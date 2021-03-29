#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.

ГаШоТю – Фестиваль комедійного мистецтва

Коли: 27 березня – 1 квітня.

Більш детальну інформацію про подію можна отримати ТУТ!

Дует із зіркою – Благодійний творчий проект

Співаки різних жанрів об’ єднались у творчі колаборації задля допомоги дітям з особливостями розвитку.

Серед учасників – Павло Зібров, Володимир Гришко, Петро Чорний, Наталя Фаліон (гурт Лісапетний батальйон), YARMAK, Navka та ін.

Коли: 29 березня о 19.00.

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4).

Вартість квитків: від 190 грн.

Велика інтерактивна виставка РОБОПАРК

У Києві 19 березня відкривається справжній РОБОПАРК. На величезній території площею 1200 кв.м будуть зібрані найсучасніші роботи з усього світу.

Роботи, які Ви раніше могли побачити лише у відеороликах на YouTube, тепер приїжджають до Вашого міста!

Вашій увазі будуть представлені найсучасніші і незвичайні роботи з усього світу:

– Робот-аніматронік в образі великого Елвіса Преслі, який виконає свої найкращі хіти;

– Відомий собачка Aibo новітнього покоління, який продемонструє всі повадки справжніх псів;

– Promobot V4 – справжній гість з майбутнього, адже його побратими вже викладають в університетах,

працюють у медцентрах і навіть читають новини на американському телеканалі!

– Чарівна дівчина-робот Kiki не залишить нікого байдужим і як справжня леді не дозволить зневажливо до себе

ставлення;

– Дерев’яка – бродячий робот-музикант зі своєю шарманкою, цукерками і дивовижними історіями, розвеселить

Вас і Ваших дітей;

– Іскандер виконає чудовий танець під запальну музику з відвідувачами;

– Високотехнологічний робот Unitree A1 – зірка інтернет-роликів, наживо покаже свої можливості.

Виставка проходитиме з 19 березня по 31 травня:

Кожен день з 10:00 до 21:00

пр-т. С.Бандери, 23

ТЦ GORODOK GALLERY

Сайт виставки: www.robopark.com.ua

Виставка творів Марії Примаченко

У Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відкрилась виставка творів Марії Примаченко “Калинові береги”.

Великий, унікальний та щедрий талант народної художниці України, лауреатки Національної премії України імені Тараса Шевченка Марії Оксентіївни Примаченко (1909–1997), її неповторна особистість, характер мислення, оригінальне світобачення постійно привертають до себе увагу.

Понад шістдесят років присвятила майстриня улюбленій справі – малюванню, залишивши людям велику художню спадщину, що дає можливість щораз по-новому поглянути на її мистецький доробок та висвітлити нові його аспекти.

Вже з перших робіт, виконаних у 1935–1938 рр., перед нами постає дивовижний “примаченківський” світ звірів, фантастичних істот, птахів і квітів.

На виставці “Калинові береги” чимало творів, присвячених калині, яку українці вважають поетичним символом своєї землі Це улюблений мотив художниці.

“Кущ калини здавна вважається уособленням дівочої вроди, кохання, материнства, мужності, незламності духу в боротьбі за незалежність рідного краю, туги за полеглими героями та кровного єднання людей від покоління до покоління.

Ніжні білі суцвіття калини, які так часто ми бачимо в композиціях Марії Примаченко – це образ молодої дівчини, нареченої, а гарячий червоний колір ягід символізує палке кохання”, – розповідає науковець музею Олена Шестакова.

У колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва зберігається одна з найбільших частин творчого доробку Марії Примаченко – 650 творів 1935–1987 рр.

Виставка триватиме до 31 березня.

Яблуневоцвітно – Весняна виставка графіки та акварелі

До 130-ліття з дня народження Павла Тичини! Зустрічайте весняну виставку графіки та акварелі “Яблуневоцвітно”!

Кураторський проект “Яблуневоцвітно” об’єднав 20 художників із Києва, Одеси, Дніпра, Бориспіля, Кам’янець-Подільського. В експозиції твори графіки та акварель, які розглядають тему весни і кохання. Це квіткові натюрморти, весняні пейзажі, і, навіть, несподіване жіноче ню… Ви побачите не тільки академічно-класичні твори, але і більш сучасне етюдні твори графіки, етюдні замальовки, легкі, майже абстрактні пастелі.

Учасники виставки: Верцанова Олена (Київ), Глушок Тетяна (Київ), Григорьєв Сергій (Київ), Григорьєва Вікторія (Київ), Диденко Олена (Київ), Животкова Тетяна (Київ), Захарова Ніна (Київ), Кириченко Лариса (Київ), Колотова Олена (Київ), Куликовська Наталія (Одеса), Ларіна Наталія (Дніпро), Лашко Яна (Кам’янець-Подільський), Литовченко Паула (Київ), Микитюк Марія (Київ), Мухіна Віра (Київ), Онищенко Надія (Київ), Пономарьова Ольга (Київ), Сулейманова Ірина (Бориспіль), Турська Олена (Київ), Шабалтій Анна (Київ).

Відкриття виставки відбудеться 12 березня о 16:00

ЛОКАЦІЯ: Музей-квартира Павла Тичини, вул. Терещенківська, 5 кв.1.

ДАТИ: 12.03.2021-04.04.2021 р.

ЧАС: 09:00-17:00 кожен день

ВАРТІСТЬ квитка: 15 грн (в день відкриття вхід безкоштовний)

Адорація Ісуса в Пресвятих Дарах – Зустріч у костелі Святого Миколая

Костел Святого Миколая запрошує на Адорацію Ісуса в Пресвятих Дарах!

“Кожний зможе, у зручний для себе час, відвідати Ісуса у Пресвятих Дарах, та присвятити Йому свій час”, – додають організатори.

До слова, “Адорація” – це “вшанування, поклоніння”.

Коли: 3 квітня та 1 травня. Початок – о 07.30.

Де: вул. Велика Васильківська, 75.

Більш детальну інформацію про подію можна отримати ТУТ!