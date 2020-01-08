Агентство з безпеки польотів Європейського союзу (EASA) рекомендує авіакомпаніям припинити польоти в повітряному просторі Іраку після ракетних ударів Ірану по військових базах Сполучених Штатів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Крім того, в агентстві заявили, що цією рекомендацією поділилися з національними владами ” як запобіжним заходом” при проведенні ширшої оцінки ситуації в регіоні.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, перебувало 176 осіб. Ніхто не вижив.

В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, серед них 11 українців (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу). #Букви зібрали інформацію про загиблих українців.