Про це розповідають #Букви.
Виставка квітів на Співочому полі
До 30-ї річниці Незалежності України! У столичному парку Співоче відбудеться відкриття виставки квітів “У Всесвіті Марії Приймаченко”.
Ви побачите тисячі квітів-однорічників (серед яких бегонії, колеуси, петунії, альтернатери), із яких організатори створять 3d унікальні композиції з творчості Марії Приймаченко.
Родзинкою виставки стануть масштабні фігури танцюючих балерин, які рухатимуться за допомогою спеціальної аніматроніки.
Коли: 20 серпня – 19 вересня.
Де: вул. Лаврська, 31.
Класика без обмежень – концерт
Вперше у затишній Білій вітальні нова програма “Класика без обмежень”, в якій беруть участь співачка з неперевершеним колоратурним сопрано – Анна Зарецька та співак з чудовим тенором – Артем Червонюк.
Партію фортепіано виконує Варвара Турта.
В концерті також бере участь квартет солістів: Денис Шпак, Сергій Іваненко, Богдан Пархоменко, Денис Хоменко.
У програмі ви почуєте відомі класичні твори, арії з опер, романси та українські пісні К. Стеценка, В. Кирейка, П. Чайковського, М. Римського-Корсакова, Й. Баха, Ш. Гуно, Дж. Пуччині, Й. Штрауса, Дж. Верді, Л. Бернстайна!
Коли: 31 серпня
Ціна квитка – 200 грн.
Джаз для дорослих з Олексієм Коганом
Дата: 31 серпня.
Початок – о 19.00.
“Посуньтесь і дайте можливість музиці посидіти з вами. Може вона увійде у ваше серце, а може, ні. Буває по-різному. Якщо ні, чекайте”, – каже в своїх інтерв’ю Олексій Коган.
Ціна квитка від 390 грн.
Виставка ікон Софії Київської і Лаври
На виставці презентують:
Ікони із зворотного боку іконостаса Андріївської церкви ХVІІІ ст., яка входить до складу Софійського заповідника;
Ікони та деталі з іконостасів Софійського собору;
Ікони та церковне гаптування з фондової колекції Києво-Печерського заповідника.
Виставка експонуватиметься у виставковій залі Софійського собору до лютого 2022 року.
Відкриття відбудеться 28 травня, о 15:30.
Через карантинні обмеження вхід за попередньою реєстрацією за тел. 0978596226.
Кіномистецтво на дотик – виставка у темряві
З 30 серпня по 15 листопада в музеї “Третя після опівночі” буде доступна безкоштовна виставка кіномистецтва у темряві!
Її проводитиме незрячий гід.
“Здається, що ми знаємо героїв найпопулярніших улюблених фільмів та мультфільмів настільки, що безсумнівно впізнаємо їх навіть на дотик! Та чи дійсно вам вдасться відгадати персонажа у цілковитій темряві? Такій, що як не старайся, неможливо побачити ні-чо-го! Спробуйте свої сили в єдиному музеї у темряві в Україні “Третя після опівночі”, де екскурсії проводять незрячі гіди!” – додають організатори.
Де? Музей у темряві “Третя після опівночі” (вул. О. Гончара, 45В).
Коли? 30.08 – 15.11.
Вартість: безкоштовно за попереднім бронюванням.
Для відвідування необхідно забронювати час за номером: (073) 345 03 00.
Розумашки у парку Феофанія
З нагоди 1 вересня! У парку “Феофанія” влаштують Свято розумашки!
У програмі:
– Концерт живої музики
– Анімація, наукове шоу
– Майсте-класи
– Смаколики
Коли: 1 вересня о 13.00.
Де: вул. Академіка Лєбєдєва, 37.
Деталі за телефоном: (067) 447-10-15.
Церква Богородиці Десятинна: архітектурно-мистецький образ – виставка
На виставці можна оглянути понад 1000 оригінальних експонатів – знахідок із території храму. Відвідувачі побачать будівельні матеріали та деталі пластичного декору, фрагменти фрескового розпису, мозаїки, декору підлоги, бронзовий дзвін, вироби побутового та культового призначення, візантійський процесійний хрест.
Коли: до 3 вересня.
Де: Національний музей історії України (вул. Володимирська, 2).
Світ Велетнів у Голосіївському парку
У Голосіївському парку відкриється справжній Світ Велетнів!
На Вас чекають:
Понад 30 масштабних зон зі своїми унікальними героями Велетнями;
Стилізовані зони розваг, дозвілля та відпочинку;
Інтерактивні «живі» персонажі, що рухатимуться за допомогою сучасних технологій аніматроніки;
Квести та інтерактивні ігри;
Гойдалки;
Музей Велетнів;
Велето-біологія;
Круті аніматори;
Розважальна програма з цікавими конкурсами на велето-сцені;
Фотозони та брендові сувеніри.
Коли: 3 вересня – 31 жовтня.
Де: вул. Генерала Родимцева, 6а.
Вартість квитків:105-200 грн.