Голова аграрного комітету Верховної Ради Микола Сольський заявив, що більшість правок до законопроекту про ринок землі були ідентичними, тому їх об'єднали за групами. На голосування передадуть близько десять основних.

Про це він сказав після засідання комітету, повідомляє кореспондент #Букв.

Під час засідання комітет розглядав 4 тисячі 18 поправок до запропонованих законопроектів про ринок землі. Сольський пояснив, що в самому законопроекті (розглянутому на комітеті, – ред.) лише близько десяти статей, тому до них неможливо написати тисячі правок. Аналіз такої кількості правок показав, що 90% з них – ідентичні “не тільки за змістом, але також і по тексту”.

За його словами, всього планується сім законопроектів про ринок землі. Чотири з них уже проголосували в першому читанні. Один – пройшов комітет і рекомендований до розгляду Верховною Радою.

“До цих законопроектів подали сотні ідентичних правок, їх півтора місяці погоджували, визначали. Тому ми визначили основні правки по 119 статті, які комітет рекомендував Верховній Раді розглянути в першу чергу. І поставити на голосування”, – сказав він.

Коли відбудеться голосування – поки не відомо. 15 січня заплановано провести погоджувальну раду, на якій буде визначено дату.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про запуск ринку землі в Україні. #Букви розбиралися в тому, які нововведення прописані в законопроєкті.

Пізніше голови депутатських груп і фракцій вирішили, що законопроєкт про відкриття ринку землі народні депутати розглядатимуть за повною процедурою, згідно з регламентом. Спочатку комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики буде розглядати поправки до законопроекту до 27 грудня включно.