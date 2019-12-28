Про це він сказав після засідання комітету, повідомляє кореспондент #Букв.
Під час засідання комітет розглядав 4 тисячі 18 поправок до запропонованих законопроектів про ринок землі. Сольський пояснив, що в самому законопроекті (розглянутому на комітеті, – ред.) лише близько десяти статей, тому до них неможливо написати тисячі правок. Аналіз такої кількості правок показав, що 90% з них – ідентичні “не тільки за змістом, але також і по тексту”.
За його словами, всього планується сім законопроектів про ринок землі. Чотири з них уже проголосували в першому читанні. Один – пройшов комітет і рекомендований до розгляду Верховною Радою.
“До цих законопроектів подали сотні ідентичних правок, їх півтора місяці погоджували, визначали. Тому ми визначили основні правки по 119 статті, які комітет рекомендував Верховній Раді розглянути в першу чергу. І поставити на голосування”, – сказав він.
Коли відбудеться голосування – поки не відомо. 15 січня заплановано провести погоджувальну раду, на якій буде визначено дату.
Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про запуск ринку землі в Україні. #Букви розбиралися в тому, які нововведення прописані в законопроєкті.
Пізніше голови депутатських груп і фракцій вирішили, що законопроєкт про відкриття ринку землі народні депутати розглядатимуть за повною процедурою, згідно з регламентом. Спочатку комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики буде розглядати поправки до законопроекту до 27 грудня включно.
- Під час підготовки до другого читання до нього було подано близько 4,5 тисяч поправок. Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики протягом найближчих декількох тижнів повинен провести 9 засідань, на яких розглянуть всі ці поправки.
- Під час одного з засідань аграрного комітету, присвяченого розгляду правок до законопроекту, між членом фракції ОПЗЖ та нардепом від “Слуги народу” сталася бійка.