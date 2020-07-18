В одному з регіонів Ефіопії, Афарі, глибоко під землею утворюються тріщини, які через мільйони років можуть призвести до розколу континенту.

Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

Такий розкол може відбутися лише через кілька мільйонів років.

Цю точку називають найгарячішою на Землі. Регіон міститься над трьома тектонічними плитами, які повільно віддаляються одна від одної.

Якщо такий поділ відбудеться, то між ними утвориться океан. Наразі доказом цього процесу є тріщина довжиною 56 кілометрів в ефіопській пустелі.

Поява нового океану відбудеться протягом від п’яти до десяти мільйонів років.