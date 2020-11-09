З 9-го по 15-е листопада киян і гостей столиці чекає виставка справжніх тіл тварин, виставка "Іконопис та давньоруське декоративно-прикладне мистецтво", фотовиставка "Обличчя залізниці" та органне шоу у планетарії.

#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.

Всесвіт тіла: Всередині тварин – Виставка справжніх тіл тварин

Цьогоріч в експозиції “Всесвіту тіла” можна ознайомитися із тваринами-гігантами 30 жовтня в київському ВДНГ відкриють всесвітньо відому виставку Ґунтера фон Гаґенса “Всесвіт тіла: Всередині тварин”. Вона складатиметься з понад ста експонатів – це справжні тіла тварин-гігантів: жителів пустелі, джунглів та океану. Під час перегляду експозиції ви вивчите будову м’язів, кісток, кровоносної та нервової систем реальних слона, жирафа, верблюда, страуса, північного оленя, велетенського кальмара, приматів і навіть людини.

Коли: з 30 жовтня до 31 січня.

Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 4.

Іконопис та давньоруське декоративно-прикладне мистецтво

Національний музей “Київська картинна галерея” запрошує на виставку “Іконопис та давньоруське декоративно-прикладне мистецтво”.

Виставка знайомить з творами колекції іконопису музею, більшість з яких раніше не експонувалися.

На ній представлено різні типи ікон XVI – початку XX ст.: храмові, виносні та “домашні”. Серед них “Богоматір Тихвинська, з празниками та вибраними святими”, “Праотець Веніамін”, “Пророк Захарія”, “Богоматір Знамення”, “Архістратиг Михаїл”, “Свята Варвара” і “Богоматір із немовлям” авторства Василя Тропініна, “Стрітення” Капітона Павлова та інші.

Коли: жовтень-листопад 2020 р.

Де: вул. Терещенківська, 9.

Обличчя залізниці – Фотовиставка

Дата та місце: Виставка відкривається 4 листопада 2020 року та буде діяти до 31 грудня.

Побачити світлини можна в конкорсі Центрального залізничного вокзалу (перехід між Центральним та Південним залізничники вокзалами).

Більш детальну інформацію про подію можна отримати ТУТ!

Інтерстеллар – Органне шоу

Організаторами концерту виступає Київський планетарій і оркестр Eclectic Sound Orchestra, який якісно відрізняється від будь-яких інших «традиційних» оркестрів. Різна жанрова спрямованість музики і використання цифрових технологій зробили Eclectic Sound Orchestra новаторським і універсальним оркестром для будь-яких сучасних потреб шоу-бізнесу.

Музичний продюсер шоу – Сергій Лихоманенко.

Аранжування, клавіші і ударні – Влад Солодовников.

Асистент органіста – Євген Герзанич.

Де: Київський Планетарій

Коли: 21 жовтня і 13 листопада. Початок – о 19.30