З 4-го по 10-е січня киян і гостей столиці чекає багато новорічних та передріздвяних дійств. Безліч розважальних програм, костюмованих спектаклів, конкурсів. На ВДНГ можна буде відвідати резиденцію Санти, покататися з гірок, відвідати виставку жителів морських глибин. 7 січня можна буде відсвяткувати Різдво у музеї просто неба.

#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.

Екскурсії на фабрику ялинкових прикрас

Фабрика ялинкових прикрас запрошує на екскурсії та майстер-класи!

У програму входить:

відвідування склодувного цеху і художньої майстерні;

музей історії іграшки та виставкових експозицій;

казкове містечко Lemax;

знайомство з головним чарівником фабрики;

поштовий офіс Діда Мороза;

майстер-клас з розпису ялинкової іграшки;

відвідування фірмового магазину іграшок.

Тривалість екскурсії та майстре-класу – 90 хв.

Попередній запис – обов’язковий!

Де: 07850, Україна, Київська обл., смт Клавдієво-Тарасове, вул. Успенська, 1.

ROSHEN Winter Village – Святкове містечко

30 листопада на території Roshen Plaza розпочне роботу оновлений ROSHEN Winter Village!

На Вас чекає ковзанка, в центрі якої встановлять Новорічну ялинку!

Площа ковзанки становить майже 2 тис кв м. Відтак гості зможуть безпечно дотримуватися дистанції. Окрім того, для зменшення можливості скупчення людей в новому сезоні на ковзанці буде організована електронна черга.

Де: в Києві на Деміївській площі (пр. Науки,1).

Коли: з 30 листопада.

Містечко зимових розваг у Києві

Для гостей готують багато святкових розваг!

У програмі:

Найвища гірка столиці,

простора ковзанка,

фуд-зона,

яскрава ялинка,

Різдвяний ярмарок.

Коли: 18 грудня – 28 лютого.

Де: вул. Велика Васильківська, 103.

Зимова Країна на ВДНГ

12 грудня в Києві стартує новий зимовий сезон розваг на території Національного комплексу “Експоцентр України”!

За п’ять сезонів свого існування тематичний парк-фестиваль “Зимова країна на ВДНГ” встиг перетворитися на головну різдвяну традицію всіх киян і гостей столиці. 12 грудня гігантський майданчик зимового відпочинку та святкових подій України вже вкотре розпочинає свою роботу. Цього року організатори значно розширили територію розваг, додавши на мапу ВДНГ унікальні локації для дорослих та дітей.

Коли: 12 грудня 2020 – 14 березня 2021.

Резиденція Санти на ВДНГ

На вас чекає:

захопливий квест разом з ельфами та справжньою чаклункою,

непередбачувані сюжетні ходи,

динамічна пригодницька історія та особисте знайомство із Сантою!

А ще … атмосферна святкова місцина, нестандартні фотозони та солодкий подарунок!

Де: ВДНГ, Просп. Глушкова, 1.

Вартість квитків: 220 грн.

Новорічна програма розваг у Маркет моллі Даринок

Столичний маркет-молл “Даринок” з 19 грудня до 6 січня включно запускає розважальну програму з костюмованими спектаклями, ростовими ляльками, конкурсами та подарунками. Щодня! Усі активності – безкоштовні.

Маркет-молл “Даринок” відкриває “Хеппі шоп”, у якому маленькі гості можуть отримати солодощі або іграшки, беручи участь у лотереї. Якщо ж не вдалося спіймати удачу за хвіст – є можливість купити призи за місцеву валюту – “хеппіки”, листи різної номінальної вартості можна заробити, якщо:

• відвідати спектакль “Міжгалактична подорож на планету Пундиків”;

• написати лист Діду Морозу з 19 до 31 грудня і зафіксувати в аніматора на локації з 12:00 до 18:00;

• пройти квест (стійки реєстрації біля 1 і 6 входів з 12:00 до 18:00);

• викласти сторі з “Даринку” зі спеціальним хештегом #хеппіновийрік

Офіційні правила – ТУТ!

Різдвяна програма на ВДНГ

6 січня у Зимовій Країні хор “Веснянка” заспіває колядки та щедрівки під живий акомпанемент. Також у цей день виступить гурт The doox, що створює сучасну музику з елементами традиційної пісні та етнороку.

На 7 січня запланований виступ фольклорно-етнографічного ансамблю “Калина” – з вертепом та танцями, іграми та веселощами. Завершить святкову програму виступ гурту Folky Funky, що виконує власні, а також народні твори, змішуючи етнічний стиль з фанком, роком та іншими стилями.

Нагадаємо, що цьогоріч на території ВДНГ функціонує понад 10 локацій “Зимової Країни”: ковзанка, тюбінгові гірки, ярмарок, фудкорт, атракціони, Резиденція Санти, Різдвяна Фабрика Мрій, центр сімейного дозвілля Teleport 360, виставка “Динозаври морських глибин”, контактний зоопарк Animal Park, мотузковий парк SkyPark, тропічна ферма “Планета Метеликів” та шоу-рум W8Less.

А щоб настрій був по-справжньому новорічним, завантажуйте у Viber святковий стікерпак ВДНГ! Його герої — головні мешканці парку — веселі сніговики. Завантажити стікери можна безкоштовно.

Вхід на територію — вільний.

Різдво у Музеї просто неба

З 12.00 години по наддніпрянських вулицях музею ходитимуть колядники (з різдвяними зірками, колядками та вертепними дійствами).

Концертна програма розпочинається на сцені Співочого поля музею з 13.00.

Розважальна частина триватиме з 13.00 до 15.00.

Гостей музею на Співочому полі чекають різноманітні народні забави.

Якщо буде сніг – катання на санях, сніжна фортеця зі сніжками та конкурс снігової баби.

Більш детальну інформацію про подію можна отримати ТУТ!