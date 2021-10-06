На Закарпатті агент спецслужб Росії займався підготовкою скоєння терористичних актів, підпалів, вбивств і збором секретних даних.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За підтримки Російської Федерації у прикордонному районі Закарпатської області завербовані зловмисники планували серію терористичних актів.

Злочинці мали намір вчинити теракти для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні та дискредитації України на міжнародній арені.

СБУ запобігла скоєнню злочинів та встановила особу організатора. Ним виявився завербований представниками РФ уродженець Луганської області. Наразі він переховується на території Росії.

Агент планував вчинити підпал Генконсульства сусідньої країни, декількох автомобілів з іноземними номерами та пошкодити історичний пам’ятник на території Закарпаття. Крім того, його завданням було збирання для спецслужб Росії секретних відомостей про військові об’єкти на території регіону. Зловмисник також шукав виконавця для вбивства місцевого громадського діяча, обіцяючи винагороду – 30 тисяч доларів.

Правоохоронні органи розшукують організатора терактів для його подальшого затримання. Усі деталі злочинів скеровано до суду.

СБУ надіслало матеріали кримінального провадження до суду. Тривають заходи з розшуку і затримання зловмисника. Слідчі органів безпеки направили до суду обвинувальний акт щодо організатора протиправної діяльності за частиною 1 статті 14 (Готування до кримінального правопорушення), частиною 2 статті 15 (Замах на кримінальне правопорушення), частиною 1 статті 111 (Державна зрада) та частиною 2 статті 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.