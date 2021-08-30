Киян та гостей міста цього тижня чекають безліч музичних дійств: концерти класичної та джазової музики. Для дітей у парку Феофанія відбудеться свято 1 вересня.

Про це розповідають #Букви.

Виставка квітів на Співочому полі

До 30-ї річниці Незалежності України! У столичному парку Співоче відбудеться відкриття виставки квітів “У Всесвіті Марії Приймаченко”.

Ви побачите тисячі квітів-однорічників (серед яких бегонії, колеуси, петунії, альтернатери), із яких організатори створять 3d унікальні композиції з творчості Марії Приймаченко.

Родзинкою виставки стануть масштабні фігури танцюючих балерин, які рухатимуться за допомогою спеціальної аніматроніки.

Коли: 20 серпня – 19 вересня.

Де: вул. Лаврська, 31.

Класика без обмежень – концерт

Вперше у затишній Білій вітальні нова програма “Класика без обмежень”, в якій беруть участь співачка з неперевершеним колоратурним сопрано – Анна Зарецька та співак з чудовим тенором – Артем Червонюк.

Партію фортепіано виконує Варвара Турта.

В концерті також бере участь квартет солістів: Денис Шпак, Сергій Іваненко, Богдан Пархоменко, Денис Хоменко.

У програмі ви почуєте відомі класичні твори, арії з опер, романси та українські пісні К. Стеценка, В. Кирейка, П. Чайковського, М. Римського-Корсакова, Й. Баха, Ш. Гуно, Дж. Пуччині, Й. Штрауса, Дж. Верді, Л. Бернстайна!

Коли: 31 серпня

Ціна квитка – 200 грн.

Джаз для дорослих з Олексієм Коганом

Дата: 31 серпня.

Початок – о 19.00.

“Посуньтесь і дайте можливість музиці посидіти з вами. Може вона увійде у ваше серце, а може, ні. Буває по-різному. Якщо ні, чекайте”, – каже в своїх інтерв’ю Олексій Коган.

Ціна квитка від 390 грн.

Виставка ікон Софії Київської і Лаври

На виставці презентують:

Ікони із зворотного боку іконостаса Андріївської церкви ХVІІІ ст., яка входить до складу Софійського заповідника;

Ікони та деталі з іконостасів Софійського собору;

Ікони та церковне гаптування з фондової колекції Києво-Печерського заповідника.

Виставка експонуватиметься у виставковій залі Софійського собору до лютого 2022 року.

Відкриття відбудеться 28 травня, о 15:30.

Через карантинні обмеження вхід за попередньою реєстрацією за тел. 0978596226.

Кіномистецтво на дотик – виставка у темряві

З 30 серпня по 15 листопада в музеї “Третя після опівночі” буде доступна безкоштовна виставка кіномистецтва у темряві!

Її проводитиме незрячий гід.

“Здається, що ми знаємо героїв найпопулярніших улюблених фільмів та мультфільмів настільки, що безсумнівно впізнаємо їх навіть на дотик! Та чи дійсно вам вдасться відгадати персонажа у цілковитій темряві? Такій, що як не старайся, неможливо побачити ні-чо-го! Спробуйте свої сили в єдиному музеї у темряві в Україні “Третя після опівночі”, де екскурсії проводять незрячі гіди!” – додають організатори.

Де? Музей у темряві “Третя після опівночі” (вул. О. Гончара, 45В).

Коли? 30.08 – 15.11.

Вартість: безкоштовно за попереднім бронюванням.

Для відвідування необхідно забронювати час за номером: (073) 345 03 00.

Розумашки у парку Феофанія

З нагоди 1 вересня! У парку “Феофанія” влаштують Свято розумашки!

У програмі:

– Концерт живої музики

– Анімація, наукове шоу

– Майсте-класи

– Смаколики

Коли: 1 вересня о 13.00.

Де: вул. Академіка Лєбєдєва, 37.

Деталі за телефоном: (067) 447-10-15.

Церква Богородиці Десятинна: архітектурно-мистецький образ – виставка

На виставці можна оглянути понад 1000 оригінальних експонатів – знахідок із території храму. Відвідувачі побачать будівельні матеріали та деталі пластичного декору, фрагменти фрескового розпису, мозаїки, декору підлоги, бронзовий дзвін, вироби побутового та культового призначення, візантійський процесійний хрест.

Коли: до 3 вересня.

Де: Національний музей історії України (вул. Володимирська, 2).

Світ Велетнів у Голосіївському парку

У Голосіївському парку відкриється справжній Світ Велетнів!

На Вас чекають:

Понад 30 масштабних зон зі своїми унікальними героями Велетнями;

Стилізовані зони розваг, дозвілля та відпочинку;

Інтерактивні «живі» персонажі, що рухатимуться за допомогою сучасних технологій аніматроніки;

Квести та інтерактивні ігри;

Гойдалки;

Музей Велетнів;

Велето-біологія;

Круті аніматори;

Розважальна програма з цікавими конкурсами на велето-сцені;

Фотозони та брендові сувеніри.

Коли: 3 вересня – 31 жовтня.

Де: вул. Генерала Родимцева, 6а.

Вартість квитків:105-200 грн.