі з к/ф “Супермен”, “Імперія сонця”, “Зоряні війни”
Дені Ельфман/Принс Музика з кінофільму “Бетмен”
Ханс Циммер Саундтрек із кінофільму “Гладіатор”
Генрі Манчіні “Moon river” з к/ф “Сніданок у Тіффані”, солістка – Аліна БАШКІНА
Адель Аткінс “Skyfall” з к/ф “Джеймс Бонд 007”, солістка – Аліна БАШКІНА
Джеймс Хорнер Вибране з кінофільму “Аватар”
Лало Шифрін Музика з к/ф “Місія неможлива”
Алан Сільвестрі Музика з к/ф “Назад в майбутнє”
ІІ ВІДДІЛ
Джон Вільямс “The Imperial March”
Джон Вільямс “John Williams Swings!” попурі з к/ф “Зоряні війни”, “Піймай мене, якщо зможеш”, “1941”
Доллі Партон “I will always love you” з к/ф “Охоронець”, солістка – Аліна БАШКІНА
Девід Арнольд “The world is not enough” з к/ф “Джеймс Бонд”, солістка – Аліна БАШКІНА
Джон Баррі “James Bond 007”
Брайан Мей “Who wants to live forever” з к/ф “Горець”, солістка – Аліна БАШКІНА
Клаус Бадельт Музика з к/ф “Пірати Карибського моря”
Біс: Брайан Тайлер “Can You Dig It” from “Iron Man – 3”
Коли: 28 липня о 19.00.
Де: Будинок офіцерів Збройних сил України (вул. М. Грушевського, 30/1).
Вартість квитків: 190-690 грн.
Кінорганум у Київському Планетарії
Киян та гостей міста запрошують на концерт “Кінораганум”, який відбудеться у Київському Планетарії 21 травня та 28 липня. Початок – о 19.30. Вартість квитків: від 550 грн.
На Вас чекає шоу відомого експериментального оркестру Eclectic Sound Orchestra!
Диригент – Сергій Лихоманенко.
Тривалість дійства – близько години.
До слова, вхід в Зоряну залу після початку концерту суворо заборонено!
Сезон лаванди у Добропарку
У Добропарку стартував Сезон лаванди!
Він триватиме з 19 червня до 30 липня.
Дорослий квиток: 150 грн.
Дитячий квиток (від 5 до 14): 80 грн (дітям до 5 років – безкоштовно).
Деталі за телефоном: (093) 921 21 91.
Динопарк – Найбільший парк динозаврів в Україні
На території Гідропарку відкрили першу чергу найбільшого парку динозаврів в Україні – Динопарк!
Тут розмістили понад 100 роботизованих фігур динозаврів реальних розмірів. Також ви зможете побачити комах-велетнів та багато чого іншого.
Парк працює щодня з 10:00 до 21:00. Дитячий квиток (від 3 років до 12 років) коштує 100 грн, дорослий від 12 років – 150 грн.
Безкоштовний вхід доступний для дітей до 3 років, дітей-сиріт, дітей з інвалідністю з супроводжуючим, для учасників АТО та дітей загиблих учасників АТО, для учасників бойових дій, для дітей до трьох років, дітей-іменинників, а також для кожної третьої та наступної дитини з багатодітної сім’ї.