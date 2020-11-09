#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.
Всесвіт тіла: Всередині тварин – Виставка справжніх тіл тварин
Цьогоріч в експозиції “Всесвіту тіла” можна ознайомитися із тваринами-гігантами 30 жовтня в київському ВДНГ відкриють всесвітньо відому виставку Ґунтера фон Гаґенса “Всесвіт тіла: Всередині тварин”. Вона складатиметься з понад ста експонатів – це справжні тіла тварин-гігантів: жителів пустелі, джунглів та океану. Під час перегляду експозиції ви вивчите будову м’язів, кісток, кровоносної та нервової систем реальних слона, жирафа, верблюда, страуса, північного оленя, велетенського кальмара, приматів і навіть людини.
Коли: з 30 жовтня до 31 січня.
Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 4.
Іконопис та давньоруське декоративно-прикладне мистецтво
Національний музей “Київська картинна галерея” запрошує на виставку “Іконопис та давньоруське декоративно-прикладне мистецтво”.
Виставка знайомить з творами колекції іконопису музею, більшість з яких раніше не експонувалися.
На ній представлено різні типи ікон XVI – початку XX ст.: храмові, виносні та “домашні”. Серед них “Богоматір Тихвинська, з празниками та вибраними святими”, “Праотець Веніамін”, “Пророк Захарія”, “Богоматір Знамення”, “Архістратиг Михаїл”, “Свята Варвара” і “Богоматір із немовлям” авторства Василя Тропініна, “Стрітення” Капітона Павлова та інші.
Коли: жовтень-листопад 2020 р.
Де: вул. Терещенківська, 9.
Обличчя залізниці – Фотовиставка
Дата та місце: Виставка відкривається 4 листопада 2020 року та буде діяти до 31 грудня.
Побачити світлини можна в конкорсі Центрального залізничного вокзалу (перехід між Центральним та Південним залізничники вокзалами).
Більш детальну інформацію про подію можна отримати ТУТ!
Інтерстеллар – Органне шоу
Організаторами концерту виступає Київський планетарій і оркестр Eclectic Sound Orchestra, який якісно відрізняється від будь-яких інших «традиційних» оркестрів. Різна жанрова спрямованість музики і використання цифрових технологій зробили Eclectic Sound Orchestra новаторським і універсальним оркестром для будь-яких сучасних потреб шоу-бізнесу.
Музичний продюсер шоу – Сергій Лихоманенко.
Аранжування, клавіші і ударні – Влад Солодовников.
Асистент органіста – Євген Герзанич.
Де: Київський Планетарій
Коли: 21 жовтня і 13 листопада. Початок – о 19.30