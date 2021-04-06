З 6-го по 11-е квітня киян і гостей столиці чекає багато культурних розваг: мистецькі виставки, майстер-класи з живопису. Крім того, можна буде відвідати фестиваль величезних повітряних куль; побувати на онлайн-екскурсії в музеї Сікорського.

#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.

Марафон фільмів до 30-ї річниці Незалежності

В України стартував Марафон фільмів до 30-ї річниці Дня незалежності!

Суть марафону в тому, що українці зможуть обрати найкращі українські фільми, а Держкіно покаже їх у серпні в кінотеатрах по всій країні.

3D-музей у родинному будинку Ігоря Сікорського

У Києві створили безкоштовний онлайновий 3D-музей у родинному будинку Ігоря Сікорського.

У дворі онлайн-відвідувачі можуть роздивитися перші моделі літака й гелікоптера Ігоря Сікорського, а потім потрапити всередину розкішної оселі.

Усі охочі можуть віртуально побувати у всіх кімнатах, а також пройти захопливий квест.

До слова, для проекту зробили близько 8 тисяч світлин будинку.

Згадати той день коли – Виставка у PinchukArtCentre

Виставка представить роботи Юлії Бєляєвої, Сергія Браткова, Олега Голосія, Анни Звягінцевої, Саші Курмаза, Павла Макова, Олександра Ройтбурда, Олега Тістола, Романа Хімея та Яреми Малащука, Лесі Хоменко та Василя Цаголова.

Куратор виставки: Бйорн Гельдхоф.

Коли: 27 лютого – 15 серпня.

Де: PinchukArtCentre, вул. Велика Васильківська/Басейна, 1/3-2.

Вхід – вільний!

Більш детальну інформацію про подію можна отримати ТУТ!

Фестиваль повітряних куль на ВДНГ

У Києві влаштують Фестиваль повітряних куль “Монгольф’єрія”!

Глядачі побачать унікальну виставу повітряних куль!

Фестиваль пройде з урахуванням всіх необхідних карантинних норм.

Коли: 10 квітня. Початок – о 13.00.

Де: ВДНГ (пр-т Академіка Глушкова, 1).

Вартість квитків: від 75 грн.